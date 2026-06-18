El enojo de Nico Occhiato y la tajante decisión que tomó tras el “inadmisible” error de Flor Peña al aire de Luzu TV

Tras las críticas que recibió Florencia Peña por la difusión de una noticia falsa en su programa El show del verano, en Luzu TV, Nicolás Occhiato decidió tomar cartas en el asunto. El creador del canal de streaming expresó su malestar a través de sus redes sociales y, luego, confirmó el fin del ciclo que conducía la actriz.

“Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", señala el comunicado que Occhiato compartió en sus redes sociales.

Nicolás Occhiato explicó en un nuevo comunicado qué medidas tomará su empresa tras el error de Florencia Peña (Fuente: Luzu TV)

Tras las primeras repercusiones del error cometido al aire de su señal, Occhiato adelantó que tomaría medidas para intentar resguardar el profesionalismo de su medio de comunicación. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió en sus redes sociales antes de anunciar la desvinculación de los responsables y el paso al costado de Peña.

Luego de que se conociera el destino de su ciclo en Luzu TV, El Show del Verano, Peña acudió a su cuenta de Instagram para volver a pedir disculpas al público y, en especial, a la familia Messi. También, en el texto, confirmó su salida del canal de streaming.

El posteo de Florencia Peña

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, señaló Peña. “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”.

“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, finalizó la actriz.

“¿Qué pasó?”

Al aire de su programa y apenas unos segundos después de anunciar una falsa noticia sobre la salud del padre de Lionel Messi, Peña tuvo un ida y vuelta con su producción. “Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Tras el pedido de disculpas conjunto, la conductora intentó ponerle paños fríos a lo sucedido: “Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que se confirme”, comentó.

Y agregó: “Me acuerdo que antes de que muriera Indio Solari, hubo una... me acuerdo que corrió una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas...”.

A pocos minutos del error de Luzu TV, la familia Messi compartió un comunicado donde desmintió la información y pidió respeto por la privacidad del entorno familiar. Si bien en el mensaje difundido se confirma que el papá y representante del capitán de la selección argentina atraviesa un problema de salud y que permanece bajo seguimiento médico, también se cuestionan las versiones difundidas y se asegura que el hombre de 68 años se encuentra en proceso de recuperación.