Qué se sabe de la muerte de María Rosa Fugazot

Este lunes 8 de junio se conoció la noticia de la muerte de la actriz María Rosa Fugazot, que se destacó en el teatro, la televisión y el cine nacional. Tenía 83 años.

Maria Rosa Fugazot fue encontrada en su departamento de Palermo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Qué se sabe de la muerte de la actriz María Rosa Fugazot

De acuerdo a la información preliminiar de la investigación de las causales de muerte, la actriz fue hallada en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras un llamado que indicaba que había una persona descompensada.

Tras el aviso en la noche del domingo, el personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en la calle Güemes al 4700 y allí se constató el deceso de la mujer.

Con la intervención del SAME, y la colaboración de dos personas que pudieron abrir la puerta del domicilio, la policía encontró el cuerpo de la actriz.

En la investigación de lo sucedido interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín Parrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.