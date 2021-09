El famoso actor que casi se queda con el papel de Owen Wilson en Zoolander

Imaginarse a otra persona que no sea Owen Wilson en el papel de Hansel McDonald en Zoolander resulta casi imposible. Sin embargo, la estrella casi pierde el personaje en manos de otro gran actor de Hollywood. En las últimas horas, Ben Stiller reveló quién fue el colega que estuvo a punto de protagonizar junto a él la comedia.

Según Stiller, que también participó del largometraje como productor y guionista, a pesar de que Wilson era su primera opción para el papel todo parecía indicar que no iba a estar disponible, detalle que lo obligó a tomar audiciones para el rol.

“ Al único que recuerdo con claridad fue a un joven Jake Gyllenhaal haciendo su versión de Hansel abriendo muy grande los ojos, y era muy gracioso ”, reveló el actor durante una entrevista con Esquire en conmemoración del 20° aniversario de Zoolander.

En ese momento, Gyllenhaal era un joven que estaba dando sus primeros pasos en la industria, disfrutando de su primer éxito, October Sky, y a punto de grabar Donnie Darko, trabajos que marcaron el comienzo de su camino al éxito. Finalmente Wilson terminó aceptando el papel de Hansel y el joven Jake quedó afuera del proyecto.

El actor estadounidense Jake Gyllenhaal asiste a la 74a Entrega Anual de los Premios Tony en el Winter Garden Theatre el 26 de septiembre de 2021, en la Ciudad de Nueva York. (Foto de Angela Weiss / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Además de Gyllenhaal, hubo otro actor que casi forma parte de la película. “Se suponía que Andy Dick iba a interpretar a Mugatu”, contó sobre el papel que hizo Will Ferrell. “Ahora me es imposible imaginar a alguien que no sea Will haciendo ese personaje”.

Zoolander fue todo un éxito de taquilla. La película cuenta la vida de Derek Zoolander (Stiller), el modelo masculino más cotizado de los últimos años que pierde el título en manos de un nuevo modelo, Hansel (Wilson). Este hecho quiebra a Derek de tal manera que decide retirarse de las pasarelas. Sin embargo, un prestigioso diseñador llamado Jacobim Mugatu le pide que desfile para él con las oscuras intenciones de matar al primer Ministro de Malasia, obligando al modelo a tratar de frenar el asesinato.

Derek y Hansel en la secuela de Zoolander Archivo

En su primer fin de semana de proyección, la película recaudó 15 millones de dólares, casi la mitad de lo que costó realizarla.

Además de Stiller, Wilson y Ferrell, en la largometraje también participaron la esposa de Ben, Christine Taylor; su padre, el comediante Jerry Stiller, y actores de la talla de Jon Voight. Además hubo hilarantes cameos de David Duchovny, Billy Zane, Christian Slater, Lukas Haas, Winona Ryder, Cuba Gooding Jr., Garry Shandling, Sandra Bernhard, Stephen Dorff, Natalie Portman, Lenny Kravitz, David Bowie, Gwen Stefani, Donald Trump y la modelo Claudia Schiffer, entre muchas otras estrellas.

En 2016 se estrenó la segunda entrega de la saga, sin embargo, esta no tuvo el éxito esperado y resultó un fracaso en la taquilla, recibiendo incluso ocho nominaciones a los premios Golden Raspberry, conocidos como Razzies o anti-Oscars, entre ellas para su director y estrella Stiller, así como los coprotagonistas Wilson y Ferrell.