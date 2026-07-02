El curioso mensaje que publicó Pipo Cipolatti para despedir a Daniel Melingo

La noticia por la muerte de Daniel Melingo este martes generó conmoción en el mundo artístico. El integrante de Los Abuelos de la Nada y fundador de Los Twist fue hallado sin vida en su departamento por uno de sus hijos, según pudo confirmar LA NACION. “Estaba con cuidados paliativos en su casa de Chacarita por una enfermedad respiratoria”, aclararon. A raíz de esto, varios artistas utilizaron sus redes sociales para expresarse sus respetos.

Sin embargo, los fanáticos de Los Twist seguían atentos esperando la palabra de Pipo Cipolatti, con quien Melingo cofundó Los Twist y mantuvo un fuerte lazo de amistad y que hasta hoy se había mantenido en silencio. Finalmente, el músico decidió compartir este jueves en sus redes sociales una reflexión particular en la que expresó el dolor por la muerte de su colega y amigo.

Una postal de Pipo Cipolatti, Daniel Melingo, Andrés Calamaro y Cachorro López, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Cony La Greca

“Lo que voy a decir es una contradicción, pero no me importa: voy a usar las redes sociales para decir que no voy a usar las redes sociales”, comienza el texto en tono de paradoja que Cipolatti publicó en su cuenta de Instagram.

Respecto a cómo atravesaba el duelo por la muerte de su colega, agregó: “En lo relacionado al fallecimiento de mi amigo Daniel Melingo, es una situación emocional extremadamente personal lo que experimento”, dejando en evidencia la tristeza que le significa su partida.

La comunidad artística despidió con cariño a Melingo

El Malandro de América fue uno de los que primero se pronunció al respecto. El rapero, quien iba a compartir con él escenario el próximo 21 de septiembre —donde Melingo iba a presentar la regrabación con invitados de Tangos Bajos—, escribió en sus historias de Instagram: “No puede ser amigo! Te fuiste sin avisar nada. Nos faltó el videoclip. Buen viaje al cielo, Dani”.

“Un genio”, expresó por su parte Fabiana Cantilo mediante su perfil, en el que publicó una imagen donde se la vio junto al músico sobre el escenario. Además, compartió un video en el que la mencionó Malena Pichot y en el que se ve reproducir un disco de vinilo de Los Twist, banda de la que la cantante formó parte.

El mensaje que compartió Fabiana Cantilo tras la muerte de Melingo (Foto: Captura Instagram @fabitacontenta)

“Dani, Dios te tendrá en la gloria, gracias por tu amor de colega musical y espiritual, tu humildad única”, comentó Leo García en un posteo que compartió junto a una foto de su colega.

Leo García tras la muerte de Melingo (Foto: Captura Instagram/@leogarciaartista)

Santiago Motorizado, de Él Mató a un Policía Motorizado, recurrió a su cuenta de X, donde reflejó su profunda admiración con una imagen a la que acompañó con la frase: “Genio superior”.

El mensaje de Santiago Morotorizado tras la muerte de Daniel Melingo (Foto: Captura X/@SantiagoCorazon)

Horas más tarde, Fito Páez se sumó a la despedida del mundo de la música y le dedicó a Melingo una extensa publicación desde su Instagram, la cual acompañó con una fotografía de su amigo y un video de hace un tiempo en el que le habla directamente a él.

El mensaje de Fito Páez tras la muerte de Melingo (Foto: Captura Instagram/@fitopaezmusica)

"Se nos fue un artista total! Artista de artistas. Una persona cálida, sensible, inteligente, graciosa. Experto patafísico universal. No hubo nada en este mundo fuera del área de su interés. Experto malabarista nocturno, conocedor de todos los arrabales, músico, performer, poeta inaudito. Heidegger, Alberto Ure, Enrique Cadícamo, Gurdieff, Charly García, Stockhausen, Elvis Presley y Aníbal Troilo eran parte de su infinito imaginario desbordante”, escribió. Y completó: “Te voy a extrañar turquito querido! Atesoro nuestras charlas y encuentros desde que nos conocimos en los 80. Entre los laberintos a través del tiempo nunca perdimos el contacto. Referente total de mi vida. Un gran abrazo de amor a todos sus amigos y familiares. Fito".