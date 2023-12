escuchar

El 28 de octubre, una noticia conmocionó al mundo de Hollywood y, en especial, a los fanáticos de Friends. El actor Matthew Perry murió a los 54 años. A casi dos meses de ese triste momento, Jennifer Aniston, quien compartió elenco con el intérprete de Chandler Bing en la aclamada sitcom, preparó un emotivo homenaje para su amigo.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schiwmmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Courteney Cox-Arquette no solo compartieron el icónico elenco que conformó la exitosa serie de Friends; también formaron una amistad detrás de las pantallas. Ante la noticia del fallecimiento del actor de Chandler Bing, los protagonistas se mostraron desolados y postearon su despedida en las redes sociales.

El emotivo mensaje de Jennifer Aniston a Matthew Perry Archivo

“En las últimas dos semanas, leí nuestros mensajes, saltando de uno a otro. Reí, lloré y volví a reír. Los guardaré por siempre jamás”, escribió Aniston. Y destacó uno de los intercambios que protagonizó con Perry, al compartir una captura de pantalla de uno de sus chats. “Hacerte reír me alegró el día”, expresó el intérprete de 17 again. “La primera entre mil veces”, respondió su amiga.

A casi dos meses del fallecimiento de Matthew Perry, Jennifer Aniston prepararía un homenaje a su amigo, según trascendió en distintos medios de Estados Unidos y consignó la revista Vanitatis. El encuentro contaría únicamente con los protagonistas de Friends y tendría lugar en la vivienda que la actriz posee en Bel-Air.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer conformaron el elenco de Friends

“Siempre fue su plan reunirse solo ellos cinco, para que pudieran sentirse cómodos al decir lo que tuvieran en mente”, señaló una fuente al medio mencionado. Y detalló: “Su intención es recordar algunos de sus momentos favoritos con Matt, compartir historias, reír y llorar. El funeral fue una ocasión muy triste, pero fue principalmente para la familia de Perry y se contuvieron por respeto”.

Así, se trataría de una reunión cercana a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde planearían compartir comida y vino, bajo una música suave y velas, y mientras charlan y ven fotografías a modo de homenaje a su amigo.

Cuál era el capítulo favorito de Friends para Matthew Perry

La exitosa serie de Friends aterrizó en las pantallas el 22 de septiembre de 1994 y consagró una gran emoción durante sus 10 temporadas con 236 episodios. Pero, entre todos ellos, Matthew Perry tenía un favorito. Se trató de The One With The Blackout, el séptimo capítulo de la primera entrega de la sitcom.

El capítulo favorito de Matthew Perry en Friends IMDb

En el episodio, un repentino apagón acecha la ciudad de Nueva York y los cinco amigos permanecen en la casa de Mónica para pasar el tiempo hasta que regrese la luz. Por su parte, Chandler Bing se queda encerrado en un cajero automático con la modelo Jill Goodacre.

“Lo interesante de este capítulo fue que no hablé mucho, fue prácticamente una voz en off”, señaló Matthew Perry en una entrevista poco después del estreno de Friends. Y destacó por qué eligió este episodio como su favorito. “Lo que fue genial de aquella noche es que pude ver las otras tres cuartas partes del espectáculo. Estos cinco grandes actores hacían un trabajo de conjunto que era asombroso. Fue la primera vez que me di cuenta de que realmente esto estaba funcionando”, advirtió.