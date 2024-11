El drástico cambio físico de Barbie Ferreira: la actriz de Euphoria compartió una serie de fotografías actuales e incendió las redes

La segunda temporada de Euphoria dejó a mayoría de los fanáticos de la exitosa serie con muchas ganas de ver más. Sin embargo, la mayoría coincidió con una crítica: el imperdonable derrotero al que el showrunner Sam Levinson condenó a Kat Hernández, el personaje interpretado de manera genial por Barbie Ferreira y uno de los pocos que había logrado desplegar una historia propia compleja, original y despojada de prejuicios.

Parte del encanto de aquel personaje radicaba en la familiaridad con la que la propia actriz transitaba cada giro dramático. Es que Barbie, al igual que Kat, era una adolescente con un cuerpo no hegemónico que no solo no sentía vergüenza con mostrarse, sino que encontraba justamente en ese rasgo distintivo una mina de oro : mientras el personaje terminaba mostrándose en actitudes sensuales y sexuales en una aplicación a cambio de dinero, la actriz, en cambio, comenzó su carrera como modelo de talla grande y no tardó en ganarse un lugar propio en la industria de la moda.

Este miércoles, el cuerpo de Ferreira fue una vez más el gran protagonista. Es que la actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dan cuenta del drástico cambio que experimentó en los últimos tiempos . En las imágenes, que la actriz se tomó frente a un espejo, se la ve luciendo una blusa negra de manga larga y pantalones turquesas. Y si bien parecía estar en el set de un misterioso proyecto, porque también se ve un cartel laminado con su nombre, lo que llamó la atención de todos fue su esbelta figura.

En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron virales y aunque Ferreira no hizo ningún comentario en su posteo, las especulaciones no se hicieron esperar: muchos dieron por hecho que la actriz estaba consumiendo un controvertido medicamento que está de moda entre los famosos estadounidenses que, inicialmente, estaba indicado para el tratamiento de la diabetes.

Pero más allá de que no está clara la razón por la que perdió peso, ni tampoco se sabe cuál es la nueva ficción que contará con su presencia, sí hay algo que sí se sabe; que la actriz no participará de la tercera temporada de la exitosa serie de HBO. Los rumores comenzaron a surgir a medida que la actriz iba perdiendo protagonismo dentro de la trama hasta llegar a convertirse en una especie de extra. La decisión fue tan arbitraria como desacertada. Es que, a través de Kat, Euphoria abordó dos temas tan importantes como candentes: el empoderamiento femenino a través de la aceptación del propio cuerpo y la inquietante exhibición de los adolescentes en las redes y aplicaciones digitales

Según trascendió, la idea de Levinson era que Kat comenzara a padecer trastornos alimenticios, algo a lo que la actriz se negó, porque consideró que iba en contra de todo lo que venían pregonando hasta el momento: que una chica con curvas podía llevar una vida normal y amarse a sí misma, como cualquier otra adolescente. De acuerdo a lo informado por varios medios estadounidenses, la tensión entre Ferreira y Levison llevó a la actriz a abandonar el set en al menos dos oportunidades.

En una entrevista publicada por Insider, la propia Ferreira calificó en su momento esos rumores como falsos, señalando: “Creo que los fans se apasionaron y aprecio que así sea porque Euphoria realmente ha impactado en mucha gente. A veces, las cosas cobran vida propia y no tienen sus raíces en la verdad, pero está bien porque sé que es solo por pasión, curiosidad y todas esas cosas buenas”. Sin embargo, tiempo después, la actriz anunció en su cuenta de Instagram que no formará parte de la tercera temporada.

“Después de cuatro años de encarnar al personaje más especial y enigmático de Kat, tengo que despedirme con lágrimas en los ojos”, expresó Ferreira en una historia que llevaba de fondo al personaje dibujado por su compañera de elenco Hunter Schafer. Y si bien no reveló si la decisión fue tomada por ella o por la producción del programa, sí se encargó de hacer hincapié en el “cuidado” que le brindó al personaje. “Espero que muchos de ustedes puedan verse reflejados en ella como yo lo hice y que les traiga alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy. Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que puedan sentirlo”.

