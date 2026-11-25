El próximo 17 de diciembre, Avengers: Doomsday llegará a todos los cines del país y la expectativa es total. Es que el nuevo film -dirigido por los hermanos Russo-, no será una simple nueva entrega de superhéroes sino la oportunidad de ver, por última vez, a Patrick Stewart en uno de los personajes que definieron su carrera. En las últimas horas, se conocieron detalles de cómo fueron los últimos días de rodaje del actor y el emotivo discurso que dio ante sus compañeros, presintiendo que sería su última vez frente a las cámaras.

Stewart, quien murió el 28 de octubre a los 86 años, había regresado a los sets para interpretar una vez más a Charles Xavier, el Profesor X, uno de los personajes más emblemáticos de la saga X-Men. Al terminar el proyecto, reunió al equipo y esbozó una despedida que hoy, después de su muerte, adquiere un significado especial. “Se puso de pie y dio un discurso al equipo”, recordó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en una entrevista con Entertainment Weekly. “No sabíamos con certeza que sería su último día en un set de rodaje, pero de alguna manera nos estaba dando a entender que pensaba que sí lo sería”, agregó conmovido.

Los directores de la película, Joe y Anthony Russo, también quedaron profundamente movilizados por aquel recuerdo. Según contaron, eran conscientes de que el actor estaba atravesando un momento delicado de salud y que posiblemente no volverían a compartir un set con él. “Era evidente que estaba lidiando con problemas de salud, y se esforzó muchísimo para ofrecer una actuación y una presencia impactantes, tanto para nosotros como directores, como para los demás actores y para todo el equipo”, señaló Anthony Russo. “Se notaba que no se trataba simplemente del esfuerzo de un actor cualquiera que se presentaba y brindaba ese tipo de presencia, actuación y experiencia a los demás, sino de una verdadera colaboración”, remarcó.

El Profesor X, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera Captura YouTube (@marvel)

El cineasta también destacó el compromiso de Stewart, incluso en circunstancias personales adversas. “Era alguien que estaba pasando por un momento muy difícil a nivel de salud, y aun así se presentó y lo hizo. Que haya superado todo eso y haya ofrecido la actuación que ofreció en esa película, y la experiencia que nos brindó a todos como colaboradores, fue profundamente emotiva”, reflexionó.

La muerte del actor, quien falleció tras luchar contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, le otorgó una dimensión todavía más conmovedora a su participación en la película. Su regreso como Charles Xavier será parte de uno de los grandes acontecimientos del próximo capítulo del universo cinematográfico de Marvel: la reunión de varias figuras de la franquicia X-Men que comenzó en 2000. Además de él, el elenco contará con la presencia de Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope, Rebecca Romijn como Mystique, Kelsey Grammer como Bestia y Alan Cumming como Nightcrawler.

A semanas de su gran estreno mundial, ahora el desafío para quienes están detrás de esta puesta es encontrar la manera de rendir homenaje al fallecido actor. “Ya terminamos de filmar esa película, y él hizo un trabajo increíble. Ahora estamos viendo cómo podemos crear algo que honre y respete a nuestro amigo”, señaló Feige. Joe Russo, por su parte, adelantó que Stewart compartirá una escena especialmente significativa con McKellen, su amigo dentro y fuera de la pantalla. “Tiene una escena preciosa con Ian McKellen, que es su mejor amigo, en la película. Es una escena muy emotiva sobre el perdón y creo que resulta muy conmovedora tras su fallecimiento”, anticipó el director.

Stewart participó de siete películas de la saga X-Men entre 2000 y 2017 VALERIE MACON - AFP

Si bien Stewart había recibido una propuesta para formar parte de Avengers: Secret Wars, prevista para 2027, finalmente no aceptó. Por lo que Avengers: Doomsday significará su gran despedida no solo de la pantalla sino también del Profesor X, un personaje que interpretó en siete películas de la saga X-Men entre 2000 y 2017.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Marvel Studios publicó un mensaje en donde lo definió como “un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero”. Además, destacó que su interpretación del Profesor Charles Xavier estuvo marcada por “una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias”, cualidades que contribuyeron a convertir al personaje en un referente para varias generaciones de espectadores.