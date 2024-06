El cruce de Majo Martino y Ricardo Canaletti, una amenaza de renuncia y la súplica de Carmen Barbieri

Escuchar

El cruce de palabras entre Majo Martino y Ricardo Canaletti en el programa Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri por eltrece, sorprendió a todos. El pasado martes, Martino salió al aire desde Nueva York, Estados Unidos, adonde viajó para cubrir la previa del partido Argentina-Chile por la Copa América, que se jugaba esa misma noche. Sin imaginarlo, vivió una situación que no le gustó nada y espera las disculpas del periodista.

¿Qué sucedió? Mientras ella hablaba sobre la selección argentina, se escuchó claramente decir al especialista en Policiales: “¿el próximo partido de la Argentina con quién es? A ver vos, Leo, porque no creo que la nena lo sepa”. Lejos de pasar por alto el comentario, Martino, especialista en Espectáculos, respondió: “Sí, Canaletti. Sí, señor machista, lo sé. Vos la otra vez no estabas Carmen, pero cuando Canaletti se enteró que con Eugenia íbamos a cubrir la Copa dijo: ‘a las chicas mándenlas a cubrir moda a Milán’. Pero te cuento que las mujeres también podemos hablar sobre fútbol y hacer esto”. Y cuando salió del aire acusó a Canaletti de “mal compañero” y lo posteó en sus redes.

Inmediatamente después del cruce, Canaletti se levantó de la mesa y salió del aire sin decir nada, lo que sorprendió aún más a todos, incluida la propia Carmen Barbieri. A partir de ese momento se dispararon los rumores que aseguraban que el periodista estaba enojadísimo y que iba a renunciar al programa.

Eugenia Clemente, productora del ciclo, le aseguró a LA NACIÓN que Canaletti se había ido de la mesa intempestivamente porque tenía una reunión por el caso Loan y fue a la mesa de noticias del 6° piso del canal.

En tanto, Barbieri habló con LA NACIÓN sobre lo que pasó y expresó su punto de vista, aunque ella aseguró no saber si realmente él se había ido del programa. “Dicen que renunció y al mismo tiempo también que sigue hasta fin de mes y se va. Recién le acabo de dejar un mensaje diciéndole cómo va a renunciar, que mañana venga a trabajar, y si Majo se siente ofendida por algo que no le gustó, pide disculpas y listo, se sigue trabajando. Somos compañeros y nos llevábamos tan bien... La verdad es que me duele mucho esto que pasó” , se sinceró.

También Majo Martino, todavía desde Nueva York, dio su versión y le dijo a LA NACIÓN: “Volvemos mañana a Buenos Aires, así que no sé bien qué pasó en el piso después del cruce. Hoy salí al aire y él no estaba. Después me dijeron que había renunciado y al ratito, que no . La verdad es que no sé cuál es la situación. Ya me enteraré. No entiendo por qué el enojo de él, sinceramente. El problema fue que un compañero me faltó el respeto al aire y eso no me gusta, obviamente”.

Canaletti, por su parte, prefirió no hablar. Se sabe que Canaletti tiene un carácter difícil y es algo que todos sus compañeros hablan por lo bajo.

Barbieri también habló en Intrusos (América), sobre lo sucedido: “Espero que haya sido nada más que un impulso. Canaletti es un personaje divertido, yo le digo que es un viejo cabrón. Pensé que estaba jugando pero no, me dijo: ‘yo me voy, no me hace feliz estar acá, hablaré con la producción’. Y se fue”.

Luego agregó que hasta donde ella sabe “Majo y Canaletti se llevan genial” y agregó: “Pero si tengo que cuidar a alguien, cuido más a Majo que a Canaletti. Si ella se sintió ofendida por algo que él dijo, soy la primera en poner la cara por ella. Después me enteré que Majo había dicho que Ricardo era un ´mal compañero´ y ahí dije: ‘Esto fue en serio… no era un juego’. Realmente una pena. Lo que pasó fue inesperado”.

