escuchar

La muerte del joven actor Angus Cloud conmocionó a Hollywood. El intérprete, quien fue hallado sin vida en su casa de Oakland, California, el 31 de julio, tenía un largo futuro en la industria debido al enorme potencial que ya podía vislumbrarse en su personificación del narcotraficante Fezco en la serie de HBO, Euphoria. En la segunda temporada se destacó aún más por su subtrama con Lexi Howard (Maude Apatow). Sin embargo, ese gran futuro quedó trunco a los 25 años, tan solo una semana después de la muerte de su padre, una pérdida que lo había afectado enormemente.

Este jueves, la oficina del forense de Alameda County comunicó los resultados de la autopsia en la que se dejó asentado que Cloud murió de una “sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y metanfetaminas” . Recordemos que, cuando trascendió su muerte, su círculo íntimo brindó breves declaraciones en las que se remarcaba cómo al actor le estaba costando salir adelante luego del fallecimiento de su papá, un golpe del que nunca pudo reponerse.

Angus Cloud y Maude Apatow en una escena de Euphoria Twitter / @anguscloud

“El único consuelo que tenemos es saber que Angus se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo. Angus no escondía su lucha con la salud mental y esperamos que su muerte sirva como recordatorio a otros de que no están solos y no tienen que luchar contra esto solos y en silencio”, expresaba su familia respecto a la batalla contra la depresión del actor a la que, con el conocimiento del resultado de la autopsia, se le habría sumado una adicción a las drogas.

En el final del comunicado difundido a finales de julio, la familia del actor dejó un deseo y realizó un pedido para los medios y para los fanáticos de Cloud: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos . Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.

Ese lunes fatídico, el jefe del Departamento de Bomberos de Oakland, Michael Hunt, dijo que los oficiales se presentaron en la vivienda alrededor de las 11.30 convocados por una “emergencia médica”, según informó el medio estadounidense TMZ. “Se determinó que el paciente ya había fallecido” a su llegada, agregaron en el reporte. Asimismo, la policía respondió a una llamada de emergencia de la madre de Angus, quien mencionó una “posible sobredosis”. Por otro lado, la mujer habría notificado que a su hijo le faltaba el pulso.

Los emotivos mensajes de sus compañeros de Euphoria

Sydney Sweeney, Zendaya y el resto del elenco de Euphoria se pronunciaron sobre la muerte de Angus Cloud ni bien se dio a conocer la noticia

Luego del impacto inicial de la noticia de su muerte, muchísimas figuras del elenco del drama juvenil de Sam Levinson se pronunciaron en las redes, entre ellas, su protagonista, Zendaya. “Las palabras no son suficientes para describir la belleza infinita que es Angus. Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y amables y su brillante sonrisa, o de escuchar su carcajada contagiosa (ahora estoy sonriendo solo de pensarlo )”, escribió la doble ganadora del Emmy en Instagram.

En otro tramo de su texto, la actriz apuntó: “Sé que la gente usa esta expresión a menudo cuando habla de las personas que ama: ‘Podría iluminar cualquier habitación en la que entraran’, pero déjenme decirles que era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo de esa manera. Por toda la luz, el amor y la alegría sin límites que siempre logró darnos. Apreciaré cada momento. Mi corazón está con su madre y su familia en este momento y, por favor, sean amables y pacientes, ya que el dolor es diferente para todos”, finalizó la actriz en su sensible posteo.

Por otro lado, Sydney Sweeney, quien también saltó a la fama por su gran trabajo en la ficción, le dedicó un emotivo texto a Cloud: “Angus, eras un alma abierta, con el corazón más bondadoso, y llenabas de risas todas las habitaciones. Esta es la cosa más difícil que he tenido que publicar y estoy luchando por encontrar todas las palabras. Te extrañaremos más de lo que crees, pero me siento muy afortunada de haberte conocido en esta vida y estoy segura de que todos los que te han conocido sienten lo mismo. Este dolor de corazón es real y desearía haber tenido un abrazo más y una carrera 711. Todo mi amor está contigo”.

Nika King, la actriz que interpreta a Leslie, la madre de Rue (Zendaya) en la serie, también se expresó sobre la partida de Cloud: “Hicimos nuestra promo de la primera temporada juntos. Eras uno de los espíritus más genuinos, relajados y hermosos de esta loca industria. ¡Y esa sonrisa magnética! Estoy muy agradecida de haberte conocido y de haber escuchado tus locas historias sobre Oakland. Sos amado y serás muy extrañado, amigo mío”, escribió King en las redes, al igual que otras estrellas de la serie como Storm Reid, Chloe Cherry y Barbie Ferreira.

LA NACION