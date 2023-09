escuchar

A tan solo una semana de la fecha prevista para que comenzara el juicio, Marilyn Manson llegó a un acuerdo con una mujer que lo acusó de haberla violado. La presunta víctima, cuya identidad se mantiene en secreto, presentó una denuncia contra el cantante en 2021 por violación, privación de comida, de sueño y de seguridad.

Los hechos que la mujer relató en su demanda están fechados en 2011 y es una de las tantas denuncias que pesan contra el músico, cuyo nombre real es Brian Warner. En este caso, el asunto se resolvió, el miércoles, en el Tribunal Superior de California, Los Ángeles según informó la revista Rolling Stone.

En un principio, la denuncia fue desestimada en 2021 debido a que había expirado el plazo de prescripción de los reclamos, pero los letrados de la mujer volvieron a presentarla varias semanas después.

Tras el acuerdo alcanzado, el abogado de Manson, Howard King, se expresó, en duros términos contra esta denunciante y las anteriores, en declaraciones que fueron publicadas por People. “Brian está complacido de que, así como demandas anteriores fueron abandonadas sin pago o resueltas por centavos de dólar, esta demandante ahora ha aceptado retirar su demanda a cambio de un pago de seguro que representa una fracción de sus demandas y mucho menos que el costo de Brian de proceder a juicio ”, indicó, minimizando el alcance de las múltiples denuncias en contra de su defendido.

Según informó Rolling Stone, la denunciante asegura que el cantante la amenazó con “golpearle la cabeza” si acudía a la policía, a los medios o a la justicia para contar lo que había ocurrido entre ellos. También aseguró que estuvo sujeta a varias “amenazas” y a un constante “acoso” antes de alcanzar el acuerdo. “Estaba completamente preparada para el juicio y nunca en un millón de años pensé que llegaríamos a un acuerdo; pero durante los últimos dos años y medio he soportado en silencio amenazas, intimidación, acoso y diversas formas de intimidación que se han intensificado en las últimas semanas ”, explicó la mujer.

Como muchas otras víctimas, la mujer denunció que sintió que se la revictimizaba durante el proceso previo al juicio: “ Me obligaron a responder siete horas de preguntas agresivas mientras él me miraba desde el otro lado de la mesa ”, rememoró. “Me han dicho que esto casi nunca sucede, ya que es cruel, y que una de las razones principales sería intimidar e infligir angustia emocional a la víctima”.

“Nunca me importó el dinero y solo quise justicia, pero si hubiéramos ido a juicio, podría haber perdido mi derecho al anonimato y haber sido culpada como víctima a gran escala y públicamente”, se justificó la mujer. Y agregó: “Lo más importante es que podría haberme arriesgado a perder la libertad de contar mi historia, y eso vale más que nada en el mundo”.

Por último, indicó: “Si alguna otra víctima está leyendo esto, sepa que es amada y apoyada incluso si no lo siente así, y que a pesar de todo por lo que he pasado no me arrepiento ni por un segundo de haber hablado”.

En respuesta a sus comentarios, el abogado del músico disparó, con ironía: “Hace mucho que se necesita un poco de honestidad. Si esta persona realmente hubiera querido compartir su historia, podría haberlo hecho frente a un jurado la próxima semana. En cambio, tan pronto como salieron a la luz los hechos, que demostraron que su caso carecía de fundamento, se conformó con unos centavos por dólar. Como resultado, dado que apoyamos incondicionalmente su libertad para contar su historia, estaríamos encantados de publicar, con su permiso, la transcripción completa de su declaración bajo juramento, incluidos los correos electrónicos y materiales provocativos que envió al Sr. Warner después de las supuestas agresiones, para que todos los demás también puedan saber la verdad”.

Cuando el caso se presentó y desestimó originalmente, la mujer alegó que Manson la había violado y abusado sexualmente varias veces durante su relación de 2011. Dijo que había “reprimido” sus recuerdos hasta febrero de ese año, cuando varias mujeres acusaron públicamente a Manson de abuso físico y sexual. Sin embargo, un juez de Los Ángeles desestimó el caso en ese momento, después de dictaminar que había hecho reclamos en su demanda que “no eran suficientes para invocar la regla de descubrimiento retrasado” para eludir el período de prescripción vencido. Sin embargo, sus abogados volvieron a presentar la denuncia varias semanas después de que fuera desestimada.

En los últimos dos años fueron varias las mujeres que denunciaron, algunas mediáticamente y otras también ante la justicia, al músico por acoso y abuso sexual. Una de ellas fue la actriz Evan Rachel Wood, quien un año después de haber hecho pública su experiencia cuando ella tenía 19 años y él, 38, dio detalles de lo ocurrido en el documental Phoenix Rising. Allí, recordó cómo fue el “primer crimen” que padeció mientras filmaban el videoclip de “Heart-Shaped Glasses”, en 2007.

“No pasó nada de lo que pensaba que iba a suceder”, dijo Wood. “Hicimos cosas que no eran las que me habían propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban rodando, empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca había aceptado eso. Soy una actriz profesional, llevo toda la vida haciendo esto; nunca en mi vida había estado en un set de grabación tan poco profesional”, expresó.

Otra de las mujeres que lo acusó, en abril de 2021, fue la Esmé Bianco. La actriz se convirtió, además, en la primera en presentar una demanda civil contra Manson, que terminó resolviéndose en enero de este año.

