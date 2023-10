Tom Hiddleston y Owen Wilson regresan al frente de la segunda temporada de Loki, disponible en Disney+ desde este jueves; mientras pelea contra el villano más poderoso de todos los tiempos, el Dios de las Mentiras buscará respuestas saltando entre el Chicago de 1893 y un McDonald’s de 1982, recreado para la ocasión hasta el más mínimo detalle

Fernando Ariel García

Peleó contra su hermanastro y los Vengadores. Peleó al lado de su hermanastro y los Vengadores. Fue asesinado por Thanos mientras intentaba salvar a la Tierra de la aniquilación; y terminó resucitado por una accidental pirueta del azar. Transformado en anomalía del tiempo, puso en riesgo la existencia del Multiverso y obligó a tomar medidas drásticas a los agentes de la Autoridad de la Variación Temporal (AVT), especie de policía cósmica encargada de mantener el equilibrio entre realidades paralelas. Se codeó con distintas versiones alternativas de sí mismo, un niño, un lagarto, un anciano amargado y vencido, una mujer enojada y vengativa. Entre todos ellos, Loki terminó por encontrar su lugar definitivo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y, a partir de este jueves, cuando la segunda temporada de su serie debute en Disney+, tendrá la tarea de preservar el continuum espacio-tiempo y forjar su identidad definitiva.

“En la primera temporada tomamos decisiones muy audaces -aseguró en una entrevista Tom Hiddleston, intérprete de Loki desde 2011 y productor ejecutivo de la serie-. Llevamos al personaje a través de un gran viaje interno, que se vio realmente nuevo y fresco. Y ahora que limó las asperezas con su pasado, con sus errores y con él mismo, finalmente nos llegó la hora de explorar su intimidad existencial. No sólo quién es Loki, sino qué Loki quiere ser. ¿El Dios de las Mentiras que definió su naturaleza original, el villano que representó durante tanto tiempo o el héroe en que está aprendiendo a convertirse? Por desgracia, le toca resolverlo ahora, con demasiadas cosas en juego”.

Ayer nomás

El disparador de la segunda temporada de Loki es claro. Algo anda mal con el hermanastro de Thor. “Por motivos que se descubrirán a su debido tiempo, está dando saltos temporales al pasado, tan incontrolables como peligrosos”, adelantó Hiddleston. ¿Tiene que ver con las consecuencias derivadas del final de la primera temporada? Por supuesto, pero también está relacionado con la aparente y conflictiva expansión de una nueva línea temporal del Multiverso, de ahí la necesidad de volver a reunir el equipo de viejos amigos y camaradas.

Viajes en el tiempo, nuevos personajes y un gran desafío en pos de salvar el multiverso, en la nueva temporada del antihéroe más adorable de Marvel Gareth Gatrell

Al frente de la lista está Mobius M. Mobius (Owen Wilson), agente de la AVT con quien generará nuevos y más profundos lazos afectivos y de lealtad. Le sigue el recién llegado O.B. (Ke Huy Quan, con experiencia en el Multiverso después de ganar el Oscar por Todo en todas partes y al mismo tiempo), única persona capaz de resolver los dilemas técnicos y mecánicos que presenta la avanzada tecnología de la agencia. “ Conoce cada pieza de cada computadora y cada accesorio con que cuenta la AVT. Lo diseñó todo, lo arregla todo y lo mantiene funcionando ”, explicó el productor ejecutivo Kevin Wright.

Paseando por las décadas intentando no cambiar ni interferir con el curso conocido de la Historia, Loki y Mobius viajarán entre el Chicago de 1893 y la New York de 1982. En el primero de los destinos, intentarán rescatar a dos referentes de la AVT: la jueza Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) y Miss Minutes (voz de Tara Strong), mascota animada con forma de reloj antropomórfico, ambas aparentemente amnésicas. Haciendo una parada estratégica entre los ‘60 y los ‘70, la pareja de amigos enfrentará a Brad Wolfe (Rafael Casal), actor protagónico del film Zaniac, posiblemente poseído por el demonio homónimo, antiguo prisionero del AVT.

