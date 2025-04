Shannon Elizabeth: del éxito con American Pie a la noble causa que la llevó a alejarse de Hollywood

A fines de la década del ‘90, Shannon Elizabeth era una de las caras más populares de la industria. Su papel de Nadia en la exitosa franquicia American Pie la llevó a estar en el foco mediático por su jugada escena de topless. Sin embargo, cuando estaba en la cresta de la ola, decidió tomar distancia para dedicarse a su verdadera pasión: rescatar animales.

Recientemente, la intérprete recordó cómo su rol en la comedia adolescente -que tuvo nueve entregas- la ayudó a trabajar en su verdadera pasión: ser proteccionista animal. De hecho, al principio, su gran popularidad la ayudó a rescatar perros y gatos de la calle. “ Empecé a buscar refugios para perros y gatos en Los Ángeles porque los perros era lo que conocía ”, dijo tiempo atrás en el podcast Life Outside Poker mientras destacaba que estar en una de las películas más taquilleras le dio los recursos necesarios para “comenzar a retribuir”.

Su compromiso por defender los derechos de los animales se volvió tan fuerte que en 2001 creó su propia fundación llamada Animal Avengers. Sin embargo, hubo un video que hizo que su interés se extienda a todo tipo de especies. “Hubo una publicación de Instagram que vi una noche donde un guardabosques estaba caminando en el campo y encontró un elefante que había sido cazado furtivamente. Lo primero que ves es el tronco que estaba separado del resto de su cuerpo y mientras lo ves, se mueve y te das cuenta de que sigue vivo y pide ayuda a gritos, pero nadie viene”, recordó.

Según su relato, este hecho hizo saltar un interruptor en ella que la llevó a ponerse en acción. “No pude dejar de llorar durante días. No podía quitármelo de la cabeza”, contó quien, con el tiempo, empezó a ayudar a animales a mayor escala. “ Empecé a investigar qué era y me di cuenta de que había una grave crisis de caza furtiva en otras partes del mundo ”, explicó.

Shannon Elizabeth, en una escena de American Pie Moviestore/Shutterstock

Desde hace ocho años, Elizabeth vive en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde creó una nueva fundación que lleva su nombre que se ocupa de combatir la caza furtiva y preservar a las especies que se encuentran en peligro de extinción. “ Quiero encontrar formas de ayudar a estos animales ahora porque, si existe la posibilidad de que se extingan durante nuestra vida y no hacemos nada, ¿qué tipo de personas somos? ”, reflexionó en diálogo con Page Six.

Hace unos días, Shannon pasó por la Steel City Con en Pittsburgh y contó cómo se fue extendiendo su ONG: “ Hoy tenemos un rinoceronte negro ciego que hemos estado cuidando, y vamos a traer más rinocerontes tan pronto como podamos expandirlo ”, aseguró.

Si bien Elizabeth está bastante alejada de los sets, su activismo por los derechos de los animales no significó abandonar del todo la actuación. Después de interpretar a esa estudiante checa que la hizo saltar a la fama, la actriz participó de títulos como Scary Movie, Jay y Bob el Silencioso: El Reboot, El Rebelde y Realmente Amor, entre otros proyectos. “Fue muy divertido. Me encanta actuar y me encanta crear. Estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad y de haber podido crear cosas que a la gente parece gustarle”, lanzó durante el evento.

Su otra afición, el póker

Antes de convertirse en esta gran proteccionista de animales, Shannon Elizabeth tuvo otra pasión: el póker. La actriz reveló que durante sus años de mayor éxito profesional frecuentaba Las Vegas y llegó a ganar algunos de los torneos más importantes, forjándose un nombre dentro de este mundo.

“Las Vegas se convirtió en mi segunda casa”, reveló quien en 2013 decidió alejarse de las apuestas. “ Hubo un momento en el que el póker ya no me llenaba, necesitaba algo más ”, aseguró. Sin embargo, cada tanto Shannon recurre al juego para conseguir beneficios para su tarea filantrópica.

A fines de 2024, la actriz organizó un evento con la Charity Series of Poker con el objetivo de recaudar fondos para su fundación. “El póker fue una parte importante de mi vida y ahora puedo usarlo para ayudar a los animales que tanto necesitan protección”, explicó.

