El blooper de Cande Molfese del que todos hablaron en redes sociales

Candelaria Molfese cometió un error al aire de un programa de radio que despertó críticas en las redes sociales. El recorte del video se viralizó y una gran cantidad de usuarios y oyentes se mostraron indignados con su confusión.

Este martes, Molfese formó parte de la mesa del programa radial Perros de la calle, que se emite por Urbana Play. En una columna titulada “Películas para llorar”, la actriz emitió una serie de comentarios en torno a El guardaespaldas. Allí, Molfese evidenció que desconocía que la protagonista del icónico film dirigido por Mick Jackson era Whitney Houston.

Cande Molfese y un error que le costó fuertes críticas en redes sociales (Foto: Instagram @candemolfese)

“Chicos, me quedé impresionada con lo bien que la actriz hace el playback, porque ella canta las canciones de Whitney [Houston], hace hasta los vibratos...”, detalló Molfese y despertó el desconcierto de sus compañeros.

“Pero, ella es Whitney. ¿Me estás jodiendo? Decime que esto no está pasando", apuntó, atónito, el conductor Andy Kusnetzoff. “Nos vamos, nos vamos. Mirá que yo no vi a la película, pero ese dato lo tenía”, bromeó Sofía Martínez, que también integra la mesa del programa. “¡Yo pensé que era una actriz!“, exclamó Molfese entre risas.

Esto no fue guionado. pic.twitter.com/LtBSfLMbhO — Perros de la Calle 📻 (@perroscalleok) April 8, 2025

“¿Vos estuviste una hora y media viendo a alguien que dijiste ‘esta actriz qué bien que canta las canciones de Whitney’?“, comentó el conductor, tratando de sumarle humor al blooper. ”Estoy en shock, ¡chicos!“, agregó Molfese.

“I Will Always Love You”, el hit que marcó la película, logró que El guardaespaldas se convirtiera en la banda de sonido más vendida de la historia.

¿Un nuevo amor?

Cande Molfese y Gastón Soffritti se separaron en mayo de 2024

En mayo de 2024, Cande Molfese y Gastón Soffritti pusieron punto final a su noviazgo de tres años por común acuerdo. El motivo de la ruptura, según confesaron ambas partes, estuvo relacionado con la negativa de la actriz de convertirse en madre y el deseo ferviente del exchico Disney de formar una familia. A casi un año de esta noticia, la influencer decidió darse una nueva oportunidad en el amor y fue capturada por las cámaras a los besos con un joven de identidad desconocida en plena calle.

La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM (América TV), en medio de la sección del ciclo de espectáculos llamada “Enigmático”. Además, el periodista brindó los videos en los que se podía ver en una esquina porteña a Molfese muy acaramelada con su supuesta nueva pareja. Hasta el momento, la actriz decidió no hacer comentarios al respecto, aunque sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes en redes sociales al respecto. “Que lindo verte tan feliz”; “Se lo súper merece, es una divina” y “Queremos saber todo”.

Lo que, sin lugar a dudas, generó más intriga es la identidad del joven que tiene a Cande Molfese tan encantada. Aunque en las imágenes no se llega a ver el rostro, las especulaciones al respecto no tardaron en llegar y algunos nombres de famosos comenzaron a resonar. Cabe señalar que a la ganadora de Bake Off Famosos (Telefe) ya se le inventaron varios romances dentro de la farándula argentina, entre ellos con Gastón Edul.

Por su parte, el pasado mes de febrero, Gastón Soffritti decidió aprovechar el Día de los Enamorados para blanquear su noviazgo con Nathalia Rodríguez, una estilista y especialista en marketing que se encuentra muy alejada de los medios de comunicación.

En marzo, el actor decidió dar un paso más en su relación e incluirla en uno de los videos que realiza para su sección de cocina titulada “Crushes por la calle”. En la misma, el actor busca desconocidos que lo inviten a cocinar a su casa. Con un pequeño cambio en este formato, el ex Patito Feo decidió sorprender a su novia preparándole panchos, pochoclos y milkshake.

“Y un día llegó la cita… la comida no fue muy elaborada que digamos, pero que la disfrutamos… ¡No hay dudas! Panchitos, pochoclos y milkshake. Hola @colorazabache la próxima hago algo más fit, lo prometo", escribió al pie del divertido posteo, en el que mostró el paso a paso de cada uno de sus platos.

LA NACION

Temas Candelaria Molfese