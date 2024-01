escuchar

La muerte de Matthew Perry caló hondo en el corazón de Jennifer Aniston, quien sentía especial devoción por su amigo. Desde la partida del actor, la actriz se encargó de mantener viva su memoria y su legado y, en las últimas horas, le pidió a los fanáticos de Friends que la ayuden en esta misión.

Este domingo, la actriz de The Morning Show asistió a los Critics’ Choice Awards 2024 en Santa Mónica, California, donde habló sobre la partida de Perry. Durante una charla con Entertainment Tonight, el medio le preguntó cómo esperaba que los fans de la estrella sigan recordando su legado y su respuesta fue corta pero concisa.

“Celébrenlo”, dijo Aniston con una amplia sonrisa, sin querer explayarse mucho más en un tópico que hasta el día de hoy sigue siendo doloroso para todos aquellos que lo conocieron .

A comienzos de diciembre, la rubia actriz ya había hablado sobre la muerte de Perry. Durante una entrevista con la revista Variety, aseguró que su amigo y compañero de elenco estaba “feliz” y “sano” en los días anteriores a su deceso. “Había dejado de fumar, se estaba poniendo en forma. Era feliz, eso es todo lo que sé”, dijo con los ojos llenos de lágrimas en una charla que brindó junto a su compañera de reparto en Morning Show, Reese Witherspoon, quien la agarraba fuerte de la mano mientras hablaba.

“ Esa mañana estuve literalmente mandándome mensajes con él, divertido Matty. No le dolía nada, no estaba luchando, estaba feliz ”, confesó la estrella, quien también subrayó que su querido amigo no había recaído en las adicciones. “ Quiero que la gente sepa que estaba muy sano y recuperándose. Estaba en una búsqueda. Trabajaba muy duro ”.

“Realmente le tocó un hueso duro de roer. Lo extraño mucho, todos lo extrañamos mucho. Nos hacía reír un montón”, aseguró la estrella de Murder Mistery, quien también elogió a su colega por darle vida al personaje de Chandler Bing. “Su forma de hablar creó un mundo totalmente diferente”, le dijo a la publicación. “En cierto modo, nos dejamos llevar por él. Simplemente añadió algo a nuestra alegría”.

Una de las últimas charlas entre Jennifer Aniston y Matthew Perry Archivo

Perry, que luchó contra la adicción durante toda su vida, murió el 28 de octubre a la edad de 54 años. En las últimas semanas, se conoció que su muerte fue causada por los efectos agudos de la ketamina, según el informe forense obtenido durante la autopsia.

De acuerdo con la autopsia, por “los altos niveles” de la droga encontrados en su sangre, “los principales efectos letales serían sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria”. Además, el documento mencionó otros factores que contribuyeron a su muerte como el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria -que padecía Perry- y los efectos de la buprenorfina (una medicación utilizada para tratar el desorden causado por el uso de opiáceos). La muerte fue catalogada como accidental.

En sus memorias publicadas en 2022, llamadas Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, el actor hacía un recuento de su viaje desde las adicciones hasta la sobriedad y narraba el orgullo que sentía por poder mantenerse así. También en los últimos años reveló el apoyo que el resto de sus compañeros de Friends le prestó por sus adicciones durante el tiempo que trabajaron juntos. “Fueron comprensivos y pacientes. Es como con los pingüinos. En la naturaleza, cuando uno está enfermo o muy herido, los otros pingüinos lo rodean, lo levantan y caminan con él hasta que ese pingüino pueda pararse por sí mismo. Y eso es lo que el elenco hizo por mí”, había expresado, manifestando con palabras el nivel profundo de amistad que tenían entre todos.

