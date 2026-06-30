El desgarrador llanto de Jimena Monteverde por la muerte de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais tras el trágico accidente que sufrió en el Tren de la Costa en San Isidro sigue generando conmoción. Una de las despedidas televisivas más emotivas a la periodista tuvo como protagonista a Jimena Monteverde.

La cocinera no pudo contener las lágrimas al recordarla durante la apertura de su programa, La cocina rebelde (El Trece), y dedicó la emisión a quien fue su compañera de trabajo y amiga. “Vamos a arrancar este programa, se lo voy a dedicar obviamente a Ernestina, que nos debe estar viendo desde algún otro plano”, expresó primero.

La chef y conductora recordó el vínculo que construyeron durante los años en Mañanas informales y el impacto que le causó la partida de su compañera. “Nos encontramos con esta noticia horrible, pero ella siempre vivió una vida intensa, intensísima. Tuvimos la suerte de conocerla... y nos atropelló esta noticia tremenda. Tan joven, una mina espectacular”, afirmó antes de romper en llanto.

Ernestina Pais tenía 54 años

Mientras en pantalla se emitían imágenes de la última participación de Pais en el programa, Monteverde volvió a emocionarse al recordar aquel encuentro. “La vi espectacular, la vi bárbara. Qué tremendo, porque la vida sigue”, dijo entre lágrimas mientras su compañero Coco Carreño la contenía al aire: “Tranquila. Es lógico lo que te está pasando, trabajaron muchos años juntas en esta misma casa”.

A continuación, la chef envió un mensaje de apoyo a la familia de la conductora. “Le mando un beso a Ale Guyot, fue el fotógrafo de todos mis libros y lo conocí a través de Ernestina, y a Beni [hijo de ambos], venía a mi casa, comíamos juntos. La verdad es que es algo muy duro lo que les está pasando”, lamentó.

La conductora también reflexionó sobre el valor de la vida y la importancia de expresar los afectos. “La vida sigue para todos y el único consejo que me sale es que hay que aprovechar todos los días como si fuera el último, abrazar a la gente que querés. Cuando pasan estas cosas te das cuenta de que en un segundo te cambia la vida”, manifestó.

Finalmente, Monteverde pidió despedir a su amiga. “Quedará en los corazones de todos, un aplauso para Ernestina. Lo que sí sé es que vivió una vida súper intensa y disfrutó el día, la noche, a su hijo, a su familia, todo. Los que la conocimos sabemos que te llenaba de energía y que esa risa la vamos a tener para siempre”.

La muerte de Pais provocó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales por parte de amigos, colegas y figuras del medio que la recordaron con palabras cargadas de afecto y admiración.

Andy Kusnetzoff publicó ayer un extenso texto en el que destacó: “Ernest. Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shock, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir”.

El conductor recordó que compartió con ella la etapa escolar y que nunca perdieron el vínculo. “Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos. Después la vida hizo lo que hace la vida: cada uno tomó su camino, armó su carrera, sus historias, sus amores, sus líos, sus éxitos y sus dolores. Pero hay personas con las que nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas. Y Ernestina era de las nuestras. Era de ese mundo que compartimos tantos: el mismo colegio, la misma generación, el humor, las noches, las charlas, la radio, Metro, CQC, los amigos en común, las madres, las abuelas, los códigos de una época… Por eso duele tanto. Porque no era un nombre en un portal. Era alguien que uno sentía cerca, aunque hacía tiempo que no la veía. Como todos nosotros, tuvo sus batallas. ¿Quién no? Pero nadie, de verdad nadie, se imagina un final así“.

Otra de las figuras que expresó públicamente su dolor fue Guillermina Valdés, quien compartió escenario con Pais en la obra El divorcio del año. En diálogo con La mañana con Moria, recordó las conversaciones que mantenían y reveló que apenas unas horas antes del accidente había visto de manera casual al hijo de la periodista. “Ernestina me decía: ‘Yo no me imaginaba que en este momento de mi vida iba a comenzar una carrera como actriz y qué bien me siento, y qué buenas son las respuestas no solo del director, sino también del público, del elenco’”, recordó.

Valdés explicó que, aunque trabajaron juntas durante pocos meses, construyeron una amistad muy cercana. “Iniciamos un vínculo hace siete u ocho meses, pero teníamos contacto y nos queríamos mucho, nos queremos... Perdón, no voy a hablar en pasado porque la siento”, expresó conmovida.

Mario Pergolini, quien vivió con Pais una etapa de Caiga Quien Caiga, también se mostró afectado por la muerte de la periodista y así lo expresó en su programa de Vorterix. El conductor manifestó el profundo impacto que le produjo la noticia: “La verdad que fue un golpe horrendo. Muy feo”.