El conflicto que atraviesa el clan Maradona sigue sumando capítulos. Después de que Diego autorizara la realización de una miniserie sobre su vida en Amazon Prime Video que dejaría "mal parada" a su exesposa, Claudia Villafañe , Dalma Maradona decidió publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram.

"Hoy me pinta compartirles un momento HERMOSO que grabé para tenerlo para mi hija y para mí, pero hoy lo quiero compartir con ustedes ", comenzó. "Cuando me enteré de que estaba embarazada de Roma (2018), después de contarle a mi marido, quería salir corriendo a contarle a mi mamá y a mi hermana . Quería grabar la reacción y para que no sospechen nada inventé que me había peleado con mi marido porque le había encontrado un mensaje de una chica", contó la hija de Maradona.

"Tanto mi hermana como mi mamá aman a Andrés (Calderelli), pero como yo las llamé llorando se lo creyeron. Entré rápido a la casa de mi mamá sin hablar y cuando volvió de cerrar la puerta con llave...", siguió el relato.

Inmediatamente después, se puede ver a Claudia Villafañe ingresar a la casa para encontrarse con su hija y recibir el anuncio: " Vas a ser abuela de nuevo ". Entre saltos y gritos de emoción , Villafañe responde: "Sabía, te juro que sabía".

"En tiempos de tanto odio yo elijo compartirles amor . Ella (por Claudia) es eso", escribió luego Dalma, en clara defensa y apoyo hacia su madre en medio de la polémica por la serie.

Además, la hija del emblemático futbolista recordó la reacción de su hermana al enterarse del embarazo. "Giani no me deja compartirles el video" , aseguró, y contó los detalles: "Le di una hoja que decía '¿Querés ser mi madrina?'. Casi se muere... Se quedó helada y después lloró sin parar ". Y agregó, distendida: "Un día que me pelee con ella lo subo".