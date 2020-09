La hija de Diego Maradona escribió un descargo sin filtro en las redes sociales

Dalma Maradona escribió un descargo sin filtro en su cuenta de Instragram, dirigido a quienes la critican en las redes sociales por no mostrar el rostro de su hija Roma, de un año y medio: "Estoy podrida y harta".

La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe expresó su enojo por los comentarios que recibe a diario sobre su pequeña hija. A través de sus Stories cuestionó: "¿Tan importante soy en tu vida que entrás a una foto de mi hija a tirar tu caca porque no le muestro la cara?".

"¡Soltá el tema Mabel! Yo no te digo que tenés que hacer con tus hijos,¿qué te hace pensar que tenés derecho a decirme algo a mí?", continuó. Luego dejó en claro que está "harta" y "podrida" de leer siempre lo mismo: "¡No me sigas si te molesta que no muestre la cara de mi hija! ¡Cómo si fuera obligatorio seguirme!".

"¡Rajá a otro lado donde a alguien le interese tu caca!", cerró tajante.

Desde que nació Roma, fruto del amor con su marido, Andrés Cardarelli, la actriz dejó en claro que no mostraría la cara de la beba: "Tanto a su papá como a mí nos gustaría que ella pueda decidir si quiere que todos opinen de su cara, su ropa y sus cosas y que la reconozcan por la calle".

"¡Hoy cumple un año y medio lo más importante que tengo! Amo que seas tan charlatana, que repitas todo, que te mostremos una cosa y después ya la sepas hacer al toque, que te gusten los libritos, los animales, que suene alguna música y te pongas a bailar como loca", había escrito unas horas antes Dalma, junto a una foto de su hija posando de espaldas.

"¡Sos mucho más de lo que pude haber soñado y la mejor aventura de mi vida es ser tu mamá!", escribió emocionada en el posteo donde celebró los 18 meses de su hija.