El descargo de Jimena Barón tras la polémica campaña de su nuevo tema

Jimena Barón hizo su descargo público después de la polémica que generó la campaña publicitaria de su próxima canción

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 16:45

Una vez más Jimena Barón volvió a estar en boca de todos debido a una polémica campaña que lanzó para promocionar su próxima canción. En su cuenta de Instagram, la cantante publicó imágenes de los afiches que pegó en la vía pública, en donde se la ve posando muy sexy y sin más información que un número de teléfono. Inmediatamente la gente comenzó a relacionar las gráficas con los volantes que ofrecen servicios sexuales en la vía pública.

Después de que varios usuarios la criticaran por promocionar su canción con un tema sensible como la prostitución y la trata de personas, Barón decidió utilizar sus redes sociales para hacer un descargo público. "Mi próxima canción habla nuevamente de las mujeres. Como aprendiz de feminista (como siempre dije, ya que esto es un ejercicio diario) supe desde el principio que traería un gran debate", comienza diciendo el texto, en donde le agradece a la música por haberla acercado al mundo de las mujeres y sus historias. Y agrega: "Ver más fuertes y más confiadas a muchas mujeres se volvió mi única razón de hacer canciones y shows. Decidí hacerme cargo de ese lugar y comprometerme con absoluta felicidad, sintiéndome muy afortunada".

Ver esta publicación en Instagram [R] Una publicación compartida por J MENA (@jmena) el 1 de Feb de 2020 a las 11:33 PST

"Me hago absoluto cargo, sin dejar lugar a la casualidad, de la campaña de promoción que decidimos hacer. Quisimos ver a donde iba la cabeza de la gente viendo simplemente un póster con una imagen mía sexy, un pancho y un número de teléfono que al llamar avisaba un mensaje con mi voz que hay un nuevo proyecto en camino. Por supuesto sabíamos que generaría confusión y era la idea. ¿Qué transmite una mujer así? ¿Qué folletos están bien y cuáles están mal?", expresa.

La cantante también contó que este tipo de promociones ya fue hecho por algunos hombres de la música: "Para alegría de muchos, les tiro un dato, no fui muy original. No soy la primera en hacerlo, es algo que ya se hizo antes, solo que jamás había generado polémica, seguramente porque sí soy la primera mujer que lo hace".

"Mi explicación de cómo fueron y son las cosas, no quita mi necesidad y deber de pedir sinceras disculpas si el método con el que intentamos hacerlos replantearse algo y debatir, hirió algún tipo de susceptibilidad y llevó a pensar que estaríamos a favor de algo tan espantoso e inhumano como la trata de personas", aclara contundente y suma: "No puedo entender que exista gente que crea que un equipo de más de 50 personas estaría a favor de fomentar una bestialidad así. De todos modos, si alguien lo pensó o piensa, pedimos disculpas y aclaramos, ya que lamentablemente es necesario, que no fue así en absoluto".

"No puedo dejar de mencionar cuan injusto es el mundo con las mujeres. ¿Cómo puede ser que yo como mujer tenga que hacerme cargo y sienta el deber, la presión y la responsabilidad de salir a aclarar mis intenciones y mi postura? Habiendo tantos hombres sacando material aberrante, que cuando ocurre la rara situación de generar polémica, siguen con sus vidas libres, impunes, amados e idolatrados".

La actriz también contó que su nueva canción se llama justamente "Puta". "Palabra que está en todos lados, que significa muchas cosas. Totalmente naturalizada y pronunciada en boca de los cantantes hombres más famosos y exitosos del mundo del mainstream, intentando dejar a la mujer en un lugar pequeño, inferior. (...) Es una falta de respeto, un insulto. Si como mujer sintieras orgullo de serlo, sos una vergüenza, no sos mujer (...)".

"Si hay algo que aprendí estos últimos años es que no existe precio más alto que el que debe pagarse socialmente por ser libre y mujer. Ni hablar de la mujer libre que gana guita sola, independiente. La mujer que se arregla y no necesita a nadie (...)".

Y también aseguró que decidió utilizar su voz, como persona pública, para pedir por el resto de las mujeres que no son escuchadas, algo que le trae mucha alegría pero que también tiene sus consecuencias. "Me amenazaron de muerte, a mí y a mi familia".

"Te replanteas todo. Todos los días tus acciones son juzgadas y gente que no te conoce te hace saber si está orgullosa o decepcionada de vos", escribe a modo de descargo. "¿Para qué me meto? ¿Por qué no compongo canciones que hablen sobre la primavera?¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no quieren ser escuchados? ¿Quiénes son? ¿Cómo los arrobo yo? ¿Cómo los cancelo inmediatamente si me decepcionan? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hacés vos que estás tan indignado por la trata de personas?", se pregunta.

Ver esta publicación en Instagram [R] Una publicación compartida por J MENA (@jmena) el 3 de Feb de 2020 a las 1:41 PST

En su texto, Barón también plantea el tema de la prostitución como oficio. "No pensé que la hipocresía sería tan extrema. Pegar y pegar y seguir pegando se siente bien, ¿Verdad? Total no me conocés, no nos vamos a cruzar, no vas a tener que mirarme a los ojos. A mi no me da miedo eso. A mi me da miedo la hipocresía, a mi me da miedo la indiferencia", señala. Además luego posteó una foto con Georgina Orellano, líder del sindicato de trabajadoras sexuales .

"Me rompo el alma con orgullo para que en cada canción, cada concepto, cada oportunidad, las mujeres nos sintamos un poco mejor, para bajar línea, para tirar un mensaje, equiparar un poco la balanza entre tanto machismo. El precio es altísimo, lo pago, decido hacerlo. Hace tiempo que me dedico solo a eso, las escucho, las admiro y quiero que se sientan mejor y se amen, como sea que decidan ser", dice sobre el final del texto.

Por último, Barón explicó para quién está dedicado su nuevo tema. "Esta canción es nuevamente para las mujeres, para (...) todas, para las que todavía no entienden también. Esta canción es para mí (...)".