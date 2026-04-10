El fenómeno Sarah Pidgeon: el radical cambio físico y los secretos de la actriz que logró “revivir” a Carolyn Bessette

En medio del suceso que significó Love Story: John Kennedy & Carolyn Bessette, Sarah Pidgeon surgió como una revelación indiscutida. Para encarnar a la protagonista, Ryan Murphy eligió prescindir de los nombres consagrados y apostar por una actriz desconocida para el gran público. La primera prueba de fuego para la intérprete llegó durante las primeras semanas de rodaje, cuando trascendió una imagen de su caracterización: las críticas fueron feroces. “Le están haciendo a nuestra Carolyn lo que le hicieron a la Carolyn real. No es justo”, aseguró el director a Variety.

Este año, Sarah Pidgeon dijo presente en la fiesta de Vanity Fair realizada después de la entrega de los Oscar JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP

Todo cambió con la llegada de la serie a la pantalla: su interpretación se volvió tan verosímil como magnética, conquistó a los espectadores y fue aún más allá: logró humanizar a una mujer tan observada como reservada, reavivó el furor que su minimalismo sofisticado había despertado en los años 90, la convirtió en una referencia obligada para nuevas generaciones y reinstaló su figura en el centro de la escena. ¿Quién es la actriz detrás de este fenómeno?

La actuación, un lugar cómodo

Sarah Pidgeon nació en Birmingham, una ciudad del estado de Michigan, el 7 de julio de 1996. Pasó su infancia lejos del ruido y las luces de las grandes ciudades, y encontró en la actuación un espacio donde se sentía cómoda. Antes de eso, descartó el resto de las profesiones que tenía en mente. ”Hubo un tiempo en que quería ser dermatóloga, pero mi madre me dijo: ‘vas a pasar el día viendo la piel de ancianos’”, confesó con una sinceridad brutal de la que se arrepintió de inmediato hace unas semanas en el programa de Jimmy Kimmel durante su raid mediático por el éxito de Love Story.

Decidida a formarse en el mundo de la interpretación, pasó por la Academia de arte Interlochen, un reconocido internado especializado en artes escénicas, antes de ingresar a la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Carnegie Mellon, una de las más exigentes de los Estados Unidos. En 2018, con el título de licenciada en Bellas Artes en la especialidad de interpretación, decidió centrar sus esfuerzos en el trabajo antes que en la exposición. “Siempre me interesó el trabajo en sí mismo”, explicó en una entrevista con Vogue y dejó en claro por qué decidió comenzar a construir su carrera de manera cautelosa pero constante tanto en la televisión como en el cine independiente y el teatro.

Del teatro a la televisión

Antes de su gran salto a la popularidad, Pidgeon tuvo un breve paso por el circuito off-Broadway y formó parte de varias producciones que le permitieron aprender del medio y sumar experiencia. Luego de participar en series como One Dollar (2018) y Gotham (2019), llegó su primera gran oportunidad: The Wilds (2020). Allí le dio vida a Leah Rilke, una adolescente atrapada en una isla luego de sufrir un accidente aéreo. También actuó en Pequeñas cosas hermosas (2023), en el film independiente The Friend (2024) con Bill Murray y Naomi Watts y en la actualización del clásico de terror de los 90 Sé lo que hicieron el verano pasado (2025).

En Broadway debutó en 2023 con Stereophonic, la arriesgada obra de David Adjimi que cuenta el largo y agitado proceso creativo y de grabación de una banda de rock de los años 70. Además de marcar un punto de inflexión en su carrera, la puesta se convirtió en uno de los títulos más destacados de la temporada y su personaje de Diana, la vocalista principal del grupo, le valió una nominación al premio Tony como actriz de reparto. Ese reconocimiento no solo confirmó su lugar dentro del circuito escénico, sino que también estructuró su forma de trabajar. “El teatro es en donde realmente aprendí a sostener un personaje en el tiempo”, aseguró a Harper’s Bazaar.

