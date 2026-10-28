El fuerte descargo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por el fin de su dupla televisiva: “Nunca hubo celos entre nosotros”

Son amigos desde hace 20 años pero, desde hace 7, se convirtieron en la dupla televisiva más exitosa dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, hace unos días Rodrigo Lussich sorprendió al contar que su “sociedad” en pantalla con Adrián Pallares llegará a su fin en diciembre. Si bien el periodista uruguayo aclaró que su decisión se debe al cierre de una etapa y a su deseo de continuar en solitario, las especulaciones sobre un posible conflicto entre ambos comenzaron a circular fuerte.

Mientras que algunos dijeron que se manejó de manera “desprolija” del lado de Lussich, ya que su compañero y amigo se habría enterado por los medios de esta novedad, otros aseguraron que el canal no habría tomado muy bien la decisión de separar caminos y que les habría puesto un ultimátum: “Son los dos o ninguno”. Con intenciones de desmentir una a una todas las versiones falsas que están circulando, este mediodía los conductores de Intrusos salieron a hablar públicamente desde su programa.

El primero en tomar la palabra fue Pallares, quien hasta el momento sólo había hablado de esta decisión en exclusiva con LA NACION. “Yo había preferido no hablar, me pareció que era mejor en este caso. A todos los que me preguntaban les decía: ‘Es como dijo Rodri’. Pero después se empezó a hablar de villanos, pobrecitos, abandonados y malvados. Y la verdad que acá lo que hay son dos tipos que se conocen hace 20 años y que trabajan juntos todos los días desde hace 7 años. Quisiera ver cuántos de los que han hablado pueden decir lo mismo”, lanzó el conductor enojado por los dichos de algunos colegas.

Enseguida, Pallares advirtió que esta situación que recién ahora se está haciendo pública es algo que se viene gestando desde hace tiempo. “La venimos hablando nosotros hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos una reunión, verano del 2023, subimos al auto y Rodri me dijo: ‘Yo me voy, Adri’; con lo cual ha pasado mucho tiempo”, aclaró. “Esto lo hemos construido entre los dos, nos hemos tenido paciencia en un montón de cosas. Yo soy muy pesado, todos deben creer que yo soy muy bueno, que soy fácil pero soy muy pesado, muy hablador, muy denso, muy metido. Y mi amigo es la mejor persona para trabajar en dupla, no hay nadie mejor ni más generoso. Él me subió al escenario (para todos lo que dicen que me bajó), él me puso la cabeza así para que hagamos teatro, me volvió loco. Me puso un director, me ayudó cuando me olvidaba la letra porque eso es amor y afecto de amigos; cuando vos querés que al otro le vaya bien igual que a vos. Entre nosotros nunca hubo celos, si uno brillaba el otro estaba contento”, remarcó.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hace 20 años que son amigos. Han compartido la conducción televisiva y el teatro (Foto: Instagram @adrianpalla)

Al recordar el inicio de esta dupla en pantalla, Pallares contó que fue de casualidad cuando un productor los hizo parar juntos y empezar el programa. “¿Saben lo que muchos decían en este canal cuando agarramos Intrusos en 2021? ‘En marzo los levantan’... Y sobrevivió esta marca”, recordó. Inmediatamente, el expanelista aclaró cómo es su vínculo con Florencia de la V, una de las exconductoras del ciclo. “Yo no tengo nada en su contra. Lo que a mí me molestó fue que cuando hablaba de nosotros decía ‘la otra gestión’. Una pavada, pero a mí eso me molestaba. No me gustaba porque nosotros nos hicimos cargo de algo que había que hacerse cargo después de que se fue Rial. Había que ponerse en sus zapatos y nosotros lo hicimos y el programa siguió adelante. Pero no la odio, la admiro como capocómica que es”, advirtió.

Sobre las versiones de que estaba decepcionado por la decisión de su compañero, Pallares aclaró: “No ando triste, no soy un tonto yo. No crean que ando triste porque un trabajo puede terminar. Este medio es así. Es trabajo esto. Enoja cuando se meten en lo personal, cuando se dice que yo soy un pobrecito y Rodrigo un desgraciado; la verdad yo no lo voy a permitir”, concluyó dándole la palabra a su socio.

“No esperen una carnicería”

Tras escuchar atentamente a su amigo, Rodrigo Lussich tomó la palabra. “Yo soy una persona que ustedes me conocen desde hace muchos años en el medio y saben que no tengo filtro en general; tanto para lo bueno como para lo malo, soy lo que ves. Eso tiene que ver con mi espíritu. Yo soy una persona libre, me muevo en libertad y bajo mis convicciones. No especulo. Más allá de que por supuesto tengo ambiciones profesionales y he recorrido un camino que quiero seguir”, comenzó mientras aclaraba que tampoco es una “etiqueta” dentro de este medio.

