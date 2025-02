Carmen Barbieri decidió dejar afuera de su programa a Morena Rial

Tras haber confirmado la presencia por el resto de la semana de Morena Rial en el programa Mañanísima, la responsable del ciclo, Carmen Barbieri, se responsabilizó de la decisión de no volver a llamar a la hija de Jorge Rial para que sea parte del panel. Luego de que el conductor Ángel de Brito insistiera a Barbieri para que cuente por qué Rial no estaba presente ese día, luego de la invitación a ser parte del equipo por el resto de la semana, la conductora debió aclarar la situación.

La polémica radica en que la joven de 26 años está en libertad extraordinaria debido a la necesidad de amamantar a su hijo de cuatro meses. El mes pasado, Morena Rial quedó detenida en San Isidro por un intento de robo a un domicilio particular, con su bebé en brazos y aparentemente en compañía de otros jóvenes. Rial estuvo en custodia durante 10 días, tras ser indagada por robo agravado por efracción y escalamiento en una comisaría de San Isidro.

Morena Rial como invitada en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri

“Morena no está porque me pareció que ya estaba bien con una sola aparición. Seguramente vuelva a estar en otros programas, pero acá ya estuvo bien”, dijo Barbieri, en respuesta a su colega De Brito. “ Después de su participación de ayer la gente opinaba mucho, tanto a favor como en contra. Que alguien cometa un error tan grave, como entrar a una casa y robar, es algo terrible. Pero nosotros no somos la Justicia. Nosotros puede ser que opinemos juzgando, pero si desde el juzgado decidieron que ella tiene libertad extraordinaria para la lactancia, va a tener que cumplir con eso”, añadió.

Además, la conductora asumió la responsabilidad de la decisión y aseguró que fue ella quien habló con la producción para que Morena no volviera al ciclo. “Fuimos criticados por incluir a Morena en el programa pero, si bien yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, estoy de acuerdo con que pueda reinsertarse en la sociedad. Morena vive cometiendo errores; se pone de novia y se embaraza, se junta con esa gente y comete delitos, se enamora de nuevo y se vuelve a embarazar. Ojalá estos golpes de la vida la ayuden a reaccionar y pueda ser una persona bien. Por eso yo le pregunté si estaba arrepentida, y bien dijo que sí, no pidió disculpas a la familia”, comentó Barbieri durante el programa. “ Yo decidí que no esté. No soy quien para juzgarla, traté de incentivarla dándole trabajo. Pero con una vez estuvo bien ”, concluyó.

Carmen Barbieri invitó a Morena Rial a participar por una semana de su programa en eltrece pero luego de la primera participación de la joven decidió dar marcha atrás Prensa eltrece

A partir de este contexto y de las declaraciones de la conductora en su programa, desde PuroShow (eltrece) también opinaron sobre la decisión de bajar a Morena Rial del programa. Entre algunas de las declaraciones de los panelistas presentes, se destacó la responsabilidad que asumió la conductora al hacerse cargo en público de la decisión. “Carmen labura para el público, y a la gente no le gustó que Morena esté ahí, así que ella decide que no siga. Carmen se responsabiliza y da la cara al decir: ‘Chicos, la baje yo´”, comentaron en el programa.

A su vez, se habló del debate que impuso Barbieri con su decisión: sopesar si la inclusión de personas que delinquen para que puedan reinsertarse en la sociedad y en el mundo laboral. “Era un gran logro televisivo que Morena estuviera ahí, pero Carmen se enroscó”, sostuvieron. “Hay mucho morbo atrás del conflicto de Morena. Carmen se contradijo, porque la sumó pero después la bajó”, remarcaron. Otras de las opiniones remarcaron que no había transcurrido “un tiempo prudente para que esté ahí sentada” y que a nadie le gustaría “que la persona que te hizo pelota la casa esté en un programa de televisión”.

LA NACION