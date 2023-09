escuchar

Los primeros resultados de la histórica huelga que llevan adelante los guionistas y actores estadounidenses en reclamo de mejores condiciones de trabajo y un reparto más equitativo de las ganancias por parte de los grandes estudios y las principales plataformas de contenido ya están más que a la vista: las nuevas temporadas de varias de las series más vistas y esperadas por el público fueron postergadas y otras producciones, directamente, debieron ser canceladas.

Tanques de distintas plataformas, como Stranger Things, The Boys, Abbott Elementary y Euphoria, así como otros títulos a estrenar del Universo de Marvel, son algunas de las producciones de la pantalla chica que fueron pospuestas, definida o indefinidamente, en el marco de la medida que arrancaron los guionistas el pasado 2 de mayo y a la que se sumaron los actores el 14 de julio.

Stranger Things, una de las series afectadas por la huelga de actores y guionistas Stranger Things 4 de Netflix

Hace algunos meses se anunció que la quinta y última temporada del tanque de Netlix ambientado en los años 80 y protagonizado por Millie Boby, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, participaría nada más ni nada menos que Linda Hamilton, la actriz que interpretó a la heroína de Terminator, uno de los grandes éxitos cinematográficos de aquella década. Sin embargo, según informó la agencia Télam, los fanáticos de la serie deberán esperar hasta 2025 para verla interactuar con el resto del elenco.

Con respecto a la cuarta entrega de la sangrienta y muy ácida serie de superhéroes The Boys, aunque ya está filmada por completo, llegará a Amazon Prime Video a mediados del año próximo. Recién en 2024, además, estará disponible la tercera temporada de la aclamada y multipremiada sitcom Abbott Elementary (en Argentina llega a través de Star+), que se encontraba en plena realización cuando estalló el conflicto gremial.

Abbott Elementary, que en Argentina puede verse a través de la plataforma Star+

La tercera temporada del drama juvenil Euphoria, creado por Sam Levinson y con Zendaya en el rol principal, probablemente desembarcará en HBO Max durante 2025; mientras que el arribo de la segunda tanda de Severance en Apple TV+ está previsto para a principios del año próximo, aunque no se descarta que de continuar la medida de fuerza se decrete una nueva psotergación.

Zendaya en Euphoria, la serie de HBO Max que también se ve afectada por el conflicto gremial en Hollywood

En el limbo

Otros proyectos no corren con la misma suerte y sus estrenos tienen aún fecha indefinida. Uno de ellos es el drama de misterio contado en dos tiempos Yellowjackets (Paramount+), que tiene previsto presentar su tercera temporada. La misma incertidumbre la comparten la tira de antología policial True Detective, que cuenta en su cuarta entrega con el protagónico de Jodie Foster; y tercera parte de la comedia negra The White Lotus, ambas de HBO Max.

Las segundas temporadas de la serie de espionaje protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra Citadel (Amazon Prime Video), Peacemaker (HBO Max, del universo de DC), y la comedia criminal Poker Face (Universal+ en nuestro país), creada por Rian Johnson y encabezada por Natasha Lyonne; también forman parte de esta lista. Con respecto a las series que forman parte del Universo de Marvel, entre las que podrían ver la luz recién en 2024 se encuentran Echo y Agatha: Darkhold Diaries, el spin-off de WandaVision con Kathryn Hahn. Otras, como IronHeart y The Daredevil: Born Again, con Charlie Cox, Jon Bernthal y Vincent D’Onofrio, todavía no tienen lugar en el calendario.

Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis y Christina Ricci, cuatro actrices que aportan su talento a Yellowjackets Kailey Schwerman - SHOWTIME

Con mejor suerte

Entre los proyectos que tienen sus rodajes frenados pero con garantías o altas expectativas de no entrar en un limbo -o directamente ser canceladas- se encuentran la segunda temporada de The Last of Us (HBO Max) y la segunda y cuarta entrega de dos series que forman parte del universo de Star Wars: Andor y The Mandalorian (Disney+). En la misma instancia se encuentra el sexto tramo de The Handmaid’s Tale (Paramount+); la segunda temporada de Tulsa King (Paramount+); la sexta de Cobra Kai (Netflix), Penguin (HBO Max), con el famoso villano de Batman como protagonista, y la recientemente renovada One Piece (Netflix).

Además, al menos otras tres las series fueron canceladas de cuajo por los estudios: Metrópolis, una miniserie basada en uno de los hitos del cine expresionista alemán que estaba en manos del director y guionista Sam Esmail, reconocido como el responsable de tiras como Mr. Robot y Homecoming”, y que fue dada de baja por Universal y Apple TV+ con el argumento de las huelgas y de los “crecientes costos” de producción. Y, aunque ya había llegado a ver la luz con una primera temporada, también fue desechada la tira de ciencia ficción La periferia, una trama multitemporal que en octubre del año pasado se sumó al catálogo de Amazon Prime Video, basada en la novela homónima de William Gibson, con el sello de Jonathan Nolan y Lisa Joy (los creadores de Westworld) y encabezada por Chloë Grace Moretz.

La misma suerte corrió A League of Their Own, inspirada en la película Un equipo muy especial (1922), cuya trama se centra en los primeros días de la primera liga de béisbol femenina de los Estados Unidos, que llegó a Prime Video en agosto de 2022 y ya tenía en desarrollo una segunda temporada.

