Ricardo Darín adelantó detalles de la nueva temporada de El Eternauta: “Va a pasar de todo”

La producción de la segunda temporada de El Eternauta ya está en marcha y Ricardo Darín, su protagonista, reveló ya algunos detalles de lo que se podrá ver en la continuidad de la serie de Netflix dirigida por Bruno Stagnaro.

En conversación con el programa radial Calabró 107.9 (El Observador), el actor aseguró que la segunda entrega elevará la apuesta narrativa y la técnica de la ficción argentina que se convirtió en un éxito global.

Tras el impactante cierre de la primera temporada, Darín anticipó: “Ya viene la invasión, que es más dañina que la inteligencia artificial porque se quieren llevar nuestra alma”, comentó el artista en diálogo con Marina Calabró e ironizando sobre el uso de la IA en la industria audiovisual, de lo que habló en estos días en una campaña de la Asociación Argentina de Actores y Actrices que pide la regulación de estas tecnologías.

El alto impacto internacional alcanzado por la ficción, reconoció Darín, generó una gran responsabilidad para todo el equipo creativo. “Va a ser mucho más compleja esta segunda temporada que la primera; va a pasar de todo, de todo”, advirtió.

El actor destacó especialmente la labor del director. “Bruno con sus guionistas están haciendo un trabajo extraordinario, como es muy ‘obse’ con el tema de los guiones, no quiere bajarle la calidad a esta temporada”, agregó.

Darín insistió en que uno de los grandes desafíos es sostener el nivel que convirtió la adaptación en uno de los mayores éxitos audiovisuales argentinos de los últimos años. “Queremos que esté a la altura de la expectativa que generó la primera”, comentó.

La segunda temporada de El Eternauta todavía no tiene fecha oficial de estreno, pero las palabras de Darín generaron expectativas entre los fanáticos ansiosos por ver cómo continuará la adaptación de la histórica obra de ciencia ficción argentina.

Ricardo Darín reveló detalles de la trama de la segunda temporada de El Eternauta

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La defensa a Wanda Nara

En la charla con Calabró, Darín también se refirió a la polémica que se generó tras sus declaraciones en defensa de Wanda Nara luego de que la mediática recibiera el Martín Fierro a mejor conductora.

“Estamos en una época de controversia permanente en donde cualquier cosa es motivo de dos bandos, ¿no? Los que te enaltecen y los que te matan, los que te salvan y los que te mandan a la horca, y la verdad es que yo no tengo nada contra la chica”, expresó primero el actor, quien contó que incluso llegó a responderle a una usuaria que se mostró especialmente indignada por su postura. “Como le expliqué a una señora, que se enojó muchísimo conmigo en redes, me tomé el trabajo de explicar, pero no sé si le alcanzó, yo no dije que se reinventaba, sino que se inventó a sí misma, porque según tengo entendido no tenía ningún tipo de formación [como conductora]”, explicó.

Darín consideró que sus palabras sobre Wanda habían sido malinterpretadas y sostuvo que lo que más lo sorprendió fue la capacidad de la empresaria para desarrollarse en ámbitos para los que no contaba inicialmente con una formación específica.

“Me llamó todavía más la atención que puesta en ese lugar en el que la pusieron, la tipa se desenvolvió con solvencia, empezó a distribuir juego y lo hizo lo mejor que pudo; no me pareció mal, me pareció bien, más allá de que te guste o no el personaje, y como yo soy tan exagerado lo primero que dije fue: ‘Soy team Wanda’, para cortar la bola. Están los defensores de Wanda y los detractores”, continuó. “Es tan fácil opinar detrás de una computadora, sobre todo no dando la cara. Es tan fácil, sobre todo, odiar. Y es tan triste, al mismo tiempo, no conduce a nada. En lugar de ponerte en el lugar del otro... Esta mina hizo lo que pudo para salir adelante, se transformó en representante de jugadores de fútbol, se sentó a negociar con tipos millonarios que se supone que se las saben todas; si eso no te llama la atención...”, analizó el artista sobre el perfil de la conductora.

“Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella porque, a favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada”, concluyó Darín sobre la figura de la mediática.