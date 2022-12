El desgarrador mensaje con el que Céline Dion anunció la grave enfermedad que padece

escuchar

“He estado lidiando con problemas en mi salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado atravesando” . Con un desgarrador mensaje que compartió en sus redes sociales, la cantante canadiense Celine Dion anunció que pospondrá varias fechas de su gira por Europa, tras ser diagnosticada de un raro y grave trastorno neurológico conocido como el síndrome de la persona rígida.

La patología, conocida como SPS por sus siglas en inglés, afecta a “algo así como a una entre un millón de personas”, dijo la superestrella. Y agregó: “Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causándome dificultades para caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en la que estoy acostumbrada”, precisó la legendaria artista casi entre lágrimas.

Caracterizado por provocar un deterioro de avance progresivo a la persona que lo padece, el síndrome afecta el sistema nervioso, específicamente al cerebro y la médula espinal. Puede provocar rigidez muscular extrema y espasmos dolorosos en la columna vertebral y las extremidades, lo que afecta gravemente a la movilidad.

Los tratamientos específicos para el SPS contribuyen a mejorar los síntomas del paciente, aunque se trata de una dolencia sin cura hasta la fecha. Dion contó que lleva un largo tiempo con estos problemas, aunque agregó que tiene a su alrededor a un gran equipo de profesionales médicos y cuenta con el apoyo de sus hijos para afrontar la situación con la mayor entereza posible.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta haciendo ejercicios todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad y estar a la altura de nuevo, pero tengo que admitir que es una lucha”, subrayó. Sin embargo, la artista dijo que no bajará los brazos y comunicó que centrará sus esfuerzos en el “camino de la recuperación”.

La ganadora del Grammy expresó que cantar es su pasión y compartió que ansía volver a reencontrarse con su público. “Extraño verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darles eso en este momento”, explicó.

La cantante de 54 años dio las gracias a sus seguidores por sus alentadores deseos de amor y apoyo en las redes sociales. “Esto significa mucho para mí. Cuídense. Que estén bien y realmente espero poder verlos de nuevo muy pronto”, concluyó.

La intérprete de la famosa “My Heart Will Go On”, de la película Titanic, canceló las fechas de la gira europea que tenía previsto iniciar en febrero de 2023, y los conciertos serán reprogramados inicialmente para 2024.

Ya en octubre del año pasado, la artista se había visto obligada a cancelar una serie de presentaciones en el Resorts World Theatre de Las Vegas, programadas tanto para noviembre de ese año, como enero y febrero de 2023 por las fuertes dolencias corporales que venía experimentando.

“Celine ha estado padeciendo espasmos musculares severos y persistentes que le impiden rendir. Su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está sintiendo le impiden participar en los ensayos en curso para los shows”, explicaron en ese momento desde la página web oficial de la intérprete.

La artista, en tanto, afirmaba: “Estoy desconsolada. Mi equipo y yo hemos estado trabajando en nuestro nuevo show durante los últimos ocho meses y no poder lanzarlo este noviembre me entristece más allá de las palabras. Mis socios en Resorts World Las Vegas y AEG han estado trabajando las 24 horas del día para preparar este nuevo teatro de vanguardia, que es absolutamente hermoso”. Y agregaba: “Me siento muy mal por haberlos defraudado, y lamento especialmente decepcionar a todos los fanáticos que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora, tengo que concentrarme en mejorar... Quiero superar esto tan pronto como pueda“.

LA NACION