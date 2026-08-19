“Mala leche”. Marcelo Polino vs. Lali Espósito: cruces, acusaciones y la respuesta de Fátima Florez

El estreno de Moria, la serie generó mucha repercusión y destapó varios conflictos del mundo de la farándula que, hasta ahora, permanecían ocultos. Ayer, Marcelo Polino reemplazó a Moria Casán al frente de su programa de eltrece y disparó contra Lali Espósito, quien le respondió a través de LAM. Hoy, el periodista volvió a la carga contra la cantante y hasta Fátima Florez, quien quedó en medio de la disputa, tuvo que salir a defenderse.

Todo comenzó durante la mañana del martes, cuando el periodista se sentó en el sillón de Casán y en la mesa comenzaron a debatir el supuesto conflicto entre la exvedette y Lali Espósito. En ese momento, Polino aprovechó para contar una infidencia de la grabación del episodio final de la serie, en el que entre otros famosos, aparece él y la cantante.

“En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica. Todos estuvimos en un lugar, todos esos amigos, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, arrancó, y de inmediato explicó que esa persona estuvo en una habitación aparte y no se quiso juntar con el resto. “¿Con quién tiene pica?”, le preguntaron. “Conmigo”, respondió el periodista, que reveló que estaba hablando de Lali.

En ese momento, Nazarena Di Serio repasó que se había hablado de un supuesto distanciamiento entre Moria y Lali. Las alarmas se encendieron cuando la cantante faltó a la avant-première de la serie. Sin embargo, Lali luego posteó un mensaje para la One felicitándola por la serie.

Consultado por los motivos de su pelea con Lali, Polino destacó que la disputa no es nueva. “En realidad, yo fui el padrino de su fandom durante diez años, cuando ella comenzó. Y después ella se subió al pony e hizo cosas que a mí no me gustaron”, disparó, y explicó que una vez la invitó a un programa y ella no fue. “Con la lengua que tengo, un día la llamé y le dije: ‘Mirá, me pasa esto, esto, esto’. Ella me pidió disculpas, todo bien”, repasó. Además, explicó que cada uno siguió su camino y que la relación se cortó.

La respuesta de Lali y el contraataque de Polino

Lejos de quedarse al margen del conflicto, Lali decidió responderle a Polino, y lo hizo a través de varios mensajes que le envió a Ángel de Brito y que el conductor compartió, anoche, en LAM. “Lo que dice, que estuve sola en otro lado, no sé qué es. No solo es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como, por ejemplo, en qué horarios grabó cada quien, y las fotos y contenidos que hice con un montón de los que estaban allí”, arrancó la cantante.

“Lo de Polino es una gran maldad”, continuó, e insinuó saber el motivo. “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche Polino”, insistió. En ese momento, De Brito le dijo: “El padrino de tu fandom se dio vuelta”, y ella respondió con más pistas sobre su hipótesis. “Y bueno, Ladri Depósito lo confundió”, escribió, en alusión a las palabras que el presidente Javier Milei, expareja de su compañera de teatro Fátima Florez, eligió para atacarla. Lali explicó que la actitud de Polino no le llamó la atención. “Lo de él es por el Javo, me parece”, sostuvo.

Esta mañana, lejos de buscar calmar la situación, Polino insistió con su postura. Para ello, compartió un descargo en su cuenta de Instagram. “Aclaración por mis dichos en La mañana con Moria, así me ahorro 300 notas que igual agradezco. Mi distanciamiento con Lali es de 2021, cuando se portó para el ‘orto’ conmigo”, comenzó su texto. “Se lo dije en su momento, frontal como siempre. No flashees [sic] trasfondos políticos. Javier Milei ni era diputado cuando pasó. No me quieras meter en la grieta. Sobre la serie de Moria, conté lo que pasó en la filmación”, continuó.

Luego de reiterar su versión sobre lo ocurrido durante el rodaje de la serie, redobló la apuesta. “Si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París. Calma. Menos Netflix mental y más realidad”, cerró, y usó el título de una de sus canciones, “Ego”, para mandarle una indirecta.

La aclaración de Fátima Florez

Fátima Florez, quien esta mañana reemplazó a Moria Casán en su envío —la diva está de vacaciones—, se metió de lleno en la disputa. Luego de repasar el enfrentamiento entre su compañero de trabajo y Lali, le preguntaron su opinión y ella respondió sin vueltas. “Sí, soy amiga de Marcelo Polino. Trabajamos hace muchos años juntos, pero vos sabés que de verdad nunca hablamos de política. Y aunque no lo puedan creer, yo soy una persona que no hablo de política en mi vida privada. Si bien sé y entiendo, no hablo de política”, aclaró.

“Obviamente que me pareció raro que me metan a mí en esta cuestión. Me parece que no tiene nada que ver”, continuó la imitadora, y aseguró que, más allá de las diferencias políticas entre Lali y Javier Milei, a ella “le encanta Lali como artista”. “Nunca trabajamos juntas, pero me encanta, la admiro. Es una mujer con un carisma y un talento muy, muy grande. Una número uno total”, admitió, y resaltó su poder de convocatoria.

Fátima Florez y Javier Milei fueron pareja; la imitadora aseguró que el enfrentamiento entre el Presidente y Lali no le impide admirar a la artista Rodrigo Abd - AP

En ese momento, Amalia Díaz Guiñazú quiso saber cómo Milei toma que a Fátima le guste Lali. “Tenemos independencia intelectual, emocional, preferencias artísticas. Nadie tiene por qué condicionar a nadie”, aclaró. “Libertad total. Lo que él le tuvo que decir a Lali o Lali a él, se lo dijeron. Es un tema entre ellos”, cerró.