La actitud que tomó Camila Homs tras regresar al país y enfrentarse a la prensa por la canción de Tini Stoessel

En las últimas horas, el nombre de Camila Homs se volvió tendencias en las redes sociales. ¿El motivo? El lanzamiento del nuevo álbum de Tini Stoessel, Mechón de pelo, pero puntualmente por la canción “Ni de ti”, que estaría dirigida hacia la modelo. Todo tendría su origen en el escándalo que se generó cuando la cantante comenzó su relación con Rodrigo de Paul. Tras la polémica, la expareja del jugador tuvo una contundente reacción ante los periodistas que le consultaron al respecto.

“Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí, ni de ti, ni de ti (...) El que esté libre de pecado, tire la primera. Por cada uno que me odie, tengo a diez que me quieran. Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela (...) Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, son algunas de las frases de la canción con la que, indirectamente, la artista se refiere al escándalo que protagonizó tras blanquear su romance con Rodrigo De Paul, en abril del 2022.

Tini Stoessel habló de su nuevo disco, Un mechón de pelo, y se sinceró sobre cuando le diagnosticaron depresión (Foto: Captura de video / Instagram @tinistoessel)

En ese entonces, los rumores indicaban que el comienzo del romance entre Tini y el Campeón del Mundo se habría dado cuando él todavía estaba en pareja con Camila Homs, quien se encontraba embarazada de su segundo hijo, cuestión por la que la cantante pop fue señalada como la tercera en discordia. En esta sentido, se generó una rivalidad mediática entre las mujeres.

Hasta ahora, la intérprete de “Miénteme” se había mantenido en silencio; pero, finalmente, decidió hacer su descargo a través de su arte. Por este motivo, Camila volvió a estar en el centro de atención, luego de que había decidido llamarse a silencio por respeto a sus hijos y a su novio, José Sosa. En esta línea, la modelo fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por las cámaras de Socios del espectáculo (eltrece), tras regresar de un viaje a Miami.

Camila Homs quedó envuelta en la polémica tras el lanzamiento de Tini Stoessel (Fuente: Instagram/@Camihoms @rodridepaul)

Con una actitud tajante, se negó a referirse al tema del momento. “No, chicos. ¿Me dejás pasar?”, fue la respuesta hacia el cronista que le preguntó si podía hablar sobre cómo estaba viviendo el escándalo. La joven aceleró la marcha y pidió permiso para evadir a las cámaras. Su madre, Liliana Fontán, tomó la misma postura y se negó a dirigirle la palabra a los medios.

Por su parte, José Sosa, quien se hizo presente en el aeropuerto para ayudar a su pareja con el traslado, decidió ser claro ante la prensa. “Yo estoy bien. La vine a buscar porque está con los nenes”, explicó el jugador de Estudiantes de la Plata.

Hasta el momento, la modelo, que ya se encuentra en el país luego de unos días de vacaciones, tampoco realizó ningún tipo de descargo por redes sociales, canal que acostumbra a utilizar para conectar con sus seguidores y dar a conocer su postura frente a alguna información que la tenga como protagonista.