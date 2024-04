Horacio Homs reveló la verdad: cuándo comenzó la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Escuchar

El lanzamiento de “Un mechón de pelo”, el quinto álbum de estudio de Tini Stoessel, generó polémica por la letra de dos de sus canciones: una que habla de Camila Homs y otra de Marcelo Tinelli. En las últimas horas, el padre de la modelo salió a hablar y contó un dato de la relación de la artista y Rodrigo De Paul que nunca quisieron revelar.

El desgarrador video con el que Tini Stoessel hizo el primer adelanto de su nuevo álbum. Foto: @tinistoessel

Con motivo de saber cuál era la opinión que tenía sobre “Ni de ti”, el tema que habla del escandaloso vínculo de Tini Stoessel con Camila Homs, LAM (América TV) dialogó con Horacio Homs; sin embargo, este no estaba enterado de lo sucedido. “Te soy sincero, no vi nada porque esta semana viajé para acá (Uruguay). Me llamaron de otros medios, pero no escuché ningún tema, no sé nada Ángel, es la verdad. No te puedo decir mucho porque no vi nada, contame vos”, expresó el empresario.

Al escucharlo, Ángel de Brito le resumió lo que había sucedido en las últimas horas y le leyó parte de la letra que escribió la cantante, a lo que el padre de la modelo contestó: “La verdad que la admiro como artista, en casa la escuchamos, la bailamos, no tenemos ningún tipo de problema. Es una excelente artista”.

En ese sentido, el conductor le preguntó al hombre por qué la joven de 27 años volvería a referirse al escándalo que protagonizó cuando comenzó su noviazgo con su exyerno. “Analizándolo ahora, para mí que es algo más comercial que algo que le quiera decir a Camila, porque si le hubiera querido decir algo a Camila lo hubiese hecho antes, como lo hizo en su momento. Una vez le mandó un mensaje Tini a Camila por Instagram, cuando Camila lo fue a abrir se borró, o sea, se ve que se arrepintió, esto fue apenas empezó la relación con Rodrigo”, señaló.

Luego de que contara que se enojó con el futbolista porque veía a su hija mal, de Brito le consultó: “¿Sentís vos que esa relación comenzó cuando Camila estaba embaraza?”. Sin dudarlo, respondió: “Sí, empezó cuando Camila estaba embarazada”. Y agregó: “Pero te vuelvo a repetir, con Tini nunca la familia Homs tuvo nada”.

Horacio aseguró que De Paul le mintió a Tini, ya que, según él, le dijo que la relación con la modelo estaba terminada cuando comenzaron a salir y no era el caso. “A veces, los hombres ocultamos cosas, ‘estoy mal, me estoy por separar’, y quizás empezó la relación y no había terminado la otra. Yo pienso eso, Ángel, pero realmente no lo sé”, expresó.

Las angelitas quisieron saber si la modelo ya estaba en crisis con el deportista cuando quedó embarazada de Bautista, su segundo hija. Ante eso, el empresario explicó que “Camila es muy poco comunicativa” y que cuando él le preguntó a su exmujer (la madre de Camila) sobre esto, le aseguró que tampoco conocía sobre los problemas con Rodrigo.

Para cerrar, repitió: “Volviendo a lo de esta chica que me preguntaste (por Tini Stoessel), creo yo que es algo más comercial que algo que apunte contra Camila”.

La tía de Camila Homs apuntó contra Tini Stoessel

Quien se sumó al escándalo fue Patricia, una de las tías de Cami Homs. Luego de la nota de Horacio, la mujer habló con el mismo ciclo y apuntó contra la artista.

Cuando el periodista le preguntó si estaba sorprendida por la canción, la mujer lanzó con un tono irónico: “Sí, pero hay que vender. Ella ya había hecho su vida, él está haciendo su vida... Pero saca un nuevo disco”.

Además, le dio una recomendación: “Que se ocupe de su salud, que es lo principal”.