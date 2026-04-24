Jake, el hijo de Rob Reiner, compartió escalofriantes detalles de la noche en que sus padres fueron asesinados: “En estado de shock”

La muerte de Rob Reiner, además de vestir de luto a Hollywood, se convirtió en una verdadera película de terror: el célebre cineasta fue asesinado junto a su esposa, Michele Singer Reiner en su casa de Los Ángeles y el principal sospechoso es Nick, uno de sus tres hijos. Jake, el hijo mayor del director de Cuando Harry conoció a Sally compartió detalles escalofriantes del día en que se enteró de la muerte de sus padres y de lo “imposible” que le resulta encontrar una explicación a lo sucedido.

A través de un escrito que publicó en la plataforma Substack, Jake Reiner detalló cómo su hermana Romy, de 28 años, le comunicó que sus padres habían sido encontrados apuñalados. El joven de 34 años recordó que la noticia fue “demasiado devastadora para asimilar” y aseguró que los 45 minutos que estuvo arriba del taxi viajando hasta la casa de su infancia estuvo “en estado de shock”.

Nick Reiner, el principal sospechoso en la investigación Richard Shotwell - Invision

“Lo único en lo que podía concentrarme era en llegar a la casa de mi infancia. Necesitaba reunirme con mi hermana. Necesitaba entender qué demonios había pasado”, comenzó el relato. “Me robaron tantas cosas ese día. Mis padres no estarán en mi boda, no podrán tener en brazos a su futuro nieto y no podrán verme alcanzar el éxito profesional que aún persigo. Me rompe el corazón y me enfurece a la vez”, agregó con profundo dolor.

Además, Jake reveló que mientras asimilaba la noticia de la muerte de sus padres, se horrorizó al enterarse de que su hermano Nick era el presunto asesino. “Perdimos a más de la mitad de nuestra familia esa noche de la forma más violenta imaginable”, subrayó con sentido malestar.

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner en la alfombra roja de la cena de gala del Kennedy Center Honors, el 2 de diciembre de 2023, en Washington Kevin Wolf - FR33460 AP

“Claro, cualquier pérdida de un padre es devastadora, pero nada se compara con perderlos a ambos al mismo tiempo y, además, que tu hermano esté involucrado. Es casi imposible de asimilar”, agregó sobre la tragedia familiar.

“Cada día desde entonces ha sido horrible”

Las autoridades indicaron que la vivienda de los Reiner no presentaba signos de ingreso forzado. Además, los cuerpos del matrimonio —él de 78 años, y ella de 68— mostraban lesiones compatibles con apuñalamiento, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho se conoció tras un llamado de emergencia que alertó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a la pareja sin vida y dieron aviso a la policía, que activó el protocolo correspondiente. Detectives especializados trabajan desde entonces en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.

La fiscalía alegó que fue Nick, de 32 años, quien atacó a sus padres en su casa de 13,5 millones de dólares en Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre, apuñalándolos hasta la muerte y luego se escapó.

Si bien él se declaró inocente, enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado y deberá presentarse ante el tribunal el 29 de abril para una audiencia preliminar sobre las pruebas que la fiscalía presentará en su contra durante el juicio por asesinato. Al momento, el joven permanece detenido sin derecho a fianza.

Casi seis meses después del violento episodio, Jake Reiner abrió su corazón y reveló cómo atraviesa el hecho de que un miembro de su propia familia presuntamente haya asesinado a sus padres. “Cada día desde entonces ha sido horrible. Cada reunión, cada persona con la que hablamos, cada lágrima que derramamos, cada gesto que hacemos está relacionado con el asesinato de nuestros padres”, expresó.

"Son mi guía, la base de mi persona y las personas más generosas que he conocido", destacó Jake Reiner sobre sus padres Barry King - FilmMagic

Además, puso el foco en el sufrimiento que pesa sobre su espalda y la de su hermana, sin nombrar a su hermano Nick. “Cuando no vives una tragedia como la que estamos viviendo Romy y yo, es difícil comprender lo horrible que ha sido todo esto. Como no eran tus padres, quizás sea más fácil seguir adelante o incluso olvidar por un momento lo que pasó aquel día. Pero para nosotros, es un sufrimiento constante”, admitió.

Por fuera del evento traumático, el actor y escritor también quiso dedicarle unas tiernas palabras al legado de sus padres: “Son mi guía, la base de mi persona y las personas más generosas que he conocido. Mucha gente no tiene la suerte de tener los mejores padres, la mejor madre o el mejor padre, pero yo sí. El amor que me tenían a mí, a mi hermano y a mi hermana es verdaderamente incondicional. Y el amor que se tenían en su matrimonio es algo que siempre he admirado como el modelo de una relación exitosa”, destacó sobre los reconocidos artistas que le dieron la vida.

Describió a su madre como “el motor, el pilar y el corazón de toda nuestra familia” y recordó cuando iban juntos a ver obras de teatro. Sobre el vínculo con su padre, el reconocido director de Hollywood, recordó sus salidas a los partidos de béisbol y reconoció que vivió una infancia muy privilegiada. “Soy consciente de que pude vivir estas experiencias increíbles, que la mayoría de la gente no tiene, gracias a quiénes eran mis padres”, reconoció. “Pero cambiaría cada partido de los Dodgers, cada espectáculo de Broadway, cada día de vacaciones por tan solo poder pasar una hora más hablando con ellos y despidiéndome”, cerró con notable dolor en sus palabras.