“No hago chimentos o humor político. Por suerte tengo recursos y distintos registros que cada uno puede comprar o no, de distintos lugares. En mis redes hago humor político, monólogos, me la juego por lo que pienso porque creo que hoy hay que posicionarse en la Argentina para parar ciertas cosas. Hay quienes dicen: ‘¿Por qué hablás siendo uruguayo?’. Hace 40 años que vivo en la Argentina. No solo estoy radicado en este país sino que gran parte de mi familia está acá, mis afectos, mis parejas, mis amigos y he trabajado acá desde los 14 años. Antes vendía café en la calle a los 10 años. A los 14 hice mi primer programa de radio y a los 18 conducía un noticiero en un canal de cable de Pilar. Laburé toda mi vida, hice todo el caminito. No para llegar a un lugar, no creo que se llegue a ninguna parte. Cuando mi amiga Meche (Portillo) se murió hace un año me di cuenta que uno no llega a ningún lado, porque cuando querés ver a dónde estás llegando tal vez ya es tarde”, reflexionó.

Tras remarcar que ser “una persona libre” le ha traído consecuencias, el creador de Escandalones explicó: “Siempre he pagado el precio de mis decisiones; de algunas me he arrepentido, de otras no pero, mi libertad primó siempre y siempre va a primar porque el costo lo pago yo y no quiero arrastrar a nadie en eso”. Respecto a las cosas de las que se arrepiente, Lussich habló de una cuenta pendiente como la paternidad. “Me arrepiento de no haber tenido un hijo siendo joven, de no haber sido papá. Puedo serlo todavía, soy un hombre joven pero me hubiera gustado haber tenido la claridad que no tuve en aquella época. Hoy siento que tengo mucha claridad. Si algo me pasó con la muerte de Meche y los dos meses que me fui a España es justamente la claridad de quién soy, qué quiero, qué pienso, qué siento, qué opino, qué hago; siempre ha sido así”, se sinceró.

"Con mi socio y amigo hablé de mi intención de cortarme solo o que cada uno sea autónomo en su carrera", señaló Lussich Rodrigo Nespolo - LA NACION

Minutos después, el periodista recordó sus comienzos en Intrusos cuando Jorge Rial lo convocó para que sea parte de su panel. “Entonces que algún colega salga a decir que me manejé de forma desprolija es un error, es una mentira, es una falacia. Con mi socio y amigo hablé de mi intención de cortarme solo o que cada uno sea autónomo en su carrera (porque lo éramos antes de ser dupla). En el año 2020 cuando llegué a Intrusos yo venía de conducir en Confrontados. Rial me ofreció ser panelista y acá vine, cagándome en cualquier jerarquía y cualquier ego porque cuando uno es una persona noble, honesta y hace lo que le gusta no necesita una silla u otra, no depende de eso. Me subí a esa escalera de colores, llegó la cuarentena y mucha gente todavía me agradece las alegrías y el humor de Escandalones que un tipo generosísimo como Rial me permitía”, aclaró.

Sobre cómo fue su transición a la conducción del famoso ciclo, rememoró: “Cuando me llamó Rial me dijo: ‘Yo dentro de poco me voy a ir y quiero que se quede gente del panel, periodistas de la mesa, la gente del programa’; él lo tendría en la cabeza ya. Se fue a TV Nostra y comenzó esta dupla, que fue y es un éxito. Al año nos vinieron a buscar de Eltrece. Nos tentaron las luces de neón, de trabajar en un canal entre los líderes; además necesitábamos ser los Socios del Espectáculo sin necesidad de ser los reemplazantes de Rial. Demostramos que juntos éramos una marca propia. Cuando volvimos a América ya fue desde otro lugar”.

Rodrigo Lussich: “Tuve la sensación de que quería conducir solo porque siempre conduje solo" Gentileza Rodrigo Lussich

Lussich aclaró que su idea de separarse de Pallares profesionalmente comenzó en el año 2023. “Tuve la sensación de que quería conducir solo porque siempre conduje solo. A los 14 el programa de radio, a los 18 un noticiero en cable, Infama en este canal. Trabajar en dupla es una de las cosas más innaturales de la televisión. Hay miles de duplas que han fracasado porque la química no se fuerza. La verdad es muy difícil tener un compañero que no te compita, que no se quiera ir todo el tiempo para otro lado; es muy difícil. Y claramente la gente compró esto porque es muy genuino, porque somos amigos hace 20 años. Pero también es cierto que tenemos ambiciones, aspiraciones, ganas y, en mi caso, las blanqueé en un momento. Primero que nada con mi amigo, en 2023. Estaba un poco atrapado porque hacíamos un programa que se llamaba Socios del espectáculo, era un programa que tenía nuestro sello. Si yo me iba en ese momento, mataba la marca. Así que seguimos adelante. Pero yo ya tenía esta decisión tomada hace mucho tiempo atrás y siempre hablada con él”, destacó.

