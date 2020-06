La angustia de Miss Bolivia tras sus publicaciones sobre violencia de género

Miss Bolivia no está con fuerzas para hablar sobre las imágenes donde se ven marcas de violencia doméstica Fuente: Archivo

Miss Bolivia abrió su historia en las redes sociales : la cantante compartió una serie de mensajes e imágenes anoche a través de los cuales contó que había sido víctima de violencia doméstica . Luego de animarse a mostrar las heridas tras esos hechos, María Paz Ferreyra se refugia en su familia y no quiere, por ahora, hacer declaraciones.

Fuentes allegadas a la intérprete de "Tomate el palo" aseguraron a LA NACION que por ahora no habrá un comunicado oficial, y que ella no se encuentra en condiciones por el momento de hacer declaraciones. En el mismo tono, la artista diálogo con la producción de Los ángeles de la mañana y dijo que no estaba con fuerzas de hablar sobre el tema.

"Nos dice que está mal. Que no se siente hoy con ganas de hablar. Está llorando. Por hoy no quiere hacer declaraciones pero que lo va a hacer más adelante cuando se reponga. Confirma lo que mostró en las redes. No fue un delirio. Confirma toda la historia que cuenta en su Instagram", reveló Ángel de Brito, el conductor del ciclo.

Miss Bolivia hizo una serie de fuertes publicaciones en sus stories de Instagram, que fueron acompañadas de imágenes de su cuerpo con marcas de violencia. "Ayer creí que iba a ser el día más importante de mi vida, pero fue mucho más que eso. Ahora quiero contarles que toda la luz que mandaron, llegó. Gracias. Otra cosa. A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿Podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De este lado somos bocha", escribió.

Mientras que la cantante no aclaró quién fue su agresor, casi en paralelo su exmarido, Emmanuel Taub, reveló a través de un comunicado que están separados desde fines de abril y que su proceso de divorcio se da en muy buenos términos. "Hoy en día, gracias a la buena voluntad de las partes y de nuestros abogados, estamos realizando los trámites de divorcio con la máxima armonía, respeto y amor como desde que nos conocimos", escribió él en su cuenta de Twitter.