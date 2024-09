El consejo que Demi Moore le dio a sus hijas, tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis

Escuchar

Desde que se conoció el diagnóstico de Bruce Willis, Demi Moore ha estado más pendiente que nunca de su ex y de las tres hijas que ambos tienen en común: Rummer, de 36 años, Scout, de 33, y Tallulah, de 30. En los últimos días, la actriz contó el consejo que les dio a sus herederas en medio de este difícil camino.

Durante su entrevista en The Drew Barrymore Show, la protagonista de Ghost compartió lo que le aconsejó a sus hijas para comunicarse con su padre. “ Le digo que hay que volver a conocer a la gente según el momento en el que están. No hay que aferrarse a lo que era o a lo que quieren que sea, sino a lo que es en este momento”, expresó.

“Partiendo de eso, hay mucha belleza, alegría, amor y dulzura. Cuando estoy en Los Ángeles voy todas las semanas a verlo y realmente atesoro el tiempo que compartimos todos juntos ”, dijo, además de contar que el actor se enfrenta a un declive de sus capacidades cognitivas. “Creo que él está muy bien, dadas las circunstancias. Está en un lugar estable”, sumó.

Willis y Moore estuvieron casados durante 13 años antes de divorciarse en 2000, pero desde entonces han mantenido una relación de amistad. Incluso, ella se lleva muy bien con la actual esposa del actor, Emma Heming, con quien tuvo otras dos hijas: Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 10.

Bruce Willis su exesposa, su mujer actual y sus cinco hijas Demi Moore/Instagram

“Darle amor”

Hace poco, Rummer Willis respondió algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y en ellas contó un poco cómo se encuentra actualmente su padre. “¿Cómo está tu papá? Les mando mi amor a todos”, quiso saber una persona. “ Está perfecto . Lo amo muchísimo. Gracias”, contestó ella.

Durante el mes de mayo, en la gala Laughter Is the Best Medicine 2024, la joven actriz se explayó un poco más sobre el presente del actor. “A través de esta experiencia, lo que ha sido tan increíble es que mi papá es tan querido y eso ha sido tan evidente en la transparencia con la que hemos estado compartiendo (lo que le pasa)”, empezó y continuó: “Y creo que de alguna manera si compartir nuestra experiencia trae esperanza o consuelo a alguien más que esté experimentando esto, entonces para mí, eso es todo”.

Rumer también le dijo esa misma noche a la revista People que Willis “lo está haciendo muy bien” y que lo suele ir a ver en compañía de su hija. “Tuve la oportunidad de visitarlo, lo cual fue un encuentro muy agradable. Fue muy bonito verlo con mi hija y simplemente ir a darle amor ”, expresó.

Por su parte, Tallulah también se animó a contar cómo atraviesa esta etapa, buscando generar conciencia sobre la enfermedad. “Lo que le pasa a mi padre es que tiene una enfermedad cognitiva realmente agresiva, una forma de demencia que es muy rara”, expresó en Instagram. “Si podemos tomar algo con lo que estamos luchando como familia e individualmente para ayudar a otras personas, para darle la vuelta y hacer algo realmente hermoso de ello, entonces eso sería realmente especial”, añadió.

En febrero de 2023, la familia de la estrella de Duro de matar informó que el actor padecía demencia frontotemporal. “Esta experiencia ha unido aún más a toda la familia. Nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, por lo que están absorbiendo cada momento que pasan con él”, había señalado una fuente cercana a la familia a Us Weekly en diciembre último. Tanto Moore como Heming ha compartido durante este tiempo imágenes del actor disfrutando de momentos cotidianos junto a ellas, sus hijas y la pequeña nieta que tienen en común, que llegó para traer luz a todos en medio de este difícil camino.

