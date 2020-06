Emmanuel Taub presentó una autodenuncia en la Justicia para que se lo investigue, frente a las acusaciones médiáticas de su expareja, María Paz Ferreyra

Luego de que se conocieran las imágenes con las que Miss Bolivia afirma probar que había sido víctima de violencia de género -sin aclarar quién había sido su agresor-, su expareja, Emmanuel Taub, se presentó ante la Justicia negando las acusaciones de la cantante y solicitando que se lo investigue , como forma de limpiar su nombre.

En el escrito, el filósofo afirma que lo sucedido lo ha perjudicado en el ámbito laboral y académico, ya que lo han suspendido tanto en actividades "profesionales" como "personales", y por eso le pide a la Justicia que actúe. "Ser acusado y verme involucrado en un hecho de lesiones y violencia de género resulta terrible por cómo soy como persona, los valores que tengo íntimamente vinculados a la religión que profeso, y mis actividades académicas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Las falsas publicaciones realizadas por la Sra. Paz [por María Paz Ferreyra, el nombre real de la cantante] tienen una connotación no sólo personal sino social, que implican la indignación y el repudio en mi círculo personal, familiar y laboral y, asimismo, de toda la sociedad en general. Reitero nuevamente que niego cualquier tipo de autoría y/o participación en el hecho que se me endilga públicamente", sostiene Taub en su presentación judicial, a la que accedió LA NACION.

Por su parte, Miss Bolivia, quien mostró marcas de golpes en las redes sociales pero no identificó aún al supuesto responsable de esas lesiones, sigue sin hacer declaraciones públicas. Solo le comunicó a la producción de Los ángeles de la mañana que se encontraba muy angustiada y que no tenía fuerzas para hablar por el momento .

La autodenuncia

Fue Taub quien a través de su cuenta de Twitter contó que se había separado de Ferreyra, y quien subrayó que había sido en "buenos términos". Sin embargo, ante la gravedad de las acusaciones que, infirió, eran en su contra, el académico decidió "autodenunciarse".

"Desde ya informo y niego categóricamente (...) la veracidad de las publicaciones y hechos que se me endilgan, pues a todas luces, resultan falsas acusaciones vertidas contra mi persona por mi expareja. Pero la realidad real de los hechos, la dimensión que ha tomado en las últimas horas y el perjuicio profesional y personal que me ha generado en tan escueto lapso de tiempo me ha obligado a tomar medidas como estas a efectos de que se investiguen los hechos de los que falsamente se me acusa en forma pública para que la Justicia, luego de efectuar la investigación respectiva, ponga fin a esta desafortunada situación que me encuentro padeciendo", dice el inicio de la denuncia presentada por Taub ante la Justicia a través de su abogado, Jorge Monastersky.

"(...) Con independencia de si la Sra. Paz Ferreyra insta o no la acción penal, el hecho denunciado se investigue igual, ya que la Argentina ha suscripto diversos tratados internacionales entre ellos Belén do Pará entendiendo que la banalización de hechos tan gravosos no pueden quedar ajenos de la investigación judicial", insiste.

El investigador asegura que lo han suspendido de actividades profesionales y personales en las que participa en diferentes entidades. "Reitero que, sin perjuicio de que toda esta situación -injusta- me ha producido una gran indignación y afectación, sé que sólo mediante una investigación judicial se podrá dilucidar la veracidad de mis afirmaciones, motivo por el cual realizo la presente denuncia", suma.

En la "cronología del divorcio" que compone la segunda parte del escrito, Taub -que es doctor en Ciencias Sociales y especialista en pensamiento judío y filosofía política- asegura que no se ve personalmente con Paz Ferreyra desde el 16 de mayo, fecha en que dieron por terminada su relación de manera amistosa. Además cuenta cómo surgió el conflicto entre ellos que arguye tiene que ver con "traumas de la infancia" de su ex. Por último, según el investigador del Conicet, algunas de las imágenes que compartió Ferreyra corresponden a otro hecho. Las acusaciones coinciden, expresa el académico, con el momento en que su ex se enteró de que él estaba comenzando una nueva relación sentimental.

Las circunstancias del divorcio, según Taub

"Este proceso de separación comenzó en febrero de este año, en el que me fui de mi casa en dos diferentes oportunidades. Regresé para comenzar la cuarentena. Desde ese momento la convivencia se fue tornando cada vez más difícil ante los planteos de Paz Ferreyra de no soportar que mi hora de trabajo sea la nocturna, momento en el que encuentro la tranquilidad y libertad para pensar y escribir. Hablamos al respecto sobre lo que nos pasaba y por primera vez me dijo que ella sentía angustia porque trabajaba de noche y no me metía a dormir con ella porque era lo que vivió de chica con su papá y el divorcio de sus padres, en donde él la dejaba esperando a la salida del colegio hasta que al anochecer la celadora debía llamar a la madre para que la busque. Me dijo que eso para ella era una violencia simbólica que le ejercía el padre y que lo veía en mí, desatendiendo que en mi caso no era su padre, compartíamos todas las cenas y a veces algunas series de televisión y que luego yo me iba a trabajar para volver a la cama matrimonial junto a ella por la madrugada. En aquel momento en el que yo había decidido ya irme de la casa por lo insostenible de la situación la vinculación con los traumas de su infancia decidí quedarme".

