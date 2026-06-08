El dolor de Belén Giménez por la muerte de su suegra, María Rosa Fugazot: “Era como una mamá para mí”

La actriz María Rosa Fugazot fue hallada muerta en su domicilio este domingo por la noche, a días de cumplirse un año del fallecimiento de su hijo, René Bertrand. En medio del impacto que causó la noticia, este mediodía habló Belén Giménez, su nuera, quien vuelve a sufrir una nueva y dolorosa pérdida.

Belén Giménez y René Bertrand estuvieron juntos 16 años y tuvieron dos hijos: Sofía y Franco (Foto: Instagram @belengimenezz)

“Acá sin poder creerlo todavía porque es una situación tan triste para nosotros. Era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos”, dijo la actriz con la voz totalmente quebrada en una comunicación telefónica con Intrusos. Tras remarcar que toda la familia está muy triste, Giménez reveló que sus hijos Sofía y Franco ya están al tanto de la situación y muy conmovidos: “Ya se enteraron. Se los tuve que contar, así que acá estoy, mimándolos”.

Después de reflexionar sobre las “mil cosas compartidas” que vivió con Fugazot, confesó que la actriz nunca pudo superar la muerte de su hijo, René. “Para una mamá es súper difícil despedirse de un hijo, le costó muchísimo. Ella no podía llorarlo, siempre tenía como una fuerza pero por ahí llevaba toda la procesión por dentro”, remarcó.

“¿Habías hablado estos últimos días con ella?”, le preguntó Marcela Tauro. Tras un sí rotundo, la periodista indagó sobre las versiones de depresión que están circulando en estas últimas horas: “Siempre estuvo triste pero seguía trabajando, seguía yendo para adelante. Trabajar a ella le daba vida”, expresó. Sin embargo, contó que Fugazot estaba planeando mudarse con Javier, su hijo del corazón, en un corto plazo: “Ella vivía sola cerca de casa y pensaba en mudarse con Javier porque justamente como estaba muy débil. Por ejemplo, no quería comer, no quería tomar agua, entonces estaba por ir con Javi”, reveló en cierta forma confirmando los rumores.

“Siempre estuvo triste pero seguía trabajando, seguía yendo para adelante. Trabajar a ella le daba vida” Rodrigo Nespolo - LA NACION

Sobre la última vez que se vieron, la viuda de Bertrand aseguró que fue el domingo anterior, para el cumpleaños de su hija mayor. “El domingo vino para el cumple de Sofía. Estuvimos todos juntos, como una familia”, contó dando a entender la cercanía que mantienen ella y sus hijos con la familia de su padre.

Minutos después, Paula Varela preguntó sobre cómo se enteró de la noticia. “La prima y la amiga se acercaron al departamento, ¿vos estabas al tanto de esto?“, indagó la panelista de América. “Sí, si yo estaba con ellas. Yo tenía las llaves de su casa, era la única. No contestaba el teléfono desde la noche anterior y estábamos viendo por qué. Era la tarde del domingo y nos pareció raro”, dijo sobre lo que las motivó a acercarse a su domicilio en Palermo.

La actriz participó de la serie Nada junto a Luis Brandoni Gentileza Star+

Antes de despedirse, Giménez agradeció a los medios por el respeto y confesó la angustia que vive por estas horas. “Es un montón ya, es un montón”. Y enseguida, mostró el orgullo que siempre sintió por su suegra: “Ella dio todo por esta profesión, amaba estar arriba del escenario. Hizo una película hasta hace poquito, hasta hace menos de un mes y eso le daba toda la vida del mundo, así que muy orgullosa de ella. Y bueno, acá hay mucho amor”, concluyó entre lágrimas.

Qué se sabe de la muerte de María Rosa Fugazot

Fugazot tenía 83 años y una larga trayectoria en el medio. Según algunas versiones, la actriz estaba deprimida en el último tiempo tras la muerte de su hijo René Beltrán Rodrigo Nespolo

La reconocida actriz María Rosa Fugazot murió este fin de semana. La mujer tenía 83 años y, según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, fue hallada en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras un llamado que indicaba que había una persona descompensada.

A las 21.45 de este domingo, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en la calle Güemes al 4700 tras un pedido de ayuda telefónica por un problema de salud, razón por la cual también fue convocado el SAME.

En el departamento señalado había dos mujeres —según pudo saber este diario, una era una amiga y la otra, una prima hermana de la actriz— que permitieron el acceso a los oficiales. Una vez que arribó el personal médico, se constató que había una persona fallecida en la cama de una habitación, sin rastros de violencia, detallaron las fuentes. Se trataba de Fugazot.

En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín López Perrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.