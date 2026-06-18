Qué se sabe del escándalo de Flor Peña en Luzu TV: esto es lo que dice el comunicado
La actriz y conductora del canal de streaming brindó información falsa sobre la salud del padre de Messi y Nico Occhiato realizó un contundente descargo
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Un escandaloso momento se vivió este jueves en El show del verano (Luzu TV), cuando Florencia Peña brindó al aire información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi. Minutos después de que la conductora pidiera disculpas, Nico Occhiato realizó un fuerte descargo vía X. Horas después, lanzó un contundente comunicado sobre su decisión en el canal tras el grave error de la actriz.
June 18, 2026
Mediante su cuenta oficial de X, el dueño del famoso canal de streaming escribió: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.
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