"En cuanto a las raspaduras del brazo que publica en alguna de las fotos, recuerdo que tales fotos nada tienen que ver con hechos de violencia de género sino con un posteo que había hecho en Instagram en historias que duran 24 hs., relatando que había que cuidarse con el piso mojado (esas fotos son algunas de las que posteó en la supuesta denuncia de violencia de género). Es por ello que a S.S. solicito cite a la Sra. paz a efectos de que deponga bajo juramento las fechas y motivos de las publicaciones realizadas donde muestra lesiones con carácter urgente".

"Dos días después, el miércoles 29 de abril luego de realizar un Instagram Live con Javi Ponzo ante el éxito de los videos que realicé para Netflix, le cuento que estaba feliz porque hubieron 18.000 personas mirando y ella se encerró en su estudio. Mientras trabajaba en el mío comienzo a recibir mensajes de ella de whatsapp en los que comienza a agredirme porque según ella "dije cosas de otro documental que no había visto" a lo que le contesté que aclaré en la nota que ella me lo había contado porque soy malo para ver series y películas pero que sí podía explicar el contexto de la ultraortodoxia judía partiendo de aquel ejemplo".

"Los mensajes ofensivos continuaron hasta que le dije que no quería discutir y tras ello ella vino a mi encuentro a prepotearme porque había detenido la discusión. Cuando le expliqué que no iba a discutir con ella porque me estaba atacando con sus mensajes me dijo que eso no era así y decidimos a ir a verlos al whatsapp web de su computadora. Al leerlo, me miró y me dijo que ella nunca había escrito eso y que alguien le había 'hackeado' su whatsapp. Ante ese escenario me di cuenta que el problema ya necesitaba otro tipo de ayudas profesionales y que yo no tenía capacidad para seguir en esta relación. Ella se fue a dormir y yo estuve tres horas tomando valor para irme de la casa ya que sabía que no iba a regresar. A las 3 de la mañana del 30 de abril la fui a despertar para contarle de mi decisión y se desató un escándalo a los gritos por su parte ya que había decidido irme".

"Finalmente luego de repasar lo sucedido en esos días como corolario de la culminación de nuestro matrimonio, me fui de casa a dormir a la casa de mi mejor amiga Florencia Abadi. Desde ya la ofrezco como testigo si S.S. así lo entiende oportuno".

"Desde ese día no volví a ver a Paz Ferreyra hasta el domingo 16 de mayo en el que ella me pidió que ya era hora de vernos y cerrar las cosas formales del matrimonio. Pero que quería que sea en mi casa, un monoambiente que alquilo en Niceto Vega y Carranza. Acepté, vino, tuvimos una hermosa charla en donde pusimos sobre la mesa los motivos de nuestro divorcio y convenimos arrancar con los trámites formales y luego se fue. Desde ese día no la he vuelto a ver".

"El miércoles 3 de junio Paz se enteró por terceros que yo me estaba viendo con una persona. Luego de eso me llamó para increparme y decirme por qué no se lo había contado. Le respondí que era algo que estaba comenzando y no tenía aún la necesidad de contarlo".

"El jueves 5 después de su llamado del día anterior, me llama la organizadora del ciclo "Leer en común" de Cultura de Barrios perteneciente al Ministerio de Cultura de BA que me cuenta que Paz llamó directamente al ministro Enrique Avogadro y que no sabe que le dijo pero desde él salió un llamado para que me suspendan el taller que estaba dando sobre filosofía judía. Así de simple y fácil fui perjudicado. Unas horas más tarde me avisan del restaurante Hola Jacoba en donde el sábado iba a dar un evento por Instagram de cocina y judaísmo, que Paz las había llamado y que ellas habían decidido suspender mi evento porque siempre prefieren estar del lado del la mujer aunque querían esperar que esto se resuelva. Finalmente el sábado 6 de junio me llama el abogado del INADI en donde yo ejercía como asesor indicando de esta manera que Paz también había hablado con la Institución".

"La noche del viernes 5 de junio mis amigos me avisan que Paz había comenzado a subir posteos a Instagram en donde insinuaba que había sufrido violencia doméstica".

"El sábado 6 aparecieron todas las fotos que falsamente me imputa".

"Como lo expuse precedentemente, las declaraciones efectuadas en redes públicas por la Sra. Paz resultan falsas, calumniosas e injuriantes por el tono y el tenor en el que me intenta situar y a todo efecto, he venido a manifestar todo cuanto expuse hasta aquí, quedando a entera disposición de V.S. para cuanto resulte necesario para que se dilucide este infortunado hecho que me perjudica. Es por ello que a S.S. solicito tenga presentada la presente denuncia y me se cite a prestar declaración a efectos de aportar mayores elementos de prueba, como así también aclarar y/o ampliar sobre todas las cuestiones que S.S. entienda oportunas".

"Asimismo, se cite a la Sra. Paz a prestar declaración bajo juramento y se realicen todas las medidas pertinente y útiles a efectos de que, luego de la investigación, se pueda arribar a la conclusión de que jamás he cometido hecho ilícito alguno en perjuicio de la Sra. Paz Ferreyra y mi buen nombre y honor deje de encontrarse afectado en todos los ámbitos de mi vida".