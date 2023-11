escuchar

Dana Carvey, el comediante que se hizo popular gracias a su trabajo en Saturday Night Live y en la película El mundo según Wayne, vive uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que este miércoles, su hijo mayor, Dex, muriera a los 32 años. El joven sufrió una sobredosis de drogas que terminó con su vida, causando un dolor inimaginable en sus padres, que pocas horas después de lo sucedido brindaron sus primeras declaraciones públicas.

“Anoche sufrimos una terrible tragedia. Nuestro querido hijo, Dex, murió de una sobredosis accidental de drogas. Tenía 32 años”, escribió Carvey en un comunicado conjunto con su esposa Paula Zwagerman el jueves. “Dex tuvo mucho para ofrecer en esos 32 años. Tenía mucho talento para muchas cosas: la música, el arte, el cine, la comedia, y las practicaba todas con pasión ”, añadió.

Según los documentos forenses, el joven falleció el miércoles por la noche en su casa. “ No es exagerado decir que Dex amaba la vida. Y cuando estabas con él, uno también amaba la vida, hacía que todo fuera divertido. Pero sobre todo, amaba a su familia, a sus amigos y a su novia, Kaylee”, continúa el comunicado de Carvey y Zwagerman. “Dex era una bellísima persona. Sus tarjetas de cumpleaños hechas a mano son un tesoro. Lo extrañaremos para siempre”.

Para culminar, los padres del joven no quisieron dejar de hacer referencia a lo difícil que es tener familiares que sufren adicciones. “ Para cualquiera que luche contra la adicción o que ame a alguien que lucha contra la adicción, están en nuestros corazones y oraciones ”.

La noticia de la muerte del comediante la dio TMZ el jueves, quien reveló que fue su novia quien avisó alrededor de las 10 de la noche las autoridades que algo malo había sucedido y solicitó ayuda. Dex se había encerrado en el baño y no respondía a los llamados, hasta que arribó la policía que lo encontró sin vida. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero fue en vano. Si bien se le realizó una autopsia, las autoridades aún no han determinado la causa de muerte, ya que están a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos.

Luego de publicar el triste mensaje que confirmaba la muerte del joven, Carvey subió una foto de su hijo en Instagram. “A la mierda los tabloides. Este es mi chico”, escribió. En otro homenaje en la misma red social, Carvey compartió una foto de los dos trabajando juntos. “Qué alegría”, expresó.

Dex siguió los pasos de su padre como comediante y tuvo una aparición en el especial de standup de Netflix que hizo la estrella en 2016, Dana Carvey: Straight White Male, 60. Su hermano menor, Thomas Carvey, también aparece como cómico en el especial. Según su biografía de Instagram, fue cofundador del Third Wheel Comedy Club de Los Ángeles.

El joven también había aparecido en varios proyectos, como el cortometraje de 2016 Carpool Pandering; la película de 2016 Joe Dirt 2: Beautiful Loser; la miniserie de 2014 Beyond the Comics; y la miniserie de 2013 The Funster, según su perfil en el sitio especializado IMDb. También se ha subido a las tablas junto a su hermano menor para algunos especiales de standup.

El actor Fred Armisen reveló hace varios meses que había basado su personaje del sketch “Californians” de Saturday Night Life en uno de los hijos de Carvey, y aunque no especificó en cual de los dos, todo indicaría que se trataba de Dex. “Hicimos un monólogo en San Francisco y Dana me habló de su hijo”, explicó Armisen en un episodio del podcast Fly on the Wall de Carvey. “Y me dijo: ‘Es difícil enfadarse con él’. Hace la imitación de su hijo y dice: ‘No, pero no, papá, no, no lo hagas’, ¿sabes? Y a partir de ahí, mientras intentábamos hacer un acento californiano, mientras escribíamos el sketch, surgió eso”.

LA NACION