Así fue el regreso de Analía Franchín a la televisión tras la muerte de su hermana: “Gracias por tanto amor”

Analía Franchín volvió al programa A la Barbarossa (Telefe) tras el fallecimiento de su hermana Sandra. Con unas breves palabras, la panelista agradeció el gesto de apoyo de la conductora Georgina Barbarossa y les dedicó un mensaje a todas aquellas personas que le brindaron su aliento en un momento tan difícil de su vida.

“Hola, Analía. ¿Estás bien? Te queremos”, empezó Barbarossa en el inicio de su programa, mientras que su compañera, visiblemente emocionada por la muerte de su hermana, le agradeció tanto a ella como al resto de sus compañeros por el respaldo.

Analía Franchin retornó al programa A la Barbarossa tras el fallecimiento de su hermana Captura de TV

Ante este panorama, Franchín no evadió el tema y saludó a los televidentes: “Sí, mi amor. Muchas gracias. Permitime agradecer la cantidad de mensajes que he recibido. Muchas gracias por tanto amor, en serio”.

A pesar de lo escueto de su mensaje al aire, Analía mostró entereza al recordar a su hermana y no dejó de agradecer a la producción del programa y a los panelistas por estar con ella en esta circunstancia, además de hacer extensivo los saludos al público que está del otro lado de la pantalla.

Previo a este momento tan desgarrador, la protagonista de esta historia despidió a Sandra en su cuenta de Instagram, donde mediante un sentido texto se refirió a ella y al dolor que la inundó durante los días siguientes a su fallecimiento.

“¿Cómo despedirte si desde que tengo uso de razón mi objetivo fue que ´tuvieras un día feliz en tu vida´? Capaz lo logramos algunas horas en la playa o en alguna que otra Navidad. Hoy estoy enojada. Mucho, con los demonios que te invadieron toda la vida y las personas que te ayudaron a acunarlos. Ya se me va a pasar. Seguramente el día que me mandes alguna señal de que pudiste finalmente derrotarlos”, comenzó Analía en un posteo referido a su hermana, que falleció a causa de una neumonía.

En esa misma línea, Franchín recordó las vivencias con su hermana y la despidió de manera virtual: “Te abracé y besé hasta el último momento. Lamentablemente, no me alcanza. Alguien me dijo: ´Te mando un abrazo fuerte de esos que te sostienen mientras vos soltás...´. No sé si estoy preparada para eso hermanita. Pero te quiero decir que siento orgullo de haber estado en tu vida (muy revoltosa por cierto), pero te volvería a elegir. Te amo hoy y siempre mi enana hermosa. Gracias por estar. Sé libre (nos debemos ver una vez más Bohemian Rhapsody juntas)”.

A raíz de este mensaje, los seguidores de Analía le brindaron todo su apoyo y en el programa A la Barbarossa decidieron dejar su silla vacía durante la transmisión del ciclo. Tras superar este momento, la panelista retornó a su rutina de presencialidad a sus respectivos trabajos y se encontró con una gran recepción de sus compañero.