“Esto es una dinámica, no es una foto fija. La vida no es una foto fija. Y nos van a ver juntos en otras cosas a futuro, haremos teatro de nuevo para todos aquellos que nos quieran ver juntos otra vez, pero hoy yo siento la necesidad de hacer lo que tenga ganas. Yo no soy el villano de esta historia, no hay villanos. Jamás se planteó de manera desprolija. En agosto de 2025, nos sentamos con la gerenta de este canal para decirle que a fin de año terminábamos la dupla. Se sorprendió, maldijo para adentro, por supuesto que era incómodo. Pero creo que hay que hacer lo que uno quiere hacer porque mañana te morís. Y entonces si no lo hiciste siempre te vas a quedar con la duda de cómo hubiera sido. De hecho, por eso nos fuimos a Eltrece, para sacarnos la duda. Sabemos cómo fue y por eso, volvimos”, agregó.

Su viaje de dos meses a España fue, según su relato, una manera de negociar la continuidad de un año más al frente de Intrusos con Pallares. También una oportunidad para “pensar”. Inmediatamente, Lussich volvió a hacer referencia a esos dichos que lo pintan como el malo en esta historia. “El espectáculo que hacíamos en teatro (que nos hizo muy bien a los dos) terminó el año pasado en Jujuy, después de tres años, porque cumplió un ciclo. No porque quisiera dejarlo fuera del escenario para ganar toda la plata yo, que es algo que no deja guita en general. No me estoy haciendo millonario con el teatro, ni con nada. Leí un tuit que decía que es distinto según la libertad económica que tengas. No tengo libertad económica. Alquilo, vivo al día. No soy un magnate de la televisión. No opero, no cobro sobres, no cobro guita negra ni por hacer las cosas que hago acá ni por opinar lo que opino desde mis convicciones ideológicas. Nadie me paga un peso, ni lo aceptaría. Eso no me impide tomar decisiones que, por supuesto, teniendo una familia a cargo como tiene Adrián sopesan desde otro lugar pero no dejan de ser riesgosas para ninguno de los dos. Yo el 1 de enero tengo que trabajar”, aclaró.

Su decisión y la necesidad de un nuevo rumbo en solitario datan de hace mucho tiempo pero recién ahora la empezó a comunicar para el afuera. En ese sentido, Lussich negó que haya habido roces entre ellos. “Cuando digo que le estoy dando un cierre a mi etapa en el chimento es porque lo siento internamente y porque también lo he empezado a decir en función de la decisión de separar la dupla. Entre nosotros no hay pelea, no hay grieta, nos vamos a acompañar en lo que el otro haga. Es mentira que el canal dijo ‘los dos o ninguno’. Jamás lo dijeron, porque si lo hubiesen hecho es ‘ninguno’. Nunca nos pusieron contra ese paredón, jamás”, explicó.

"No esperen de nosotros una carnicería", remarcó Lussich

Y enseguida, dio algunos detalles del futuro laboral de ambos. “Para mi sorpresa, el canal nos dijo que nos iba a ofrecer un trabajo a cada uno. Uno en Intrusos y otro en otro espacio. Yo aclaré que si me quedaba trabajando en esta casa, que es un canal hermoso para trabajar por su gente, por el laburo, por todo, que no iba a conducir otro programa de espectáculos que no fuera Intrusos porque ahí sí siento que hay un techo. Para seguir haciendo chimentos me quedo en Intrusos. El canal hoy tiene la potestad de decidir quién va a seguir a cargo del programa en caso de que seamos uno de nosotros dos y qué ofrecerle al otro”, reveló.

Por último, se sinceró y aclaró que no es fácil haber tomado esta decisión. “Imagínense, hace tres años me la planteo tomar y he pensado en todos los factores: en Adrián, en su fuente de laburo, en la mía, en saber cómo desde afuera van a salir a pegar porque hay mucha gente a la que le gustaría estar en este lugar. Y sería lícito que lo estén, pero estamos nosotros… por algo será. Hay gente que tiene la suerte de ser la madre de Wanda Nara. Nosotros no somos ni hijos, ni padres de nadie, ni tuvimos padrinos jamás; lo ganamos laburando”, advirtió.

“Si tengo que volver a ser panelista, lo volvería a hacer si siento que me suma desde otro lugar, y si no volveré a hacer teatro por los pueblos, llevándole risa a la gente que es lo que desde aquí siempre hemos embanderado. A nosotros la primicia nos importa porque es parte de este género pero más nos importa entretenerlos, hacerlos reír, acompañarlos y ser humanos. Y eso lo hemos logrado porque somos amigos y pensamos igual pero sé que trabajando por separado eso va a seguir igual. No esperen de nosotros una carnicería, ni sacarnos la piel. Lo que tengamos que discutir lo vamos a hacer como siempre en privado y diciéndole la verdad al otro. No vengan a pudrirla porque acá las cosas están claras entre nosotros y con nuestra gente”, remató.