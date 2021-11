El duro testimonio de Emilia Mernes sobre el bullying que sufrió en el colegio

El acoso escolar es algo a lo que muchos chicos a lo largo del mundo deben enfrentarse durante su infancia y adolescencia, y entre ellos estuvo Emilia Mernes. La cantante tuvo que lidiar con el maltrato de algunos de sus compañeros del secundario, e incluso llegó a cambiarse de colegio, sin lograr con esto cambiar su historia.

“Cuando era chica, a los 15 años, me presenté a un casting de una marca que es muy conocida a nivel internacional y también en la Argentina. Fui modelo, quedé, súper lindo pero cuando terminé tuve que volver a mi ciudad y había muchas chicas en mi colegio a las que se ve que eso no les gustó”, contó durante su visita a PH: Podemos Hablar. “Ellas también se habían presentado a ese casting y no quedaron, entonces a partir de eso empecé a tener situaciones incómodas, de bullying”.

La cantante era el foco de las bromas de sus compañeros. “Una vez estábamos en un cumpleaños de 15 y me acuerdo que entré al baño a hacer pis y me sacaron una foto por abajo de la puerta, que después la publicaron en Facebook”, recordó para el horror del resto de los invitados al programa. “Pero eso es violencia, es jodido”, dijo Andy Kusnetzoff.

“Cosas así, millones. Siempre que salía del colegio me mandaban mensajes por una página de incógnito, de esas en que no se sabe quienes son los que escriben. Le mandaban mensajes a mi novio diciéndole cosas horribles, a mí también, a mi familia”, enumeró.

“Después me cambio de colegio y me voy a uno de monjas, pero ahí había una líder, Milagros, a la que le molestaba mi existencia. Me azotaba el banco, me tiraba la cartuchera... Lo triste es que nadie saltaba por mí, todos iban detrás de ella”, continuó con su relato.

En esta nueva institución, el bullying seguía siendo parte de la vida diaria de Mernes. “Esta chica se paraba y gritaba en el aula, ‘después de terminar la clase nos vamos todos a tomar mate a casa, menos Emilia’. Cuando salíamos todos del colegio, íbamos para el mismo lado pero yo seguía de largo mientras el resto doblaba para ir a lo de ella”, contó.

“En un momento lo conté en mi casa y mis papás se fueron a quejar, era un colegio de monjas pero nadie hacía nada. Predican el catolicismo pero comen santo y cagan diablo”, expresó con dureza con respecto a los directivos del colegio, que minimizaban las situaciones.

Con el tiempo, Emilia logró sanar un poco su pasado. “Milagros después me pidió perdón y la perdoné, pero es algo que me ha marcado mucho. No le guardo rencor, pero me gusta contarlo para que se sepa que es algo que se vive en los colegios y que los preceptores y los profesores hacen oídos sordos. También porque se que hay cosas más graves que las que me pasaron a mi”, culminó.