“O.B. conoce cada pieza de cada computadora y cada accesorio con que cuenta la AVT. Lo diseñó todo, lo arregla todo y lo mantiene funcionando”, explicó el productor ejecutivo Kevin Wright Gareth Gatrell

Al Brooklyn más ochentoso, en cambio, irán para reclutar a Sylvie (Sophia Di Martino), variante femenina de Loki cuyo accionar generó el trauma multiversal que pone en jaque la existencia del UCM. El esperado encuentro se producirá en el interior de un fluorescente McDonald’s, reconstruido a la perfección gracias a la colaboración de la casa de comidas rápidas. “Pensamos específicamente en ellos para esta escena, porque queríamos experimentar con dos personajes extraordinarios inmersos en una situación sumamente común y cotidiana”, aseguró Wright. El acuerdo entre las empresas permitió que Marvel tuviera acceso a los diseños originales de mobiliario y vestimenta de los McDonald’s, a cambio de que la hamburguesería vistiera un espacio de su local de Bay Parkway 6620, en Brooklyn, con el estilo funcional de los ‘80, incluyendo múltiples referencias visuales a Loki y la AVT. Una experiencia emotiva que los clientes pudieron disfrutar como adelanto exclusivo del estreno de la serie, del 30 de agosto al 1º de septiembre, con los mismos precios al público de 1982.

Lo que vendrá

Sobre el cierre de la primera temporada de Loki, Sylvie asesinaba a Aquel que Permanece (Jonathan Majors), científico del siglo XXXI que había creado la AVT después de poner fin a la Primera Guerra del Multiverso al eliminar todas las variantes malvadas de sí mismo. Su muerte terminaba desatando el gran caos y revelaba que Aquel que Permanece era, en realidad, tan sólo una de las tantas variantes de Kang el Conquistador (también interpretado por Majors), “un hombre en permanente guerra consigo mismo, el próximo gran villano del UCM, alguien exponencialmente mucho más letal que Thanos porque su causa destructora es multiversal”, según Wright.

Hunter B-15 (Wunmi Mosaku), agente de AVT Gareth Gatrell

La amenaza de Kang empezó a desgranarse en el film Ant-Man & the Wasp: Quantumania, estrenado en cines el pasado febrero. La escena post-créditos presentaba a otra variante de Kang, Victor Timely (Majors), ciudadano de principios del siglo XX que encantaba multitudes con espectáculos de feria realizados con tecnología del futuro. Entre el asombrado público estaban Mobius y Loki, que reconoció en Timely al peligroso Kang, amo en las sombras de la AVT y enemigo a vencer. “Estamos muy entusiasmados con Victor Timely -contó Wright-. Es una iteración de Kang que nos permite jugar con registros de comedia y tragedia, aquello que siempre quisimos hacer en Loki. Creo que Timely encaja muy bien con el corazón de la temporada, es una parte muy importante de la serie”.

Hasta el 25 de marzo, estaba pensado que Timely apareciera en más de la mitad de los nuevos episodios, algo que no queda tan claro en la actualidad. Ese día, Jonathan Majors fue arrestado por la Policía a causa de una presunta agresión a una mujer durante una disputa doméstica. El actor y su representante legal negaron las acusaciones, y se espera un fallo del tribunal para fines de octubre. El futuro de Majors dentro del UCM se decidirá en esa jornada, ya que de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta un año de cárcel y quedaría inmediatamente desafectado de todas las franquicias.

Loki (Tom Hiddleston), O.B. (Ke Huy Quan) y Mobius (Owen Wilson), en una escena de la segunda temporada de la serie sobre el dios de la Mentira Gareth Gatrell

“ Los problemas legales de Majors no fueron un problema para Loki. Esta es la primera serie de Marvel que no tuvo regrabaciones de ningún tipo. La historia que se va a ver en Disney+ es la que quisimos contar, sin modificaciones. Además, Kang continuará siendo el villano central de la quinta fase del UCM, que terminará a lo grande en las películas Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars”, declaró Wright sin revelar el tiempo en pantalla que Majors tendrá finalmente en Loki, ni confirmar su participación en los films a estrenarse en 2026 y 2027.

Wright dejó trascender que el 9 de noviembre, cuando se conozca el sexto y último episodio de la segunda temporada de Loki, la serie llegará a un “final abierto que permita imaginar una tercera temporada”, con la esperanza de reunir al Dios de las Mentiras con Thor, el Dios del Trueno encarnado por Chris Hemsworth. “Nosotros no podemos ver el futuro -bromeó Hiddleston-, pero Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) tal vez sí. Es más, tal vez esté trabajando para la AVT, moldeando la realidad a su antojo y guiándonos a todos nosotros en el camino. Es sólo cuestión de tiempo”