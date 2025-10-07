El descargo de Gustavo Cordera tras suspender sus shows: “Nos haremos sentir”

Gustavo Cordera volvió a quedar en el centro de la polémica tras anunciar la suspensión de varias fechas de su gira por el interior del país. El cantante explicó que tomó esta decisión porque, según afirmó, no cuenta con “garantías institucionales” para presentarse en vivo, en medio de nuevos cuestionamientos y manifestaciones de rechazo a sus declaraciones de 2016 sobre la violencia sexual contra las mujeres.

El exlíder de Bersuit tenía previsto realizar una serie de shows en las provincias, que fueron cancelados, lo que llevó al artista a emitir un video en las redes sociales en el que explica las razones de la medida.

La cancelación se produjo después de su reciente regreso a los medios, donde ofreció entrevistas a Pedro Rosemblat y Mario Pergolini. A partir de esas apariciones, volvió a darse la discusión en torno a las expresiones que Cordera pronunció nueve años atrás.

En aquel momento, durante una charla con estudiantes de la escuela de periodismo TEA, el cantante dijo que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo” y sus palabras provocaron el repudio de agrupaciones feministas y de otros sectores, lo que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

Gustavo Cordera canceló sus shows en el interior, pero mantiene la fecha de Obras para el 1 de noviembre

El músico hizo otras declaraciones polémicas, como cuando se refirió al odontólogo Ricardo Barreda, condenado por el femicidio de su esposa, su suegra y sus dos hijas. Y sostuvo, en este caso, que su condena había sido una “injusticia”.

Desde entonces, el artista quedó fuera del circuito habitual de conciertos, y sus recientes apariciones reactivaron el debate y motivaron reacciones de diferentes sectores que pidieron la suspensión de sus shows.

En su mensaje, Cordera explicó: “Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas. Siento que no tenemos las garantías institucionales y legales para poder seguir tocando”, manifestó.

El músico agregó que la decisión de levantar las presentaciones fue tomada en conjunto con los organizadores. “Si no esclarecemos esto entre todos, seguramente puedan hacerlo en un futuro. Para proteger a los productores, que hacen mucho esfuerzo para armar un show, para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes, decidí reprogramar todos los conciertos”, comunicó.

Entre los compromisos que quedaron cancelados mencionó los previstos en San Francisco, Neuquén, Bahía Blanca y Caleta Olivia. “Todos aceptaron”, afirmó en relación al acuerdo al que llegó con los organizadores de cada una de las fechas.

Cordera indicó que la intención es volver a programar esos recitales en lugares donde, según sus palabras, existan las garantías necesarias para que se puedan realizar sin inconvenientes.

En su descargo, el músico aclaró que, pese a las cancelaciones en distintas provincias, se mantiene en pie el show en la ciudad de Buenos Aires. “Lo que sí se hace, porque es mi casa desde el año 92, es Obras el 1 de noviembre. Ése va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones, todo el amor que nos tenemos. En ese lugar, nos haremos sentir”, expresó en su publicación. De este modo, el regreso del artista a los escenarios se dará únicamente en la capital, al menos hasta que pueda concretar nuevas reprogramaciones en el interior del país.

El pedido de disculpas en el programa de Pergolini

Semanas atrás, Cordera hizo un pedido de disculpas en público por las polémicas declaraciones por las que fue cancelado en 2016. Invitado al ciclo Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini, el músico pidió perdón por aquellas expresiones que desataron un repudio generalizado.

Durante la charla, el artista expresó: “Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mí decirlo. Tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada y que lastimó a mucha gente”, afirmó.

Y continuó: “No quiero que quede ninguna duda de lo que pienso. Me equivoqué y eso tuvo un costo muy alto”, señaló. El músico reconoció que sus expresiones dañaron su relación con una parte de su público. “Lo que sucedió en ese momento fue muy grave para muchas personas. Por eso siento que debo asumir la responsabilidad de lo que dije”, añadió.