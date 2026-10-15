El doloroso recuerdo de Barbie Simons sobre los últimos días de su padre, Leonardo Simons, a 30 años de su muerte: “Quise pedir ayuda”

El 15 de octubre de 1996, Leonardo Simons murió a los 49 años, en un episodio que conmocionó a todo el país. El conductor se quitó la vida al arrojarse desde el piso 13 del edificio de avenida Córdoba 1367, en el centro porteño, donde funcionaba su productora, Prodiartel. A 30 años del hecho, su hija Barbie Simons lo recordó en las redes y contó cómo fue para ella transitar esos últimos 15 días en los que, según relató, el locutor y conductor se convirtió “en otra persona”.

Leonardo Simons a comienzos de los años ochenta

En sus historias de Instagram, la conductora de Chicas pochocleras compartió un extenso y sentido texto. “Hoy se cumplen 30 años del peor día de mi vida. El 15 de octubre de 1996 perdí a mi papá. Yo tenía 15 años”, comienza el texto que Barbie compartió, sobre un fondo negro. Y continúa: “Hay fechas en las que elijo recordarlo y celebrarlo, como cada 1 de septiembre, el día de su cumpleaños. Esta, en cambio, siempre intenté pasarla de largo. Porque todavía duele. Y mucho”.

Las historias de Barbie Simons para recordar a su padre, a 30 años de su muerte instagram.com/barbiesimonsok

“Durante muchos años me costó hablar de lo que pasó. Yo era muy chica. No entendía realmente lo que significaba atravesar por una depresión ni tenía las herramientas para poder ayudarlo. Hoy, 30 años después, sabemos mucho más sobre salud mental. Y por eso siento que transformar un poquito de este dolor en conciencia también es una forma de honrarlo. Muchas veces pienso que, con otra información, otro acompañamiento y el tratamiento adecuado, quizá la historia de mi papá podría haber sido otra. Estoy casi convencida. Y también sé que una depresión necesita atención, acompañamiento y profesionales preparados. No hay que minimizarla. No hay que esperar. Y, sobre todo, no hay que tener miedo de hablar”, expresó luego.

Las historias de Barbie Simons para recordar a su padre, a 30 años de su muerte instagram.com/barbiesimonsok

“Si alguien que querés está atravesando una depresión, acercate. Preguntá. Escuchá. Acompañá. Y buscá ayuda profesional a tiempo. Y si sos vos quien está sufriendo, por favor, hablá con alguien y pedí ayuda. Treinta años después, ojalá poder contar mi historia sirva para que otra pueda tener un final diferente”, deseó. Y reveló: “Te extraño todos los días, pa”.

En otras placas, desandó su historia con más detalles: “Yo tenía 15 años. Vivía con mi papá y veía que algo no estaba bien. Lo veía triste, medicado, cada vez peor. Quise hablar. Quise contarle a mi hermana que estaba lejos lo que estaba pasando. Quise pedir ayuda. Pero un adulto me dijo que no podía hacerlo. Que no debía contar nada. Y yo, con 15 años, obedecí”.

“Durante muchísimo tiempo me pregunté qué habría pasado si hubiese hablado. Si mi hermana hubiese sabido. Si hubiera venido. Si alguien más hubiese visto lo que yo estaba viendo. Hoy entiendo algo que esa chica de 15 años no podía entender: cuando alguien que queremos está atravesando una situación de salud mental, el silencio nunca puede ser la respuesta”, explicó.

Leonardo y Barbie Simons en una fotorgrafia familiar

Y finalizó: “No silencien a quien pide ayuda. No le pidan a un chico que guarde secretos que corresponden a los adultos. Hablen. Pregunten. Involúcrense. Busquen ayuda. Porque a veces hablar a tiempo puede cambiar una historia”.

La conductora habló, además, con Nancy Duré en el programa Puro Show y aseguró que cada vez que se acerca esta fecha se siente mal. “La vida de mi papá tuvo un vuelco enorme en los últimos 15 días en los que él se sumergió en esta profunda depresión. En esos 15 días pensé lo peor. Me acuerdo que estábamos cruzando Las Heras para ir a comer a una pizzería cerca de casa y se lo dije a otra persona. Le dije que tenía ese miedo de que mi papá pudiera cometer algo así. Y me contestó que mi papá era incapaz. Y cuando pasó todo... Lo vi venir, porque en esos 15 días vi un papá que nunca había visto”.

“Una inconscientemente carga con esa culpa, con ese ‘qué hubiera sido si’. Qué hubiera sido si ese día en el primer recreo del colegio, a las 9.30 de la mañana lo hubiese llamado... Yo esos 15 días noté cómo mi papá había cambiado drásticamente, sobre todo por una medicación que le habían dado, claramente una muy mala medicación en el marco de un muy mal tratamiento”, recordó. Y agregó: “Fue todo extraño. De la nada aparece un psiquiatra puesto por alguien con una medicación que lo hacía delirar completamente”.

Y rememoró: “Recuerdo a esa chica de 15 años dándole de comer en la boca a su papá, porque su papá no quería tomar la medicación. Me decían que tenía que tomarla y yo creía que le hacía bien. Pero lo hacía delirar por completo y tener alucinaciones”.

Con respecto a ese silencio que asegura que le pidieron que guarde, indicó: “Yo le decía a la persona que estaba al lado de mi papá que le quería avisar a mi hermana que mi papá estaba mal, para que se tomase un avión y venga, y me decía que no, que de ninguna manera, que mi hermana no podía saber”.

“En la carta que nos dejó dice que tiene miedo de ser una carga para nosotras y terminar en un manicomio”, reveló luego. Y a la hora de definir su relación con el conductor de Finalísima, indicó: “Era un papá muy presente. En los últimos años, mi hermana y yo habíamos decidido vivir con él y esos últimos tres años pude disfrutarlo un montón. Estaba presente en todo: reuniones escolares, yo en ese momento empezaba a bailar a matiné y me llevaba acá, allá... Me esperaba. Tengo los mejores recuerdos. Los fines de semana, recuerdo estar en la galería de la casa que teníamos en Hebraica , nosotros dos, teniendo charlas muy lindas. Hablábamos mucho de la tele. Yo le decía que soñaba con hacerme un lugar. Yo a los 12 años ya le estaba quemando la cabeza con que quería trabajar en Jugate conmigo... Él me decía que no, que tenía que estudiar, que prepararme, estudiar locución... Y así lo hice”.

Nacido el 1 de septiembre de 1947 con el nombre de Simón Leonardo Wowe, Simons construyó una extensa carrera en la pantalla chica. Durante más de dos décadas trabajó en Canal 9, donde condujo programas como Música en libertad, Domingos para la juventud, Sábados de la bondad y Finalísima. Más tarde pasó a Telefe, donde estuvo al frente de Ta Te Show, otro de los ciclos que marcaron su trayectoria.

Alejandro Romay y Leonardo Simons

En los meses previos a su muerte, su entorno atravesó una situación judicial de enorme repercusión pública. Su hermano, el juez federal Carlos Wowe, había sido investigado por una denuncia de presunto cohecho vinculada con el periodista Bernardo Neustadt. Aunque Leonardo no estaba involucrado en la causa, el escándalo tuvo un fuerte impacto personal en el conductor, según reconstrucciones periodísticas posteriores.

Simons estaba casado con la locutora Alicia Gorbato, con quien tuvo dos hijas, Vanesa y Barbie Simons.