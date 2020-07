El descargo de Miss Bolivia, luego de que la Justicia archivara la denuncia por violencia de género contra Emmanuel Taub Crédito: Instagram

"No creo en el punitivismo. Por eso, jamás acusé penalmente a nadie", inicia el descargo publicado por María Paz Ferreyra, popularmente conocida como Miss Bolivia, en su cuenta de Twitter. El escrito fue publicado horas después de que la Justicia decidiera archivar las dos causas penales iniciadas en contra de su exmarido, Emmanuel Taub, por violencia de género.

"Los dichos del Sr. Taub son una muestra más del persistente ejercicio de violencia psicológica, mediática y simbólica, y la culpabilización de mi persona", continúa el escrito de la cantante. "El proceso contravencional archivado del cual habla fue impulsado por la Oficina de Violencia Doméstica en cumplimiento de sus protocolos. La decisión de la Fiscalía Nº 18 de archivar la causa penal no equivale a una declaración de su inocencia, sino que se basa en el hecho de que yo elegí no impulsar esa vía".

"La denuncia por violencia doméstica que elevé ante la Justicia de Familia sigue activa y en curso en la Justicia Civil y no puedo dar mayores precisiones al respecto, en razón del bozal mediático dispuesto para las partes", explica en su descargo.

"Una vez que se levanten las medidas cautelares, comunicaré lo necesario, como corresponde. Gracias a todxs lxs que me demuestran su apoyo y cariño diariamente y creen en mí. Gracias a los feminismos por albergarme en sus distintas facetas. Seguiré acompañando la lucha, en primera persona", finaliza.

El tuit de Miss Bolivia fue acompañado de un título -"Esta es mi palabra. El renacer es sin violencia"- que hacía alusión directa a una frase en el descargo que, horas antes, había publicado Taub para dar a conocer las novedades judiciales: "Hoy he renacido".

"Según recién fui comunicado por mi abogado, el doctor Jorge Monastersky, quiero comunicar que en el día de hoy se determinó que no he cometido delito alguno por la Justicia Penal y las dos causas penales que existieron han sido archivadas", había declarado el filósofo en su cuenta de Twitter. "El linchamiento, el escarnio mediático y el escrache en redes sociales tiene que llamarnos a la reflexión para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria, así como también no debilitar la lucha que vienen dando hace muchos años los diferentes movimientos feministas. (...) Decir cualquier cosa tiene que tener consecuencias, de hecho las tiene", agregaba.

Denuncias cruzadas

Taub anunció su separación de Miss Bolivia a comienzos de junio

El 8 de junio, Ferreyra compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes de supuestas agresiones físicas que había sufrido, aunque sin mencionar a quién las había perpetrado. "Ayer creí que iba a ser el día más importante de mi vida, pero fue mucho más que eso. Ahora quiero contarles que toda la luz que mandaron, llegó. Gracias. Otra cosa. A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿Podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De este lado somos bocha", escribió la cantante.

Horas antes, Taub había compartido en su cuenta de Twitter un comunicado confirmando su separación de la cantante, aclarando que el fin de la relación se había producido "con armonía y en los mejores términos". Sin embargo, frente a la aparición de la serie de fotos compartidas por su ex, compareció ante la Justicia para "autodenunciarse" y, de ese modo, ser investigado por las acusaciones que indirectamente pesaban en su contra.

"Desde ya informo y niego categóricamente (...) la veracidad de las publicaciones y hechos que se me endilgan, pues a todas luces, resultan falsas acusaciones vertidas contra mi persona por mi expareja. Pero la realidad real de los hechos, la dimensión que ha tomado en las últimas horas y el perjuicio profesional y personal que me ha generado en tan escueto lapso de tiempo me ha obligado a tomar medidas como estas a efectos de que se investiguen los hechos de los que falsamente se me acusa en forma pública para que la Justicia, luego de efectuar la investigación respectiva, ponga fin a esta desafortunada situación que me encuentro padeciendo", decía el inicio de la denuncia que presentó el filósofo a través de su abogado. Esta es una de las causas que la Justicia decidió archivar, además del proceso contravencional citado por la cantante en su descargo.

Dos días después de publicar las fotos, Ferreyra concurrió a la Oficina de Violencia Doméstica para radicar una denuncia formal contra Taub. "Se trata de violencia en un contexto doméstica. Por ahora, hemos preferido que ella expusiera solo su relato y no las fotografías. La idea es que sea un relato espontáneo de los hechos sin ningún tipo de manipulación", había adelantado la abogada de la artista, Cristina Monserrat.