El casting y la transformación

Sarah Pidgeon coimo Carolyn Bessette Eric Liebowitz/FX

Cuando se enteró del casting para Love Story, Pidgeon sabía que podía ser Carolyn Bessette. También sabía que el parecido físico con la publicista era una condición indiscutible. Morocha hasta el año pasado usó todo lo que tenía a su alcance para remediar esa diferencia esencial. “Escuché que para lograr la audición enviaste una foto con el pelo rubio retocado con Photoshop”, le comentó Kelly Clarkson en su show. Pidgeon asintió entre risas. “Mi equipo lo hizo. Cuando entré en la sala para la primera prueba Ryan me dijo: ‘¿Dónde está tu rubio?’. Supongo que fue bastante convincente”.

El proceso de audición para el papel protagónico incluyó varias instancias y la transformación fue tanto física como simbólica. Para acercarse a la imagen de Bessette, dejó atrás su cabello oscuro y atravesó un proceso intensivo de decoloración y estilismo que incluyó extensiones y largas sesiones de trabajo técnico. También se afinó las cejas. El impacto de ese cambio fue categórico. “Cuando veo fotos mías con el pelo castaño, me resulta extraño”, reconoció en Vogue, donde también definió ese momento como un punto de inflexión: “Siento que estoy entrando en un nuevo capítulo de mi vida”.

Revivir el estilo perfecto y minimalista de Bessette también fue un reto. Luego de la polémica que despertó la foto que Murphy compartió antes del rodaje, el director decidió incluir en el equipo de filmación al diseñador Rudy Mance, quien se ocupó con detallista obsesión de recrear de la forma más fiel la imagen de la publicista. Primero, rastrearon las marcas que Bessette usó durante los 90: Yohji Yamamoto, Calvin Klein y Prada y accesorios de Birkin y Hermès. Luego se pusieron en contacto con algunos coleccionistas. “Encontramos sus abrigos de Prada y Valentino, y ajustamos unos Levi’s para que le quedaran exactamente como a Carolyn”, reveló.

La reconstrucción de un mito

Pidgeon en una de las escenas de la serie. La actriz no solo se tiñó como Bessette sino que lució un vestuario ideado para capturar a la perfección el estilo de la publicista FX

Ya con el papel en sus manos, Pidgeon se enfrentó a una dificultad concreta: la escasez de material audiovisual de Bessette. “Hay mucho misterio en torno a Carolyn. La conocí a través de imágenes de paparazzi”, explicó a Vogue. “Nunca concedió una entrevista. El reto actoral consistió en tomar documentales o libros sobre ella e intentar encontrar un denominador común en la forma en que la gente la describía para crear el personaje”.

La actriz contó además con la ayuda de varios especialistas: “Trabajé con esta maravillosa entrenadora de movimiento, Julia Crockett, que fue esencial para crear esta caracterización física de Carolyn”, le dijo a Glamour. Luego de un extenso trabajo, reconstruyó a la misteriosa mujer que todos conocían, pero que casi nunca habló en público y de la que nadie supo en realidad demasiado. “No quería hacer una copia, sino encontrar algo real. Intenté entender su forma de presentarse al mundo”.

La búsqueda de Pidgeon no fue solo técnica: implicó también acercarse al lugar simbólico que ocupaba Bessette en la cultura de los 90, donde su figura condensaba elegancia, distancia y una relación ambigua con la exposición. “Aprendí mucho sobre lo que se puede contar con la ropa”, agregó la actriz, en una reflexión que conecta con el modo en que el vestuario funcionaba como extensión de la identidad.

Sarah Pidgeon logró captar la esencia de Carolyn Bessette

Después del fenómeno

El impacto de Love Story marcó un punto de inflexión en su carrera. De un recorrido sostenido, Pidgeon pasó a convertirse en una de las figuras más observadas de su generación. Incluso, la industria de la moda comenzó a posar su mirada —y sus expectativas— en ella: Chanel la invitó a su desfile Métiers d’Art en Nueva York y posó para Rhode, la marca cosmética de Hailey Bieber.

El cambio de escala que significó en su carrera la serie de Murphy y que logró ampliar su proyección —los ojos de Hollywood están puestos en ella— todavía no impactó en su forma de moverse: eligió seguir con su bajo perfil, no exponer su intimidad ni hablar de su vida amorosa. Incluso, tampoco dio muchas pistas sobre lo que se viene, aunque trascendió que formará parte del elenco de Non Compos Mentis, el thriller erótico de Paul Schrader. Por el momento, Pidgeon disfruta del impacto que causó su interpretación de Bessette, ese ícono silencioso de los 90 al que logró humanizar.