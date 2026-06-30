Guillermina Valdes reveló el encuentro que tuvo con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal accidente

La muerte de Ernestina Pais el viernes 26 de junio a los 54 años generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo. La conductora manejaba su auto modelo Honda City negro cuando pasó el cruce ferroviario, ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja y fue atropellada por una unidad. Amigos, colegas y seguidores publicaron sentidos mensajes de despedida en las redes sociales y el domingo muchos de ellos se acercaron al velatorio para darle el último adiós. Una de las personas que compartió unas profundas palabras fue Guillermina Valdes, quien habló sobre el fuerte vínculo que construyeron en poco tiempo y reveló que solo tres horas antes del accidente se encontró de casualidad con Benicio, el hijo de la periodista.

“Ernestina me decía: ‘Yo no me imaginaba que en este momento de mi vida iba a comenzar una carrera como actriz y qué bien me siento, y qué buenas son las respuestas no solo del director, sino también del público, del elenco’”, contó Guillermina Valdes el lunes 29 de junio en comunicación telefónica con La mañana con Moria (eltrece) sobre las charlas que mantenía con Pais. Ambas trabajaron juntas en El divorcio del año, obra de José María Muscari junto a Fabián Vena (luego reemplazado por Diego Ramos), Juan Palomino y Rocío Igarzábal. Cuando se anunció la gira nacional, la modelo dio un paso al costado y en su lugar se sumó Romina Gaetani.

Pais y Valdes trabajaron juntas en El divorcio del año, la obra de José María Muscari (Foto: Instagram @guillevaldes1)

“Yo me abrí en un momento porque no me podía ir de gira y fue como un duelo que hicimos juntas y un cierre. Después seguimos hablando hasta hace tres días. Iniciamos un vínculo hace siete u ocho meses, pero teníamos contacto y nos queríamos mucho, nos queremos... perdón, no voy a hablar en pasado porque la siento”, reflexionó.

En este sentido, tuvo unas dulces palabras para Benicio Guyot, el hijo de 22 años de Pais, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot. “Lo vi ese mismo día, por eso quedé impactada”, expresó. Se lo cruzó cuando salía de la peluquería y él le dijo: “La vas a ver a mi vieja, saquémonos una foto”.

“Y le mandé una foto a la mamá y a las tres horas me enteré. Para mí fue tremendo porque había estado con su hijo tres horas antes dándome abrazos y besos”, rememoró conmovida.

Guillermina Valdes reveló que se encontró con Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tres horas antes del fatal accidente de la conductora (Foto: Instagram @benicioguyot)

Si bien comentó que no fue al velatorio, remarcó que todos los días, desde el fallecimiento de Pais, se comunicó con Benicio, por quien siente un profundo cariño: “Me quedo tranquila de que en un punto puedo estar cerca de su hijo y que sepa que su hijo cuenta conmigo”.

El video que compartió Guillermina Valdes para despedir a Ernestina Pais

Asimismo, compartió en su cuenta de Instagram un posteo dedicado a su amiga. Se trató de un video de Pais donde se la ve bailar “La Perla” de Rosalía en su camarín entre funciones de la obra que compartieron juntas y del divertido intercambio que tuvieron, que dio cuenta de su buen vínculo. “Musicalizando y cantando a mi querida bailarina Ernest. Hasta siempre, hermosa”, escribió Guillermina Valdes.