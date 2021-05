Ernestina Pais le respondió a Ronnie Arias

Ronnie Arias pasó por la mesa de Juanita Viale y volvió a recordar su vieja pelea con Ernestina Pais cuando compartían pantalla en Mañanas Informales. Furiosa por sus dichos, la conductora salió a responderle y confesó los verdaderos motivos del conflicto: “Esperaba otra cosa de su desempeño”.

“Hay momentos en que uno tiene que sentar cabeza y decidir hacia dónde ir. Si lo que quiero es trabajar en esto, ok, tengo que mantenerme lo más limpio posible. Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más hacer tele. Por la presión y la exigencia donde se me decía: ‘vos hablá de moda que es de lo único que podes hablar’”, expresó Arias este fin de semana en referencia a su paso por Mañanas informales y su tensa relación con Pais.

Tras confirmar que su mala experiencia en el ciclo de Jorge Guinzburg fue debido al hostigamiento de una persona en particular, el periodista aseguró que le gustaría amigarse con su excompañera. “La persona estaba sentada al lado mío. Siempre pienso que me gustaría amigarme. En un momento me habían ofrecido hacer Caiga quien caiga con ella pero no se dio”, agregó el conductor de radio que volvió de Uruguay para conducir El gran premio de la cocina junto a Carina Zampini.

Esta mañana, y mientras analizaban sus declaraciones en LAM, Ángel De Brito recibió un inesperado mensaje de Ernestina pidiendo su derecho a réplica. “Buen día, ahora es por mi culpa”, leyó el conductor de su celular. “La primera versión que dio Ronnie era que le gritaban por la cucaracha. Yo no estaba en el control para gritarle”, siguió dando a entender que era Andrea Stivel, la mujer de Guinzburg quien se encontraba a cargo.

“Me apena que siga culpando a externos, me apena por él. Nadie es dueño ni responsable de lo que pasa en nuestras vidas. Somos los únicos que podemos cambiar las cosas, nadie más que nosotros. Las relaciones son espejos. Yo tampoco la pase bien en esa dupla y esperaba otra cosa de su desempeño, no se dio. Punto”, confesó tajante.

En cuanto a su acusación de que ella ninguneaba su labor como periodista, aclaró: “Nosotros no le hicimos nada a él. Desmiento rotundamente que yo le haya dicho que hable de moda. Le pregunté qué le pasaba, por qué no tenía esa chispa que le veíamos en las notas grabadas y editadas, y me respondió que lo condicionaban mucho por ‘cuca’ . Me apena por él que 13 años después siga con una versión que más allá de que no sea la que el equipo sintió tampoco es real. Nadie te saca 13 años de la tele por no haber funcionado en una relación”, concluyó molesta Ernestina Pais.

LA NACION