Dalma recordó el día en que Diego Maradona logró que conociera sus ídolos: “Les tocaba bocina”

En la gran mayoría de las apariciones que Dalma Maradona hace en los medios, no faltan los recuerdos sobre Diego, su padre. En diálogo con Matías Martin para Todo pasa (Urbana Play), la actriz contó la anécdota del día en que conoció a los Backstreet Boys, sus ídolos de pequeña.

Dalma Maradona recordó una anécdota de su padre con su banda pop favorita (Foto: Captura)

Consultada por su ranking personal de recitales inolvidables, Dalma reveló: “Yo quiero decir los Backstreet Boys, desesperada”. Acto seguido, el conductor del ciclo radial quiso saber cuántos años tenía cuando fue a verlos. “Diez”, aseguró al mismo tiempo que contó el pedido que le hizo al astro del fútbol: “Yo le dije: ‘Quiero ver a los Backstreet Boys’. Por supuesto, fuimos. Y después le dije: ‘Los quiero conocer’. Me dice: ‘Dalma, pero yo no sé, no conozco a nadie’”.

Dalma Maradona y su padre en La Bombonera (Foto: Instagram @dalmaradona)

Y entre risas recordó: “Agarró la camioneta, siguió al micro de los Backstreet Boys, les tocaba bocina, obvio que nadie lo registraba, todos les tocaban bocina”. “Entraron al hotel, (Diego) bajó, y les dijo: ‘Hola, qué tal, soy Diego Maradona, mi hija quiere saludar a los Backstreet Boys’“, añadió.

Acto seguido, la hija mayor de Maradona y Claudia Villafañe contó cómo Howie, uno de los integrantes de la banda pop de los 90, reconoció a su papá: “Y Howie (Dorough) que era el más latino, lo reconoció, dijo: ‘¡No puede ser!’. Y de repente estábamos todos sacándonos fotos con los Backstreet Boys".

Cabe destacar que aquella anécdota ocurrió durante la primera gira de la boy band estadounidense de música pop. El “Backstreet’s Back Tour” desembarcó en Buenos Aires en enero de 1998 y marcó un hito en la cultura pop local, con tres shows consecutivos en un estadio de Boca Juniors que desbordaba de fanatismo.

Pero esta no es la única anécdota que incluye artista internacionales en la vida de los Maradona. Existe otra historia que Dalma relató el año pasado con una mezcla de risa y culpa: el día en que, por un ataque de celos, le “arruinó” una noche a su padre con la estrella de Hollywood Salma Hayek.

Dalma Maradona reveló la insólita anécdota de Diego Maradona con Salma Hayek

El encuentro ocurrió en una fiesta exclusiva durante el Festival de Cannes en 2008. Según recordó la actriz en el programa Ángel Responde (Bondi Live), el ambiente era puro glamour; estaban figuras como Javier Bardem y la propia Salma, quien en un momento de la noche se puso a bailar muy animadamente con Diego.

“La veía a Salma que bailaba con él y él, obviamente, se la seguía”, contó Dalma. Sin embargo, ella, que en ese entonces tenía 20 años y se definía como muy celosa, decidió intervenir. Se acercó a su papá y le pidió que la acompañara al hotel porque no quería quedarse sola.

Aunque Diego intentó convencerla de que el hotel estaba “ahí enfrente” y que él pensaba volver a la fiesta, ella se mantuvo firme. "El chabón hizo toda la movida, me acompañó y volvió. Y le dije que no volviera a la fiesta, que no me quería quedar sola. Yo tenía 20 años y era un hotel del carajo. Y se quedó. Le cag*** la noche con Salma y al otro día me hizo la cruz”, reveló divertida y finalizó un divertido pedido de disculpas a la actriz mexicana: “Con el diario del lunes, Salma, perdoname... ¿Querés ser mi madrastra?”.