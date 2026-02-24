Dalma y Giannina apuntaron contra Macri por sus dichos sobre Maradona

Luego de que el expresidente Mauricio Macri criticara fuertemente a Diego Armando Maradona por sus conductas durante su paso por Boca, sus hijas Dalma y Giannina salieron en su defensa a través de sus redes sociales. “No sabes leer y fuiste presidente”, escribieron.

El pasado domingo el extitular del Ejecutivo habló en el podcast La Fábrica, donde analizó la situación del país, pero también contó detalles de su tiempo como presidente del Xeneize. Fue entonces que Maradona ingresó a la conversación, inicialmente sobre los tiempos en los que Macri trabajaba con su padre, Franco. “Yo firmé un acuerdo con Maradona, apenas volvió del [Mundial del] ’86, donde le daba alrededor de 30 [autos] Fiat a toda su familia. Firmamos en las oficinas centrales de la constructora y quedamos en que él venía los dos días a la fábrica a saludar a los obreros“, relató.

Macri contó que los trabajadores se habían preparado para recibirlo y que incluso dos autoridades de Fiat Italia se habían acercado al establecimiento para conocer al Diez. “Había 7000, 8,000 [personas]. Habíamos preparado todo un lugar. Él tenía que estar a las 5 de la tarde”, explicó. Sin embargo, a las 3 de la tarde comenzó a recibir llamados de Guillermo Coppola, entonces representante de Maradona, informando que no sabía dónde se encontraba el futbolista.

Macri y Maradona Archivo

“Y nunca apareció. Pero bueno, Diego era así. Era muy difícil. Yo tuve una convivencia muy traumática con él cuando yo era presidente de Boca”, comentó. En ese entonces, Maradona formaba parte del plantel. “Fue un padecimiento. Erró cinco penales consecutivos. El tipo estaba tan mal ya en lo personal con sus adicciones que no podía patear ni siquiera un penal”, expresó.

El expresidente rememoró la época en la que Maradona quiso ser director técnico del Xeneize en 1998 y cómo tuvo que negarle el puesto. “La pasé mal porque le tuve que decir que no porque no estaba en condiciones. Eso fue muy traumático, pero yo nunca me enojé porque uno que vivió esa dosis de popularidad, fama... él fue tratado como un Dios en el mundo. Entonces era imposible que él no tuviese esas actitudes, ¿no?“, planteó.

Además, Macri le adjudicó una polémica frase a el Diez en una reunión: “Una vez me dijo ‘Lo que vos no entendés es que yo estoy entre Dios y los hombres’. Porque todo el mundo lo trataba así. Los reyes, los presidentes, el Papa”.

Las declaraciones de Macri contra Maradona

Contó, además, las dificultades que experimentó por la contradicción de tener que negarle el puesto a su ídolo. “Yo moría por él. Estaba enfrente de él y ponía cara de serio porque por dentro quería abrazarlo y sacarme 28 fotos más. Y tenía que hacer el papel de que hacía que se respeten las reglas, ¿no? Y eso me llevó a un conflicto con él. Yo dije, ‘Me matarán, pero yo voy a hacer lo correcto’, que es un técnico que pueda estar a la altura del desafío y decirle a él lo que le dije: que yo soñaba con que él fuese el técnico de Boca, pero él tenía que hacerse cargo de su problemita y resolverlo, ¿no?“, señaló.

Expresó que “el tiempo le dio la razón”. ”Boca es más importante que cada uno de nosotros. Cuando alguien se cree que es más importante que la institución, se va todo al demonio. No sea Chávez, sea un técnico, sea un jugador, sea un presidente, el que se cree más importante que el sistema institucional destruye todo", remarcó.

La respuesta de Dalma y Giannina

Este martes dos de las hijas de Maradona cruzaron al expresidente por sus palabras. Dalma cuestionó la actitud de Macri de criticar a una persona que “no está para defenderse”. “Me pregunto cuánto puede doler un apodo para que tantos años después en cada oportunidad que tenga siga hablando horrible...”, escribió en sus historias de Instagram.

Se refiere al apodo de “cartonero Báez” que el Diez le puso a Macri a fines de 1995, cuando asumió la presidencia de Boca y buscaba reducir las primas al plantel. “Yo, a diferencia de él y por respeto a sus hijas, no le voy a contestar! Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo!”, sumó.

Las historias de Dalma Maradona Captura

Dalma sostuvo que Macri “no va a ser el primero ni el último que habla mal de su papá”. “Cuando lo tenía enfrente se le fruncía el cu... Obvio que cada uno puede opinar de lo que quiera, pero me da bastante risa de parte de quién viene. Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija!”, concluyó.

Giannina se metió en la discusión y brindó un mensaje más agresivo contra el expresidente. “No sabés leer y fuiste presidente @mauriciomacri. Después llamás a mi mamá para pedir perdón. Andate a cag.., tenés que volver a nacer. Vos le tomás la leche al gato... fin”, arremetió.

Las historias de Giannina Maradona Captura

Y agregó: “La gente que no tuvo los huevos bien ubicados para decirle a mi papá lo que sentía en la cara o lo que parecía, YA ESTÁ. Tiempo vencido, mostro. Mi papá ya está en el cielo y puede que desde allá te haga saber lo que piensa, rey!”.

Luego le pidió disculpas a los hijos de Macri por sus dichos, aunque aclaró que “siente y piensa igual” que su padre.