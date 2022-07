El exabrupto del padre de Camila Homs cuando le preguntaron por Rodrigo De Paul

En las últimas horas, circuló un fuerte rumor de que peligraría la presencia de Rodrigo De Paul en el Mundial de Qatar 2022 debido a su disputa judicial con Camila Homs. Mientras que desde el entorno del futbolista desmienten estas versiones, la modelo habló al respecto y aseguró que nunca le haría mal al padre de sus hijos. Quien también se metió en la polémica fue su papá, Horacio Homs, que opinó sobre su exyerno.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente pero no le deseo el mal”, dijo Horacio Homs en diálogo con Gente Radiovisión hace unas horas. Si bien dio a entender que está bastante disgustado por lo que pasó entre él y su hija, el empresario comentó: “Son chicos. Rodrigo no es un mal chico, sí es un pelotudo, pero no es mal chico, esa es la realidad. Hay cosas internas de familia, pero bueno, nunca le voy a desear el mal. Me hizo enojar la otra vuelta pero ya pasó, todo bien”.

La que sí se explayó sobre las versiones de que De Paul podría perderse el Mundial de noviembre fue Camila Homs. “Ojalá que se solucione todo cuanto antes. Sé que ir al Mundial es algo que él anhela un montón pero yo sé lo que pido, lo que considero que me pertenece”, expresó ante las cámaras de Socios del espectáculo. Y mientras aclaraba que no está de acuerdo con que el tema legal se mediatice, agregó: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y cerrar este tema cuanto antes porque es algo que no le hace bien mentalmente a ninguno de los dos”.

A pesar de todo lo sucedido, la modelo señaló que le desea lo mejor a su ex: “Lo quiero, es el padre de mis hijos y nunca le desearía el mal ni le querría hacer daño. No quisiera que deje de hacer algo que para él es un montón y sueña con eso, pero bueno, ojalá las cosas puedan arreglarse antes”, repitió.

La rubia también hizo referencia a los dichos de su padre. “Cualquier padre cuando ve que un hijo no está pasando un buen momento por culpa de otra persona se la agarra con esa persona. Pero como siempre digo, yo hablo por mí, por mis dichos y mis actos y no por lo que pueda llegar a decir mi entorno”, aclaró.

“¿Vas a ir al Mundial con tus hijos?”, preguntó la cronista de eltrece antes de que Homs se retire. “No lo sé todavía”, lanzó a la distancia mientras afirmó que su corazón está nuevamente ocupado.