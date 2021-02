El descargo de Marilyn Manson, tras ser acusado de abuso por 5 mujeres

Marilyn Manson compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, en donde asegura que las recientes acusaciones en su contra se tratan de una “horrible distorsión de la realidad”. Horas después de que la actriz Evan Rachel Wood confirmara que era él quien había abusado y manipulado de ella en el pasado, otras cuatro mujeres sumaron escalofriantes testimonios sobre comportamientos inapropiados del músico.

“Obviamente, mi vida y mi arte han generado controversia, pero estos recientes dichos sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, dijo. “Todas mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con pares afines. Independientemente de cómo -y por qué-, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad”, agregó.

La publicación, que recibió un “me gusta” de la actual mujer del músico, fue hecha para que nadie pudiera comentar nada al respecto.

Horas antes, Evan Rachel Wood, quien fue pareja de Manson durante 3 años, había hecho fuertes declaraciones sobre su ex y también al menos otras cuatro mujeres identificadas como Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y Gabriella. Todas ellas se expresaron a través de sus cuentas de Intagram y contaron cruentas vivencias que tuvieron con el músico. Sus acusaciones incluyen: conducta sexual inapropiada, manipulación y algunas alegan haber estado cautivas contra su voluntad y abuso físico.

Ashley Walters, quien dijo haber trabajado para Manson como asistente personal, contó que el músico con frecuencia “se volvía violento” y tiraba objetos por el aire. Además que le ofreció tener encuentros sexuales con colaboradores y que la acosó incluso cuando terminó su relación profesional.

“Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y lastimada. Me encerraban en habitaciones cuando me portaba ‘mal’, a veces fui forzada a escucharlo estando con otra mujer”, escribió McNeilly. “Me alejé de ciertos amigos porque sino él me amenazaba y decía que iría tras ellos. Creo que le gusta arruinar la vida de las personas. Quiero que Brian rinda cuentas por su maldad“, sumó la mujer que afirma que el cantante la tiró contra una pared y la amenazó con golpearle la cara con un bate de béisbol.

“La razón por la que estoy compartiendo esta experiencia traumática es para mi curación y porque no haré más silencio”, explicó Gabriella, artista conocida como SourGirrrl. “No creo que sea justo que alguien no rinda cuentas por sus horribles acciones. No soy una víctima. Soy un sobreviviente”, agregó además de revelar que Manson la habría amarrado y violado en varias oportunidades; también la habría obligado a drogarse y exigido que hiciera un pacto de sangre con él.

Por último, Ashley Lindsay Morgan aseguró que “no se le permitió comer, dormir ni salir” de la casa de Manson. Además dijo que fue cortada y quemada y que el músico le pidió que le trajera objetos nazis siendo ella judía. Todas las mujeres concluyen sus relatos contando que sufrieron problemas de salud mental tras su vínculo con Brian Warner, nombre real del artista.

“Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió Wood que comenzó a hablar públicamente sobre su historia como sobreviviente de violación y violencia doméstica en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2016.

En 2018, la actriz dio un emotivo testimonio para abogar por las leyes de derechos de los sobrevivientes de agresión sexual en los Estados Unidos. Si bien no nombró a Manson, alegó en parte que el abuso que sufrió incluyó: amenazas contra su vida y graves lavados de cerebro. “Recuerdo despertarme con el hombre que decía amarme violando lo que él creía que era mi cuerpo inconsciente. La peor parte: rituales enfermos de atarme las manos y pies para ser torturada mental y físicamente hasta que mi abusador sintiera que había demostrado mi amor por él. Mientras estaba atada y golpeada realmente sentí que podía morir. No solo porque mi abusador me dijo: ‘Podría matarte ahora mismo’, sino porque en ese momento tenía demasiado miedo de correr“, contaba.

Poco después de la primera acusación en redes sociales, Manson fue desvinculado de Loma Vista Recordings, su sello discográfico. “A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su trabajo de manera inmediata”, escribió el sello en Instagram. Y sumaron: “Debido a estos testimonios preocupantes, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro”.

