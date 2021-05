¿El fin del conflicto? Ernestina Pais le escribió a Ronnie Arias: “Es un tema que se resuelve como adultos”

El eterno conflicto entre Ronnie Arias y Ernestina Pais pareciera no tener fin. Luego de las repercusiones que generaron los dichos del periodista en la mesa de Juanita Viale, los protagonistas del conflicto hablaron en privado y quedaron en tomar un café para limar asperezas.

La novedad la contó este mediodía Intrusos, ciclo que charló con ambos involucrados por separado. “Es antiguo, algo que ya caducó. Simplemente fue un comentario de algo que ya pasó. El tiempo todo lo diluye y se arma un teléfono descompuesto”, comentó el conductor de radio. “Lo que yo viví solo lo sé yo”, agregó.

En cuanto a responsabilizar a su compañera de Mañanas informales de su decisión de dejar la televisión, Ronnie Arias aclaró: “Yo no dije que desaparecí 13 años de la tele por una pelea con ella. Dije que me hizo tan mal eso que después probé otro ciclo y dije: ‘no quiero hacer mas esto’”. Luego, el conductor reiteró que Pais sólo le pedía “que hable de moda y espectáculos” en el ciclo de Jorge Guinzburg.

Aunque cada uno se mantiene firme en su postura, al parecer la exconductora de CQC se comunicó con Arias y quedaron en tomar un café para limar asperezas. “El recuerdo que él tiene no es el del resto del equipo, para mí es pasado. Todos tuvimos mejores o peores relaciones en el trabajo con los compañeros. Las relaciones son espejo, reitero: yo tampoco la pasé bien pero mi vida siguió y ya pasaron 13 años”, le dijo al ciclo de América.

“Ojalá pueda pasar la página. Como me dijeron que quería amigarse pero no me escribía, le escribí yo ayer. Quedamos en hablar en estos días. Para mí es un tema que se resuelve como adultos”, concluyó Ernestina.

