El gesto de John Stamos con Dave Coulier, luego de su diagnóstico de cáncer que desató una ola de críticas: “Es la cosa más tonta que vi”

John Stamos publicó una foto en su cuenta de Instagram para demostrar su apoyo y amor a Dave Coulier , su amigo y compañero de Full House, quien tiene cáncer y se encuentra atravesando sus sesiones de quimioterapia. Pese a las buenas intenciones del actor, quien eligió lucir “pelado” gracias a una gorra de látex, la postal generó en muchos de sus seguidores el efecto contrario, y las críticas comenzaron a multiplicarse.

La foto es parte de una galería compuesta por tres imágenes. En la primera, se los ve a los dos actores en primer plano, con una media sonrisa, la mirada fija en la cámara y pelados: Coulier producto de la quimioterapia y Stamos, gracias a la gorra de látex. En la segunda, Stamos pasa una máquina de afeitar por la cabeza de su amigo. En la tercera, aparece también Melissa Coulier, la esposa de Dave.

“No hay nada como ponerse una gorra calva y hacer gala de algunas habilidades con Photoshop para demostrar un poco de amor y solidaridad con mi hermano Dave Coulier”, escribió Stamos en su posteo. “Estás afrontando esto con mucha fuerza y positividad; es inspirador. Sé que vas a superar esto y estoy orgulloso de estar contigo en cada paso del camino. Te quiero”, completó. También le dedicó unas palabras a Melissa, a quien tildó de “maravillosa”. “¡Tu verdadera línea de la vida!”, dijo, refiriéndose directamente a su amigo.

Pese a las nobles intenciones del artista, quien se ha mostrado siempre cerca de su amigo, y más aún desde que le diagnosticaron cáncer, el posteo no generó en muchos seguidores una buena impresión . Y algunos se lo hicieron saber.

“Dios bendiga a Dave. pero ¿es esto realmente apropiado? ¿Una gorra calva es una muestra de solidaridad? Podés simplemente quitarte la gorra y volver a ser ´normal´. Cuando la gente toma esta vía, en realidad se afeita la cabeza. No puedo evitar sentir que estás usando los diagnósticos de Dave como una forma de hacerte más agradable”, escribió una de las indignadas.

“Esto es lo más tonto que he visto: ´Me puse una gorra calva en solidaridad´. Es como decir que uso trapos en la calle mientras empujo un carrito en solidaridad con los que no tienen hogar”, agregó otro seguidor. “Odio ser esa persona, pero es más insultante ponerse una gorra que no afeitarse la cabeza. Una persona con cáncer no tiene una ´gorra´ que pueda quitarse”, agregó un tercero. “¡Qué gesto tan superficial! Ni siquiera pudiste cortarte el pelo para tu amigo. Y te aseguraste de publicarlo en Instagram para obtener esos ´me gusta´ también”, agregó otro comentarista. El posteo, publicado durante la noche del lunes, obtuvo hasta el momento 390 mil me gusta.

Así como muchos criticaron la actitud de Stamos, otros la obviaron y se enfocaron en enviar buenos deseos para Coulier y un tercer grupo salió en su defensa. “Esto es tan lindo... además, si Dave no se ofende por esto, vos tampoco deberías . Y recuerda... John es actor y puede que necesite su cabello para su trabajo. Este debería ser un espacio lleno de positividad y esperanza, lleva la negatividad a otro lado”, expuso una seguidora. “¿Qué es más importante; que se afeite la cabeza o que esté ahí para él?”, preguntó otra fanática, invitando a reflexionar a todos los comentaristas.

Un cáncer “muy agresivo”

El miércoles pasado, Coulier reveló que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en estadio 3 . Tras confesar que el diagnóstico lo tomó por sorpresa, el actor contó cómo transita su tratamiento y qué lo mantiene muy esperanzado. En diálogo con People, el comediante de 65 años relató cómo los médicos descubrieron, en octubre pasado, que tenía cáncer.

Coulier acudió al médico por un problema en las vías respiratorias, pero los especialistas comenzaron a sospechar de una enfermedad más importante al ver sus ganglios linfáticos muy hinchados. Luego de realizarle una biopsia y una tomografía computada, la peor noticia llegó. “Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para vos, pero tenés linfoma no Hodgkin de células B y es muy agresivo’”, recordó Coulier sobre ese llamado que cambió su vida para siempre.

