El director de La casa Gucci, Ridley Scott, le respondió a la familia luego de las críticas a la película

House of Gucci es una de las películas más esperadas del año, y como no podía ser de otra manera, llegó a los cines rodeada de controversias. La historia se centra en el rol de Patrizia Reggiani (Lady Gaga) en el asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver) y está basada en hechos reales. A pesar de la buena aceptación del público y de la crítica, los herederos de la casa de moda mostraron su disconformidad sobre cómo se retrata a su familia en el largometraje.

Tras el descargo público que hicieron, en donde alegan que el film es “un insulto al legado sobre el cual la marca está cimentada hoy en día”, el director Ridley Scott hizo su descargo y defendió el trabajo realizado por todo el equipo.

“Intenté ser lo más respetuoso posible, siendo lo más realista posible”, expresó durante una entrevista realizada con el podcast del sitio Total Film. “El tiempo y el espacio a veces tienen que ser saltados debido a la naturaleza de la duración de la película. Al principio, las personas de la familia que nos escribían mientras estábamos en el set nos resultaban alarmantemente insultantes. Decían que Al Pacino no representaba físicamente a Aldo Gucci, de ninguna manera. Sin embargo... ¿cómo podría estar mejor representado que por Al Pacino? ¡Disculpen! Tienen a los mejores actores del mundo, deberían sentirse jodidamente afortunados”, agregó.

Maurizio Gucci y Patricia Reggiani Adam Driver y Lady Gaga protagonistas de House of Gucci

“La historia, en cierto modo divertida, es una sátira, y usar esa palabra es una forma elegante de decir que es una comedia”, explicó. “No hay mucha información sobre el personaje de Jared Leto, Paolo, pero si hay fotos de él y el aspecto físico es ese. Encontramos las imágenes y Jared hizo lo que hizo, y se vistió como Paolo, pero no hay mucho de él hablando en cámara, así que tuvo que ser, hasta cierto punto, imaginado”, expresó sobre el proceso de creación del personaje.

“Paolo era un hombre muy colorido y extravagante, estaba casado con una mujer que es una muy buena cantante de ópera. La mujer que interpreta a la esposa de Paolo en esta película tiene una gran voz, esa es su forma de cantar. La extravagancia de Paolo fue muy bien captada. ¿Cómo podría ser eso ofensivo? Prestamos atención para no ser demasiado exagerados”, añadió.

Scott se mostró muy orgulloso del elenco elegido, y aseguró que fue muy meticuloso a la hora del casting. “Descubrí que soy bastante bueno eligiendo elencos y eso es muy importante porque, si lo hago realmente bien, me quito la mitad de la presión del día. Un gran actor me ayudará como socio, aporta sus propias cosas”, reflexionó antes de elogiar a otra de sus actrices, Lady Gaga: “Ella está en competencia consigo misma. Ese es su motor, ella conduce su propio motor”, aseguró. “Sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que estar preparada. Y la preparación se basa en los detalles. Entonces, una vez que eres detallista, puedes relajarte, y puede parecer que no eres detallista o que no estás sobrecargado de trabajo”.

El comunicado de la familia Gucci

Patrizia Reggiani, interpretada por Lady Gaga (en la imagen, una escena de la película "La casa Gucci"), se casó con un miembro de la familia Gucci en 1972 BBC MUNDO

“Esto es extremadamente doloroso desde un punta de vista humano y un insulto al legado sobre el cual la marca está cimentada hoy en día”, reza el comunicado firmado por los herederos de Aldo Gucci (interpretado en el film por Al Pacino), el cual fue difundido días después del estreno de la película. “La de los Gucci es una familia que vive honrando el trabajo de sus ancestros, cuya memoria no merece ser perturbada en función de poner en marcha un espectáculo que falsea los hechos, y que no le hace justicia a sus protagonistas”, continúa el escrito.

Por otra parte, el texto también pone el foco en el personaje de Al Pacino, y subraya: “La producción del film no se molestó en consultarles a los herederos, antes de mostrar a Aldo Gucci y a los miembros de la familia Gucci como simples matones, ignorantes e insensibles frente al mundo que les rodea”.

“Los miembros de la familia Gucci se reservan el derecho de iniciar acciones con el fin de proteger el nombre, la imagen y la dignidad propia y de sus seres queridos”, culmina el descargo.