El difícil primer matrimonio de Moria con Juan Carlos Bojanich: acusaciones de golpes y un abrupto final

Juan Carlos Bojanich fue el primer marido de Moria Casán, quien eligió que esa historia no formara parte de la biopic de Netflix. Sin embargo, el vínculo merece ser contado.

Fabricante de ropa y empresario textil de origen yugoslavo, Juan Carlos y Moria se conocieron en una piscina, charlaron toda la tarde e intercambiaron los números de teléfono. Ella recién estaba dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo: acababa de debutar en el teatro El Nacional, en la revista Cuando la abuelita no era hippie, con Zulma Faiad, las hermanas Norma y Mimí Pons, Dringue Farías y Alfredo Barbieri. Luego hizo Buenos Aires al verde vivo, con José Marrone, Adolfo Stray y Violeta Montenegro, también en El Nacional y de la mano de Carlos A. Petit, quien la descubrió.

Bojanovich la apoyo también cuando Moria siguió en el mismo teatro con Escándalos, junto a Víctor Laplace y Nélida Lobato. Y, según conto años atrás en una entrevista con revista Pronto, fue Bojanovich quien la ayudó a cerrar su primer contrato con los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich para la revista Frescas y fresquitas, donde fue primera vedette y acompañó a Alfredo Barbieri y Don Pelele, en el Astros. Así, Bojanovich fue testigo de cómo Moria Casán pasó de ser una bailarina más a primera figura femenina.

Moria Casán y Susana Giménez Luisa Escarria

Una boda poco usual

El noviazgo duró tres años, hasta que decidieron casarse por civil y por iglesia, el 26 de junio de 1971. Fue una boda muy poco convencional para la época: su padre no quiso asistir porque no estaba de acuerdo con la unión y Moria no lució un vestido de novia blanco sino una minifalda negra, bucaneras y una pamela. La ceremonia religiosa fue por la mañana y alguna vez la diva contó que no guarda ni una foto de ese momento.

Hubo regalos y luna de miel, pero la convivencia no funcionó y se separaron a los pocos meses. Mucho tiempo después, Casán reveló que sufrió violencia de género en varias oportunidades. La primera vez fue en un boliche, cuando él le dio un cachetazo tan fuerte que le corrió las extensiones y las pestañas postizas. En el segundo episodio le dio una trompada que ella devolvió, hasta que la tercera vez entendió que no daba para más y decidió terminar definitivamente la relación. “Era un celoso enfermo. Por suerte pude reaccionar y me elegí. Me separé y se solucionó todo… No fue fácil porque éramos jóvenes y teníamos una fuerte dependencia sexual-emocional”, aseguró.

Juan Carlos Bojanich, en su madurez

Separación y acusaciones

Juan Carlos Bojanich dio otra versión en una entrevista en revista Pronto en el año 2000, cuando Moria hizo pública la violencia de género que había sufrido en su primer matrimonio. Aseguró que fue él quien dejó a Moria porque se había enamorado de Analía, con quien luego se casó y fue padre de Maximiliano, unos años después. “Siempre digo que ella es una leyenda y yo un mito: soy el que dejó a Moria Casán por otra mujer. Al principio no lo tomó en serio y seguimos un tiempo más juntos hasta que alguien le fue con el cuento y ella me siguió un día que fui a encontrarme con Analía y descubrió que lo que le decía era verdad. Ahí se terminó todo, le dije que me iba a vivir a Paraguay y Moria me buscó durante mucho tiempo por todos lados y hasta me mandó a seguir. No podía entender que la hubiera dejado. Ya por aquella época tenía esa personalidad avasallante. Ella dice que nunca se colgó de ninguna bragueta y a mí me persiguió por todos lados”, aseguró Bojanich.

También dijo que se sintió acosado y que siempre hablaba de él, cuando tenía oportunidad. “Me enteraba de todo, pero no era nada grave, hasta que me tildó de golpeador. Antes mencionó que yo era celoso y que me había abandonado, y no le di importancia, que diga lo que quiera. Pero lo de golpeador me jorobó a mí, a mi familia y a mi trabajo. Jamás la toqué, no le pegué nunca, porque no necesito pegarle a una mujer, y menos a ella, porque no hubo motivos para nada. Mi propia mujer me pidió que hiciera algo porque salía a la calle y la gente la miraba para ver si yo le había pegado”. Dice que por eso él le un inició juicio por calumnias e injurias y pidió dinero como indemnización y una retractación pública. La causa estuvo un tiempo en la Justicia, hasta que fue desestimada en 2010 porque consideró que Moria había ejercido su derecho a la libertad de expresión y que no había actuado con dolo o culpa.

Bojanich se mudó a Brasil con su nueva familia, donde murió en septiembre de 2023.