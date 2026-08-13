El desgarrador relato de la hermana de Perez Hilton sobre el intento de suicidio del bloguero

“El 4 de agosto será para siempre uno de los días más oscuros que mi familia y yo hayamos vivido”, declaró Barbara Lavandeira en una reciente entrevista con Page Six. La hermana menor de Perez Hilton hacía referencia a la noche en que el bloguero de chimentos se autolesionó en vivo durante una transmisión de TikTok y luego debió ser hospitalizado de urgencia.

La mujer, que vive en California pero que por ese entonces se encontraba de visita en Miami, no sólo dio detalles escalofriantes sobre el intento de suicidio de su hermano sino que también advirtió que pocas semanas antes el influencer había estado internado por “depresión severa”.

“Esa tarde, Mario (así es su nombre real) estaba en su habitación con la puerta cerrada con llave, lo cual no era propio de él. Su puerta casi siempre estaba abierta”, contó Lavandeira sobre la primera señal de alarma. “Cuando llamé a la puerta, dijo que estaba bien, pero apenas podía oírlo. Después de llamar varias veces más y pedirle que abriera, dejó de responder. Intenté llamarlo a su celular por si no me oía, pero no contestó. Algo no me cuadraba”, agregó quién finalmente decidió entrar en su habitación a la fuerza.

“Abrí la puerta de su habitación y me di cuenta de que estaba en el baño. Llamé varias veces más y le dije que entraría si no abría la puerta. Como seguía sin contestar, la abrí”, continuó. Sin embargo, nunca imaginó lo que iba a encontrar del otro lado de la pared. “Cuando abrí la puerta, mi pesadilla se hizo realidad. Mario estaba parado frente a la ducha, desnudo, con cortes, cubierto de sangre, con un cúter en la mano”, relató aún conmocionada.

Si bien Barbara no quiso dar más detalles de la escena sangrienta con la que se topó, sí compartió la extraña sensación que la devastó en ese momento: “Lo que sí puedo decir con certeza es que no reconocí a mi hermano cuando lo miré. Lo vi en sus ojos. No eran los mismos. Un instante después, me sonrió. Sentí como si estuviera mirando a otra persona”, confesó.

En medio del shock, la mujer salió corriendo del baño y rápidamente sacó de la casa a los tres hijos de Hilton: Mario, de 13 años, Mia, de 11 y Mayte, de 8 . “Salí de la habitación, agarré las llaves del coche y les grité a los niños que corrieran hacia él. Por suerte, nuestra madre no estaba en casa en ese momento y pude sacarlos a todos rápidamente”, recordó. Una vez que los niños estuvieron a salvo en el coche, llamó al 911. “La primera llamada que hice fue a la policía. Luego le envié un mensaje a mi mejor amiga, que vive cerca, mientras estaba en la central de emergencias, y le pedí que por favor viniera a buscar a los niños y se los llevara del lugar”.

Minutos después, Lavandeira volvió a la casa y colocó toallas sobre Mario para ayudar a detener la hemorragia mientras esperaba a la ambulancia. “Ya había perdido una cantidad considerable de sangre, pero de alguna manera aún podía hablar, aunque su voz era muy débil”, dijo mientras omitía algunos detalles, ya que son “demasiado dolorosos, gráficos y abrumadores”. Finalmente, la ambulancia llegó y lo llevó al hospital. “Yo me quedé para hablar con el equipo de crisis que llegó”, agregó la única persona que presenció lo sucedido de principio a fin.

Como tal, es la única que puede “aclarar algunas cosas” y por eso decidió romper el silencio. “He estado pensando durante los últimos días si debía decir algo a título personal. Mario siempre ha sido muy transparente. Es una figura pública y alguien que ha compartido gran parte de su vida en internet. Como su hermana menor, soy todo lo contrario. Soy una persona muy reservada y, aunque he trabajado con él durante muchos años, siempre me he mantenido en un segundo plano”, comentó. “Hablo ahora en nombre de todos los que se preocupan por él y le han enviado sus mejores deseos, pero también debido a todos los rumores, las noticias falsas, las exclusivas inventadas y las declaraciones falsas que circulan. Solo puedo compartir lo que presencié y viví personalmente, pero quiero que la gente escuche directamente de alguien que estuvo allí”, explicó.

Una “depresión severa”

Fue durante la misma entrevista concedida a Page Six que la hermana de Mario Armando Lavandeira Jr. reveló que el famoso bloguero había estado internado por una “depresión severa” semanas antes del intento de suicidio. Tras describir su último año como “extremadamente difícil”, la joven contó que un día Perez Hilton se acercó a ella y a su madre, Teresita Lavandeira, para hablar en privado. “Nos contó que unos días antes se había sentido vacío, desesperanzado y como una carga para todos. Luego admitió que una noche, al no poder dormir, se había tomado los analgésicos que le habían sobrado de la cirugía de marzo. Dijo que solo quería dormir”, contó Barbara mientras remarcaba que la confesión “le rompió el corazón”.

Semanas antes de su intento de suicidio, Perez Hilton había sido internado por depresión

Tras ofrecerle ayuda psiquiátrica, su hermano ingresó en el hospital ese mismo día. “Fue voluntariamente”, aclaró. Sin embargo, después de varios días de evaluación y tratamiento, el centro determinó que podía ser dado de alta. “Ese fin de semana, Mario parecía estar mucho mejor. También se veía mejor. Pasamos tiempo juntos en familia y empezó a buscar mecanismos de afrontamiento y técnicas de relajación que había aprendido durante su corta estancia [en el hospital]”, recordó Barbara.

Mientras que el 3 de agosto Hilton “retomó sus sesiones de terapia habituales”, el 4, día de su intento de suicidio, hizo una admisión para un programa ambulatorio intensivo, donde comenzaría una terapia grupal. Sin embargo, esa misma tarde “nuestras vidas cambiaron para siempre”, recordó la joven.

Aunque todavía está “tratando de comprender” qué pasó, Barbara enumeró varios factores que podrían haber influido en su decisión: la depresión severa, los efectos de sus continuas internaciones, la falta de sueño y posibles reacciones adversas a los medicamentos que tomaba. “El pasado mes de marzo, mientras vivía en Las Vegas, estuvo hospitalizado durante casi un mes. Al principio, los médicos no sabían qué le pasaba. Su cuerpo desarrolló una septicemia, sufrió un paro cardíaco y estuvo a punto de morir varias veces”, explicó su hermana.

“Le practicaron una cirugía abdominal, le drenaron líquido de alrededor de los pulmones en dos ocasiones y luego tuvo que recuperarse de la operación y comenzar la fisioterapia”. La situación se complicó aún más cuando, durante una cita de seguimiento, los médicos “descubrieron un gran coágulo de sangre en su pierna”. Según Barbara, estos hechos significaron “una enorme presión tanto física como mental”.

“No podía dormir mientras estuvo hospitalizado [en marzo]. No podía comer. No sabía si iba a sobrevivir. Después de que le dieron el alta, empezó a luchar contra la depresión, la ansiedad, el estrés y pensamientos abrumadores”, agregó detallando claras señales de que estaba pasando por un mal momento.